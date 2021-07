Comment les acteurs du commerce électronique peuvent créer une expérience utilisateur transparente

Selon les recherches de McKinsey & Company, 15% des acheteurs en ligne s’inscrivent à un ou plusieurs services d’abonnement

Par Dolly Kumar

Le déclenchement de la pandémie de coronavirus a propulsé le commerce électronique au premier plan du commerce de détail avec l’évolution des habitudes de consommation des consommateurs. Avec des fermetures à l’échelle de l’État et des normes de distanciation sociale en place en raison de la peur de contracter le virus, Covid-19 a stimulé les achats en ligne dans le monde entier. Le Global Payments Report 2021 de Worldplay FIS a révélé que l’industrie indienne du commerce électronique a connu une recrudescence en raison de Covid-19. L’industrie augmentera de 84 % pour atteindre 111 milliards de dollars d’ici 2024 en raison des gains de la demande causés par l’impact de la pandémie.

Compte tenu des perspectives de croissance du commerce électronique à l’avenir, tout le monde se lance dans la vente en ligne. Par conséquent, en tant que propriétaire d’entreprise, vous devez investir pour rendre l’expérience utilisateur transparente. Les géants du commerce électronique sont devenus plus forts grâce à leurs services aux utilisateurs finaux et à leurs politiques centrées sur le client. Bien qu’il ne soit pas facile de transformer votre entreprise en une marque, vous pouvez commencer par créer un site Web convivial. Votre plateforme de commerce électronique doit parler à votre client de ses produits et services. Mais comment allez-vous faire ?

Certaines fonctionnalités de base qui peuvent différencier votre commerce électronique des autres sont la recherche organisée, l’abonnement personnalisé, la livraison gratuite, aucune valeur de commande minimale, la livraison pan-Inde, les transactions sans tracas et les combinaisons saisonnières. Comment ces fonctionnalités de base font-elles la différence ?

Recherche organisée : Avec une variété de produits disponibles sur la plate-forme, il est difficile pour les clients de parcourir différentes sections et catégories pour trouver ce qu’ils recherchent. Par conséquent, une option de recherche sur le site Web est un must. Les clients veulent des résultats précis pour leurs requêtes en permettant la recherche, vous facilitez la tâche des visiteurs.

Abonnement: Le modèle basé sur l’abonnement permet aux clients de s’abonner aux produits et services offerts par les plateformes de commerce électronique. Il augmente considérablement la valeur à vie du client. Selon les recherches de McKinsey & Company, 15% des acheteurs en ligne s’inscrivent à un ou plusieurs services d’abonnement. C’est un chiffre compte tenu du nombre d’acheteurs en ligne qui devrait atteindre 2,14 milliards d’ici 2021. Il offre aux consommateurs une flexibilité et aux commerçants la pérennité de l’entreprise.

Livraison gratuite: Avec un grand nombre de consommateurs recourant aux achats en ligne, la livraison gratuite est comme un enjeu de table dans la vente au détail en ligne. Il peut s’agir d’un minimum d’achat ou d’un relevé de fidélité. Sinon non plus, c’est certainement un facteur important dans la valeur à vie de la relation client. Les consommateurs hésitent à payer un montant d’expédition énorme, qui peut parfois équivaloir à la commande.

Pas de montant minimum de commande : Les consommateurs devraient pouvoir acheter ce qu’ils veulent sur le site Web. Quelque chose comme la valeur minimale de commande dissuade les clients de faire un achat. Sans valeur minimale de commande, ils ne sont pas tenus d’acheter plus de produits s’ils ne voulaient qu’un seul produit.

Expédition Pan Inde : Pour rendre votre plate-forme de commerce électronique plus inclusive, il est essentiel d’avoir une expédition pan-indienne. Aujourd’hui, avec une plus grande pénétration des smartphones et une plus grande disponibilité des données, les clients de toutes les régions du pays peuvent accéder aux plateformes de commerce électronique. Les entreprises doivent donc en tirer parti pour exploiter des marchés plus vastes et rendre les produits accessibles à tous.

Transactions sans tracas : Beaucoup de gens annulent les commandes au dernier moment en raison d’une passerelle de paiement compliquée. Par conséquent, ne compliquez pas les choses pour les clients. Donnez des détails sur les cartes qui sont des options de paiement acceptables ou disponibles au début. Faire cela ne laissera pas aux clients une expérience désagréable et réduira le taux d’abandon des chariots.

Combos/offres de saison : Divers combos, offres et remises pour les clients sont ce que le miel est pour les abeilles. Bien que vous puissiez les tenir informés des dernières offres par e-mails et messages, une section distincte sur le site Web amènera les demandeurs d’offres directement là où ils souhaitent être. Cela instaure la confiance là où ils savent qu’ils peuvent compter sur la plate-forme pour les meilleures offres. Par conséquent, ils le vérifieront toujours avant de faire tout achat.

En plus d’introduire ces fonctionnalités de base sur la plate-forme pour en faire un succès, assurez un service client fluide. Cela peut être fait de diverses manières. Vous pouvez commencer par une assistance par courrier ou par une assistance téléphonique pour gérer les problèmes et les préoccupations des clients. Vous pouvez également introduire des options de chat sur le site Web, où le consommateur peut obtenir les détails du produit sans composer de numéro ni attendre de réponse par courrier. Aidez les clients à trouver facilement vos coordonnées et votre numéro de service client sur le site Web.

Alors que votre service client est trié avec les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, une astuce simple pour rendre le site Web plus attrayant consiste à avoir une page d’accueil triée. Un site Web propre et robuste permet aux utilisateurs de passer facilement une commande rapidement. Alors que le site Web doit être toujours mis à jour sur les produits et services en stock, la conservation de différentes offres sur la page d’offre facilite l’achat. De plus, l’attribution de points de fidélité à chaque commande, utilisables lors d’un prochain achat, fidélise la clientèle.

Ceci est votre guide parfait pour que votre marque se démarque sur le marché. Cependant, il existe encore d’innombrables façons de faire plaisir aux clients et d’améliorer leur expérience, et cela n’est possible qu’avec les commentaires des clients et en travaillant dessus. Des tactiques liées à la conception aux aspects politiques, ces conseils trient la majeure partie de la plate-forme de commerce électronique. Néanmoins, en plus de vous y tenir, continuez à explorer de nouvelles idées et testez-les avec vos clients.

L’auteur est fondateur et directeur, Cosmic Nutracos, société mère de Gaia

Lire aussi : Pourquoi l’automatisation des médias sociaux est le besoin de l’heure pour les marques grand public

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.