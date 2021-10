Comment les agriculteurs du Pendjab utilisent les déchets de culture de kinnow comme bio-enzymes qui repoussent les parasites et améliorent la qualité du sol

Le Pendjab produit à lui seul environ 10 à 11 tonnes de lakh de fruits kinnow chaque année.

La saison des fruits kinnow a commencé au Pendjab, les agriculteurs se préparant à récolter les agrumes qui enregistrent une énorme demande dans les États voisins, y compris la capitale nationale. Parallèlement à la récolte des fruits de la kinnow, les agriculteurs doivent également éliminer les fruits qui tombent, qui sont considérés comme un déchet total et un sous-produit de la récolte. Considérés jusqu’à présent comme un simple déchet, les fruits tombés pourraient jouer un rôle extrêmement vital dans la restauration de la qualité de l’air, du sol, de l’eau et dans le contrôle de l’épuisement des nappes phréatiques. Selon un rapport d’Indian Express, les fruits tombés peuvent être collectés dans les champs de kinnow par les agriculteurs et utilisés pour en faire des bio-enzymes (BE).

Qu’est-ce qui constitue le fruit tombé?

Le fruit tombé de la récolte de kinnow n’est rien d’autre que la peau et le fruit de kinnow extrêmement petit et petit qui accompagne le fruit de kinnow de taille normale. Les fruits tombés, également connus sous le nom de fruits de kinnow de qualité «D», sont considérés comme un déchet par les agriculteurs de kinnow et éliminés des champs de kinnow. Cependant, environ 100 agriculteurs de la ceinture Kinnow de l’État ont décidé d’utiliser les fruits tombés dans la fabrication de bio-enzymes.

Comment sont produites les bioenzymes ?

Les BE ne sont rien d’autre que des solutions organiques qui sont fabriquées par la fermentation des déchets organiques, notamment les fruits, les légumes et les plantes. Les déchets organiques sont mélangés avec du sucre, du jaggery et de l’eau et laissés pendant une période de 60 à 100 jours pour se transformer en bio-enzymes. La production de bio-enzymes à partir des fruits tombés de la culture du kinnow au Pendjab est importante car l’État possède environ 40 000 hectares de terres agricoles cultivées par Kinnow dans des régions comme Hoshiarpur, Abohar, Fazilka, Mukatsar, Bathinda. L’État produit à lui seul environ 10 à 11 tonnes de lakh de fruits kinnow chaque année.

Quelques experts du département Horticulture ont déclaré à l’Indian Express qu’environ 15 à 20 pour cent de la récolte de kinnow tombent prématurément des arbres Kinnow avant et pendant la période de récolte. En plus d’épuiser la récolte globale de la récolte, les fruits tombés posent également des problèmes aux agriculteurs car ils sont obligés de cacher les fruits tombés gaspillés dans une fosse creusée pour ne pas attirer les parasites ou les mouches qui attaquent même les fruits sains de l’arbre.

Utilité des fruits tombés

L’agriculteur Paramjit Singh Jhajria du village de Maujgarh, dans le district de Fazilka, a déclaré à l’Indian Express qu’il avait préparé environ 20 000 litres de bio-enzyme à partir des fruits tombés de la dernière saison de récolte de Kinnow. Jhajria a noté que le niveau de pH de l’eau souterraine ainsi que de l’eau du canal est aussi élevé que 8,5 à 9 pour cent dans la région contre la normale 7. Cependant, après avoir mélangé BE avec l’eau d’irrigation, la santé du sol s’est considérablement améliorée dans son champ. . L’agriculteur a ajouté que la bio-enzyme fait des merveilles sur le coton, le kinnow et les plantes potagères et repousse naturellement le ravageur.

