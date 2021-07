Comment les acteurs du prêt numérique proposent-ils une aide financière facile ?

Les acteurs du crédit numérique répondent à un besoin critique, celui de donner accès au crédit, au moment où les clients en ont le plus besoin.

Une forte croissance a été observée dans le secteur du crédit à la consommation. Nous avons constaté une forte croissance de la demande dans tout le pays et dans tous les segments de revenu. En fait, nous voyons le rythme de la demande augmenter dans les villes non classées 1, les populations plus jeunes et les segments à faible revenu.

Les prêteurs tirent parti de la technologie pour atteindre ces consommateurs numériques, qui étaient auparavant mal desservis, et sont capables de le faire à grande échelle.

Croissance de la Fintech en Inde

L’Inde possède l’un des plus grands marchés FinTech au monde avec plus de 2000 entreprises et une large base de consommateurs avertis en matière de numérique. Les premiers acteurs de l’industrie Fintech étaient principalement axés sur les paiements. Aujourd’hui, un large éventail de services financiers et de segments de consommateurs sont desservis par ces sociétés. Les FinTech sont en train de devenir une compétence clé de l’écosystème indien des services financiers, soutenues par des opportunités macroéconomiques et une infrastructure numérique publique bien développée.

Comment les prêteurs offrent une aide financière facile ?

Les acteurs du crédit numérique répondent à un besoin critique, celui de donner accès au crédit, au moment où les clients en ont le plus besoin. Puisque nous sommes numériques, ce service est disponible pour les clients de tout le pays, via une application. Nous ouvrons l’accès sous la forme de prêts rapides et souvent plus petits (qui ne sont généralement pas proposés par les banques et les prêteurs traditionnels) – et nous servons des clients que les banques traditionnelles ne servent généralement pas.

Nos produits n’ont aucune exigence (ou une documentation minimale), des parcours clients brillants et le décaissement se fait en quelques minutes. Nous utilisons la technologie pour souscrire et utiliser des sources de données alternatives, ce qui nous permet d’atteindre plus profondément la base de clients et de servir même ceux qui n’ont pas d’historique de bureau.

Comment les prêteurs jouent un rôle crucial en 2021 et dans les années à venir ?

Les marchés indiens du crédit à la consommation ont augmenté de 18 % pour atteindre 613 milliards de dollars, entre 2017 et 2020, et le nombre de petits prêts personnels décaissés (<25 000 en valeur) a été multiplié par 23 au cours de cette période. Ce boom des emprunts de détail en Inde et de son nouveau groupe d'emprunteurs présente une excellente opportunité pour les acteurs du prêt numérique. Nous reconnaissons que nous devons gagner la confiance du consommateur, nous connecter avec le consommateur de manière transparente (par exemple en utilisant la langue vernaculaire) et utiliser les données pour personnaliser notre offre pour chaque client individuel.

(Par Sucheta Mahapatra, MD-Inde, Branch Personal Finance App)

