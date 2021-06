Comment les agences de marketing numérique réinventent leur perspective commerciale après la pandémie

Alors que le paysage numérique continue de transformer le paysage marketing, les marques comprennent également comment elles doivent ajuster leurs objectifs commerciaux et leurs stratégies en conséquence.

Par Raghav Bagai

L’impact dévastateur du coronavirus a touché tous les secteurs et a changé la vie de nombreuses personnes, ce qui a entraîné un arrêt brutal des entreprises et des personnes. Les entreprises bien établies ont également du mal à traverser la pandémie, et les agences de marketing numérique ne font pas exception. L’impact de la pandémie a touché chaque entreprise, entreprise et agence numérique différemment.

Par exemple, les entreprises qui avaient cartographié leurs stratégies de marketing numérique pendant deux à trois ans ont amené leurs équipes marketing à penser de manière créative et à recadrer les objectifs en fonction de l’impact de la pandémie. De même, de nombreuses agences ont redéfini et peaufiné leur ensemble existant d’objectifs et de stratégies commerciales pour traverser la pandémie.

L’année 2020 a été l’année du changement pour toutes les entreprises. L’isolement de la maison et les blocages soudains ont accéléré l’adoption des technologies numériques. De plus, l’apparition inattendue de la deuxième vague de la pandémie a obligé chaque organisation, agence de marketing numérique et client à reprendre la courbe de l’adoption numérique du jour au lendemain. Cela a créé un plus grand espace pour que les agences de marketing numérique pilotent les initiatives du client pour comprendre et intensifier pendant la crise.

Pour prospérer dans le monde pandémique, de nombreuses agences de marketing numérique innovantes se sont intensifiées pour modifier leur culture de travail, ce qui a entraîné une élévation massive de l’adoption numérique.

Passer à un format de travail numérique/virtuel

La pandémie de COVID-19 a perturbé le fonctionnement des entreprises et l’étape la plus efficace est l’adoption d’un format de travail basé sur le cloud. L’infrastructure de travail virtuel a donné aux agences de marketing numérique l’avantage nécessaire pour se développer malgré les défis. Compte tenu du verrouillage induit par la pandémie, les agences peuvent identifier différentes fonctions de travail numérique et les réimaginer sans espace de travail physique.

Réimaginer et reconstruire numériquement les fonctions de la minute aux principales peuvent servir de base à un modèle de fonctionnement amélioré et sûr. Cela aide également les agences à développer un modèle de fonctionnement hybride en tirant le meilleur parti des fonctions de travail en personne et à distance.

Humaniser les marques

Les agences de création sont chargées de concevoir les stratégies de communication créatives des marques. Les gens étant confinés chez eux, ils passent plus de temps en ligne. Leurs attentes sur internet évoluent et, les marques doivent également transformer leurs stratégies de communication et leur façon de se présenter en ligne, évoluer et booster leur présence en ligne. Pour traverser avec succès la pandémie, les agences doivent humaniser les marques tout en conservant leurs valeurs fondamentales.

Pour produire une relation saine avec les clients, les marques doivent humaniser leur approche de manière à maximiser l’engagement et la relativité de la marque. Cela signifie couper à travers toutes les stratégies d’entreprise froides, comme simplement faire avancer les offres de la marque, être plus empathique envers leur public pour avoir un avantage sur leurs concurrents. Par exemple, pour être identifiable, si une marque s’adresse à GenZ, elle doit parler dans le langage des mèmes, car ce groupe cible ne tombe pas dans le piège des techniques de vente difficiles.

Changement transformateur dans la culture de l’agence

La pandémie de COVID-19 est une crise de santé humaine et de même, les employés doivent être abordés sous un angle plus compréhensif. Prendre soin de l’équipe devient l’un des facteurs les plus cruciaux pour grandir pendant la pandémie et en sortir plus fort. Pour apporter un soutien étendu aux employés et à leurs familles, de nombreuses agences ont mis en place des initiatives pour les aider à faire face à l’impact exacerbé de la pandémie. Par exemple, quelques agences ont fourni un soutien financier sous forme de congés sans déduction de salaire pour ses employés COVID-positifs. De plus, de nombreuses agences ont inclus « pas de licenciements » et ont publié des « salaires avancés » spécifiquement pour les membres de l’équipe qui luttent contre les défis les plus urgents pendant la crise.

En plus de cela, les agences de marketing numérique organisent des campagnes de vaccination pour leurs employés et les membres de leur famille. Cette pratique aide les employés à revenir plus forts sur le lieu de travail et leur donne le sentiment que l’agence les soutient. Apporter de tels changements à la culture du travail d’agence améliore le bien-être émotionnel des employés et les maintient positifs pendant ces périodes.

Comprendre la dépendance croissante des marques au digital

Alors que le paysage numérique continue de transformer le paysage marketing, les marques comprennent également comment elles doivent ajuster leurs objectifs commerciaux et leurs stratégies en conséquence. D’être simplement visibles sur les réseaux sociaux à l’utilisation du numérique pour créer l’entreprise, les marques sont devenues plus axées sur la performance et leurs attentes concernant le retour sur investissement du numérique ont augmenté au cours de la dernière année. Les agences doivent comprendre les besoins changeants et préparer des stratégies qui les englobent.

La pandémie ne va pas complètement changer le scénario du marketing numérique. Cependant, certains changements nécessaires modifieront les agences. Si ces changements nécessaires sont apportés, les agences seraient en mesure de se positionner de manière créative sur le marché sera un avantage. En comprenant les objectifs du client, l’évolution des temps et les besoins des employés, les agences de marketing numérique peuvent développer une marque forte et traverser la crise en toute transparence.

L’auteur est co-fondateur de Sociowash. Les opinions exprimées sont personnelles.

