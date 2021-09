Comment les agriculteurs DeFi peuvent-ils utiliser les options de divergence pour gérer la volatilité ?

Chez DeFi, le trading d’options cryptographiques et la couverture de la volatilité peuvent être difficiles. Divergence, un protocole décentralisé émergent, vise à simplifier les choses pour les utilisateurs. Il propose des options binaires pour les prix des actifs blockchain natifs, les jetons LP, les taux d’intérêt et les rendements agricoles. En seulement trois mois après ses débuts sur les réseaux sociaux, il a rapidement gagné du terrain parmi les communautés crypto.

Le protocole est soutenu par certains des principaux investisseurs en capital-risque de l’industrie de la blockchain, tels que KR1, Mechanism Capital, Arrington Capital et P2P Capital. Sa liste d’investisseurs providentiels comprend Do Kwon de Terra Labs, Diane Dai de DoDo, Sandeep Nailwal de Polygon et Igor Barinov de xDai. Il a récemment révélé des investissements stratégiques de Huobi Ventures et AscendEx. “Pour nous, nous croyons fermement que le protocole de divergence serait l’une des pièces les plus importantes du puzzle Defi”, a déclaré Alex Dong, analyste de recherche chez Huobi Ventures.

Pourquoi des divergences

Le premier produit de Divergence est un marché basé sur AMM instantanément évolutif et facile à utiliser pour les options binaires. Les traders peuvent échanger des jetons d’options binaires synthétiques sur divers actifs sous-jacents. Les LPs peuvent créer des marchés sans autorisation à partir de leurs levées et échéances choisies, en utilisant le processus de frappe et d’amorçage en une étape de Divergence. La divergence simplifie également le processus de fourniture de liquidités en répertoriant les options dans les unités de garantie de tout jeton fongible. Cela supprime une barrière importante à l’entrée pour de nombreux fournisseurs de liquidités, qui peuvent avoir plus de flexibilité dans l’allocation du capital.

Les principales caractéristiques de Divergence comprennent :

Une plus grande efficacité du capital : fournir des liquidités à diverses positions de la chaîne est inefficace en termes de capital. Les vendeurs d’options sur-collatéralisent souvent leurs positions pour maintenir leurs positions sur DEX. Chez Divergence, l’émission d’options et la tenue de marché ont lieu dans un groupe de MMA à actif unique. Les fournisseurs de liquidités peuvent fournir du capital en utilisant des jetons LP issus de protocoles de prêt tels que Aave. La vente d’un appel binaire et d’une option de vente binaire ne nécessite qu’une garantie 1x et n’implique pas de liquidation. En effet, la perte maximale pour les options binaires vendues est prédéterminée et réservée par les contrats intelligents Divergence.

Options de trading d’actifs DeFi étendues – Le la divergence offre aux fournisseurs de liquidités beaucoup plus de flexibilité que d’autres solutions. Ils peuvent écrire des options binaires d’un prix d’exercice, d’une expiration et d’un sous-jacent sélectionnés avec n’importe quel jeton fongible en garantie. Cela inclut les jetons DEX basés sur Ethereum comme Sushiswap et Uniswap V3. Cette caractéristique signifie que les LPs n’ont plus à allouer de capital supplémentaire pour créer un marché d’options.

Mécanisme de basculement automatisé . De nombreuses plateformes de produits dérivés ont des expirations de contrats d’options strictes. À l’expiration, un marché d’options peut ne plus exister. La solution de Divergence consiste à renouveler automatiquement les contrats d’option avec des conditions similaires après règlement. Cela garantit la continuité sur le marché des options LP. Les fournisseurs de liquidités peuvent économiser du gaz car ils n’ont pas besoin de retirer et d’ajouter des liquidités pour créer un nouveau marché. Cette fonctionnalité n’est disponible que dans Divergence.

Comment fonctionne la divergence ?

Divergence a déjà lancé une version Testnet de son marché sur Ethereum kovan testnet. L’ensemble de l’expérience utilisateur est simple et direct.

Pour embarquer, les utilisateurs connectent simplement un portefeuille compatible comme MetaMask à l’application de test de divergence. À l’heure actuelle, Divergence prend en charge deux types d’options binaires. Ceux-ci incluent des options à un coup et des options à une portée. Ces options sont symbolisées en tant que jetons Lance et Bouclier dans Divergence. Les options d’exercice unique permettent aux utilisateurs de recevoir une garantie si le prix sous-jacent est supérieur ou inférieur au niveau de prix unique. Les options d’exercice de fourchette versent une garantie lorsque le sous-jacent est réglé dans ou en dehors d’une fourchette de prix spécifiée.

L’une des principales innovations de Divergence est que les options binaires sont des abstractions symbolisées dans les contrats intelligents. Cela permet aux utilisateurs d’économiser sur les frais d’essence qui auraient été encourus si ces jetons dérivés étaient des jetons ERC-20. Les traders peuvent facilement renouveler les options lorsqu’elles expirent sans avoir à créer de nouveaux pools et à gaspiller du gaz. Ces innovations améliorent l’expérience globale de l’entreprise et permettent aux utilisateurs d’échanger facilement des options DeFi.

Attendre

Divergence a un jeton de gouvernance appelé DIVER. Les détenteurs de DIVER peuvent voter sur les paramètres du protocole et recevoir des récompenses pour les activités de participation. Le protocole a récemment annoncé les détails de son IDO très attendu. Le 20 septembre 2021, il lancera une vente publique de 2% de ses jetons DIVER sur la rampe de lancement MISO de SushiSwap. Les participants pourront devenir des détenteurs anticipés de tokens DIVER et auront la possibilité de réclamer parmi un pool de 256 tokens DIVΞR non fongibles. Après l’IDO, Divergence devrait créer son pool de liquidité DIVER sur SushiSwap et procéder à des listes de jetons supplémentaires sur d’autres plateformes d’échange.

Suite à ses listes d’IDO et de jetons, Divergence prévoit de lancer son réseau principal une fois l’audit terminé. Avec le lancement du réseau principal, les traders auront accès à des marchés d’options décentralisés pour plus d’actifs, plus d’options de garantie et une interface améliorée.