Comment les 76ers prévoient de punir Ben Simmons pour s’être absenté

La guerre en cours entre Ben Simmons et les Philadelphia 76ers n’a qu’une conclusion logique : un échange. Malheureusement, pour que cela se produise, un certain nombre de facteurs doivent s’aligner.

Un de ces facteurs ? Un prétendant consentant doit fournir aux Sixers ce qu’ils recherchent en échange de Simmons. Après tout, le front office a clairement indiqué son prix demandé. Il n’y a pas de questions ou de doutes. Maintenant, il ne s’agit plus que de quelqu’un qui s’engage et paie le prix – ce que personne n’a encore fait.

La semaine dernière, des rapports ont fait surface selon lesquels les 76ers avaient rejeté deux équipes assez notables lorsqu’ils ont fait des ouvertures pour Simmons. Une troisième équipe a directement raccroché le téléphone à Philly pour avoir été déraisonnable.

Parce qu’il semble de plus en plus qu’il ne sera pas traité de si tôt, Simmons s’est senti frustré. Et dans le processus, il a suggéré qu’il ne jouerait plus pour les Sixers jusqu’à ce qu’il soit échangé.

En réponse, les 76ers ont révélé ce qui se passerait si Simmons empruntait cette voie.

Lors d’un récent épisode du podcast “The Hoop Collective”, Brian Windhorst, un initié de la NBA d’ESPN, a rapporté que Simmons risquait une amende de 227 000 $ pour chaque journée de travail où il ne se présentait pas au camp.

“S’ils voulaient lui infliger une amende, pour chaque semaine, il pourrait être condamné à une amende d’environ 1,3 million de dollars”, a déclaré Windhorst. “La partie Simmons m’a dit ‘nous sommes préparés à cette ramification.'”

Parce que Simmons n’est pas payé avant le 15 novembre de cette année, toutes les parties ont environ deux mois pour parvenir à une résolution. S’ils ne le font pas, les ramifications financières peuvent être stupéfiantes.

Heureusement, il semble qu’un candidat de cheval noir ait émergé pour les services de Simmons. Si un accord finit par être conclu, cela évitera à tout le monde beaucoup de chagrin. Si ce n’est pas le cas, cependant, cette affaire a la capacité de devenir très moche, très rapidement.

