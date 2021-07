Comment les agences de marketing numérique aident les entreprises à se faire remarquer

Une agence de marketing numérique améliorera le retour sur investissement d’une entreprise et économisera des dépenses et des ressources pour l’embauche d’une équipe interne.

Par Sahil Chopra

Nous connaissons tous le célèbre adage : « ce qui vient aux yeux des gens, c’est ce qui se vend ». Une agence de marketing numérique commence à aider votre entreprise en saisissant ces yeux. Le monde de la publicité évolue rapidement avec des innovations à portée de main – des publicités dans les magazines aux jingles radio, 65% des revenus totaux générés par la publicité proviennent d’appareils mobiles.

L’ère numérique est dirigée par des consommateurs intelligents qui savent exactement ce qu’ils veulent et des entreprises à l’écoute des besoins de leurs consommateurs. La compréhension croissante entre les entreprises et leurs consommateurs façonne le paysage du marché. Aujourd’hui, nous effleurons le doigt et nos achats sont livrés à notre porte en un rien de temps, grâce aux entreprises qui reconnaissent la nécessité de numériser les processus. La première étape vers la création de votre entreprise consiste probablement à intégrer une agence de marketing numérique. Les agences de marketing numérique vous aident à positionner votre entreprise sur le marché concerné, à générer un retour sur investissement pour vos campagnes marketing et à économiser des ressources. Dans la course folle pour se faire remarquer, le bouche à oreille ne suffit pas, et une entreprise doit établir une présence en ligne et une grande valeur de rappel.

Créer une entreprise n’est pas une tâche facile et peut demander tout votre temps, et c’est à ce moment-là que l’embauche d’une agence s’avère être l’une des meilleures décisions que vous ayez prises pour votre entreprise. Pendant que votre agence de marketing numérique travaille à l’amélioration de l’image de votre marque, vous aurez le temps de maximiser vos efforts pour gérer l’entreprise, vous connecter avec des personnes potentielles, travailler sur de nouveaux objectifs et créer de nouvelles opportunités commerciales. Étant donné l’époque où la réputation en ligne d’une marque est primordiale, embaucher une agence de marketing numérique est devenu de la plus haute importance. Un mauvais bouche à oreille pourrait faire échouer votre entreprise et faire échouer tous vos efforts. S’assurer que votre marque a un ton de voix professionnel et est cohérent est la clé d’une entreprise en pleine croissance.

Pour savoir comment une agence de marketing numérique pourrait aider votre entreprise à se faire remarquer, il est indispensable de comprendre ce qu’une agence de marketing numérique propose.

Le meilleur endroit pour que vos consommateurs découvrent votre entreprise est probablement la page de résultats de recherche Google. Cependant, grimper au sommet n’est pas un jeu d’enfant. Environ 72% des personnes recherchent des réponses sur Google et, par conséquent, votre entreprise doit utiliser le référencement pour atteindre le bon ensemble de publics. Si un consommateur peut trouver votre entreprise par rapport à une recherche pertinente, la moitié de votre travail est déjà fait.

Le marketing numérique peut vous aider à approfondir l’optimisation des moteurs de recherche pour votre entreprise en structurant votre site Web selon les normes de Google et en permettant au moteur de recherche d’attribuer plus facilement à votre site Web un classement en fonction de la qualité du contenu. De plus, le référencement met également l’accent sur la création d’une mise en page attrayante pour votre site Web afin d’attirer plus de personnes.

Une agence de marketing numérique est chargée d’organiser une campagne de référencement qui vous aide non seulement à trouver votre public cible, mais également à descendre dans votre entonnoir.

Les supports marketing jouent un rôle essentiel dans la communication au nom de votre organisation. Comment vous publiez des choses sur Internet, qu’il s’agisse d’une infographie ou d’un message social, un certain attrait visuel peut attirer l’attention du public et amener votre entreprise vers de nouveaux sommets. L’embauche d’une agence de marketing numérique vous offre des actifs numériques de haute qualité et bien documentés qui sont plus susceptibles d’être partagés par votre public et d’obtenir à la fois de la portée et de l’engagement de votre entreprise.

Avoir une équipe de conception et de contenu dédiée à votre disposition vous donne un avantage sur vos concurrents. L’équipe de conception et de contenu travaille ensemble pour créer tous les actifs marketing, y compris un site Web pour votre entreprise. Étant donné qu’une personne rencontre votre entreprise sur une page de résultats de recherche Google, la première interaction entre vous et votre client se fait via le site Web. Si votre site Web est visuellement attrayant et diffuse des messages clairs sur votre entreprise, vous pouvez facilement gagner un client.

Les gens sont depuis longtemps passés de la télévision à des plateformes de médias en ligne comme YouTube. De nos jours, l’essor des plateformes OTT modifie en permanence le paysage médiatique. Netflix, amazon prime et bien d’autres ont pris le monde d’assaut. Le streaming vidéo augmente souvent le taux de clics de 200 à 300 % et les conversions de 80 %. Les vidéos vous aident à transmettre le message de votre organisation à votre public cible, car les gens retiennent plus de 65 % des informations à travers une vidéo. Les publicités vidéo sont devenues courantes et permettent un ciblage basé sur des données démographiques, l’emplacement, les intérêts, etc.

Une agence de marketing numérique vous propose plusieurs options de production vidéo. Votre entreprise peut tirer parti de publicités textuelles sur mesure, en reciblant des publicités vidéo sur des plateformes telles que Facebook, YouTube. Avec de plus en plus de médias numériques intégrant du contenu vidéo abrégé, les agences de marketing numérique peuvent également vous aider à créer des vidéos abrégées innovantes pour des histoires et des bobines pour attirer plus d’attentions.

La façon dont vos consommateurs effectuent leurs achats a changé. Près de 50 % des recherches effectuées sur un appareil mobile sont converties. Il existe différentes stratégies en jeu lorsqu’une agence de marketing numérique exécute une campagne de marketing mobile réussie pour vous. Étant donné que la plupart de votre audience passe le plus clair de son temps sur des appareils mobiles, le marketing mobile reste l’objectif principal des publicités YouTube, des installations d’applications et de la publicité dans les jeux/applications.

Il est essentiel de savoir combien de trafic vos actifs numériques génèrent vers votre site Web ou votre page de destination. Une agence de marketing numérique peut intégrer de manière transparente les paramètres UTM à vos vidéos et actifs numériques pour suivre leur portée sur Google Analytics. Une agence de marketing numérique vous fournit un rapport détaillé sur les sources des utilisateurs de votre site Web.

Le marketing numérique pourrait faire la différence entre vous et vos objectifs. L’intégration d’une agence améliorera votre retour sur investissement et économisera des dépenses et des ressources pour l’embauche d’une équipe interne.

L’auteur est fondateur et PDG d’iCubesWire. Les opinions exprimées sont personnelles.

