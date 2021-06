Comment les acteurs de la Fintech changent la perception du crédit en Inde

Les utilisateurs doivent veiller à ce que le montant qu’ils dépensent sur des cartes de crédit ou via d’autres instruments de crédit ne dépasse pas leur capacité de paiement.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils utilisaient des cartes de crédit, de nombreuses personnes en Inde – en particulier celles qui ont 40 ans ou plus – répondraient : « Nous ne survivons pas grâce aux emprunts ».

Cependant, les mêmes personnes paieraient leurs livreurs de journaux, leurs servantes, leurs laitiers, etc. à la fin de chaque mois, ignorant le fait qu’elles lisaient le journal et faisaient appel aux services des servantes, buvaient du lait, etc. à crédit chaque mois.

De même, une carte de crédit permet à un utilisateur d’acheter des biens et des services à crédit, dont le paiement est effectué à une date ultérieure – généralement une date fixe chaque mois suivant la fin de chaque cycle de crédit – appelée date d’échéance.

Si la totalité de la facture de carte de crédit est payée dans les délais, les utilisateurs n’ont pas à payer d’intérêts sur le montant dépensé par carte de crédit. Ainsi, les utilisateurs doivent veiller à ce que le montant qu’ils dépensent sur des cartes de crédit ou via d’autres instruments de crédit ne dépasse pas leur capacité de paiement.

Cependant, la perception du crédit évolue rapidement avec de nombreuses sociétés Fintech innovantes proposant des produits attrayants qui, s’ils étaient utilisés judicieusement, faciliteraient la vie.

Comment la numérisation modifie le comportement d’épargne et d’investissement des particuliers

De plus, avec la jeune génération férue de technologie qui utilise de tels produits, le «crédit» devient rapidement un mot acceptable en Inde.

En conséquence, de plus en plus de personnes n’hésitent plus à acheter des produits utilisant les instruments de crédit innovants, au lieu de compter uniquement sur leur épargne.

« La perception du crédit a énormément changé au fil des ans en Inde. Alors que la plupart des familles indiennes comptaient sur l’épargne pour les gros achats du ménage, elles étaient opposées à l’idée du crédit. Cependant, les choses ont changé avec l’acquisition d’un pouvoir d’achat par la génération Y », a déclaré Raghuvir Gakhar, PDG de PC Financial.

« Avec l’avènement de la technologie et des options d’IME faciles, les options de paiement par carte de crédit, le crédit est perçu de manière complètement différente aujourd’hui par rapport au début des années 2000. Aujourd’hui, la révolution financière new age conduite par les acteurs de la FinTech se concentre sur l’évolution des tendances du crédit à la consommation », a-t-il ajouté.

« Désormais, de plus en plus de personnes demandent un crédit en ligne via leur téléphone portable. Par conséquent, les entreprises FinTech mènent la tendance de la disponibilité et de l’accessibilité au crédit non garanti, ce qui libérera le véritable potentiel du consommateur indien moyen », a ajouté Gakhar.

