Comment les AirPods 3 pourraient éclipser l’iPhone 13

Demain marque l’événement annuel d’Apple en septembre, et tous les regards sont tournés vers l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7. Au cours du week-end, cependant, Ming-Chi Kuo a annoncé qu’Apple prévoyait également d’annoncer le rafraîchissement de longue date des AirPods 3 pendant l’événement. Sur la base des rumeurs que nous avons vues jusqu’à présent, il existe une réelle possibilité que les AirPods 3 finissent par voler la vedette.

AirPods = phénomène culturel

Initialement moqués pour leur conception, les AirPod sont depuis devenus un incontournable culturel au fil des ans. Deux ans après leur sortie, les AirPod sont devenus viraux sous la forme d’un mème hilarant sur les réseaux sociaux. Le mème « AirPods for Christmas » a peint les AirPods comme un symbole de statut :

[On Christmas Day,] Twitter a été inondé de milliers de tweets mettant en vedette l’humour lié aux AirPods, avec des thèmes variés, bien que presque tous aient présenté les AirPods comme un symbole de désir plutôt que comme quelque chose à se moquer. Les tweets faisaient généralement des blagues sur la façon dont les personnes avec des AirPod sont en quelque sorte élevées dans les classes sociales supérieures, avec de nombreuses références du type « J’ai des AirPods maintenant, je suis le PDG ».

Les AirPods sont devenus aussi omniprésents que l’iPhone au cours des cinq dernières années, et il est difficile de souligner à quel point la sortie des AirPods 3 – la toute première refonte des AirPods – sera importante. Cela est vrai non seulement d’un point de vue technologique, mais aussi en termes de signification culturelle. Dans un certain contexte, les AirPod originaux – qui présentent le même design que ceux qu’Apple vend encore aujourd’hui – ont été annoncés aux côtés de l’iPhone 7.

Alors que les AirPod ont maintenant plus de concurrence, y compris de la propre marque Beats d’Apple, ils restent les écouteurs véritablement sans fil les plus populaires sur le marché. En tant que phénomène culturel et technologique, la première mise à jour majeure des AirPod en cinq ans pourrait facilement éclipser l’Apple Watch et l’iPhone régulièrement mis à jour.

Il sera également intéressant de surveiller au cours des prochains mois la façon dont Apple commercialise les AirPods 3. En 2017, les AirPods ont fait l’objet d’une annonce de vacances très attendue d’Apple, et ils ont fait l’objet de plusieurs autres campagnes publicitaires à fort prix au cours de la années depuis lors. Tant qu’Apple sera en mesure de répondre à la demande cette année, attendez-vous à une poussée tout aussi forte pour la saison des vacances 2021.

À quoi s’attendre des AirPods 3

Comme les rumeurs l’ont suggéré, les AirPods 3 devraient présenter un design similaire aux AirPods Pro, avec des tiges plus courtes et un design d’oreille plus arrondi. Les AirPods 3, cependant, devraient manquer d’embouts auriculaires remplaçables et, à la place, ils conserveront la conception “à ajustement universel” des AirPods 2 de deuxième génération.

Et pour les fans de la conception originale des AirPods, vous n’aurez pas à les stocker. Kuo pense qu’Apple continuera à vendre des AirPods 2 aux côtés des AirPods 3, vous offrant deux options différentes au bas de la gamme d’AirPods. Cela en fait une gamme d’AirPods assez polyvalente en termes de fonctionnalités, de facteurs de forme et de prix.

Pour plus de détails sur ce à quoi s’attendre des AirPods 3 cette année, consultez notre guide détaillé ici.

Conclure

Cela ne veut pas dire que l’Apple Watch Series 7 et l’iPhone 13 seront des mises à jour décevantes. Le premier devrait ajouter un tout nouveau design avec des écrans plus grands et de nouveaux cadrans de montre. Ce dernier devrait apporter de nouvelles fonctionnalités de caméra, une encoche plus petite, la technologie d’affichage ProMotion et bien plus encore.

Les AirPod sont devenus un accessoire immensément populaire depuis leur introduction initiale en 2016 et une partie de plus en plus importante des activités d’Apple. Les AirPods 3 devraient donner aux écouteurs véritablement sans fil leur première mise à jour majeure en cinq ans, et cela pourrait suffire à les faire éclipser l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7.

Qu’est-ce que tu penses? Les nouveaux AirPods 3 pourraient-ils finir par éclipser l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7 cette année ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

