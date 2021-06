Comment les alarmistes climatiques peuvent-ils expliquer les mégasécheresses anciennes ? Ils ne peuvent pas .

Comme l’a rapporté Fox News, une étude de 2015 publiée dans la revue Nature Climate Change a comparé 117 projections de modèles informatiques au cours des années 1990 avec la quantité de réchauffement qui s’est réellement produite. Sur les 117 projections, seulement trois étaient à peu près exactes. En moyenne, les modèles informatiques ont prédit un réchauffement deux fois plus important que celui qui s’est réellement produit. Les projections ont largement surestimé le réchauffement climatique, à tel point qu’il est difficile de ne pas soupçonner que quelque chose de louche a pu être à l’origine des résultats déséquilibrés.

Au milieu d’un battement de tambour incessant d’hystérie liée au réchauffement climatique datant du début des années 1980, les données de la NASA ont montré que la période de février 2016 à février 2018 a été le plus grand événement de refroidissement de deux ans des 100 dernières années. Donc, au moins pendant cette période de deux ans, les prévisions apocalyptiques de catastrophe climatique n’étaient pas seulement larges; ils n’étaient même pas dans le stade.

Une autre indication que les prévisions de réchauffement climatique ont été embarrassantes hors de la base a été signalée dans le UK Express, qui a publié un article en 2018 avec le titre “Le changement climatique n’est” pas aussi mauvais que nous le pensions “, disent les scientifiques”, suivi du sous-titre “Changement climatique est susceptible d’être nettement moins grave que prévu, selon une étude. »

Depuis quatre décennies et consécutives, une traînée pratiquement sans fin de prédictions horribles d’un effondrement climatique imminent a été claironnée par des médias occidentaux inconditionnels. Mais malgré les sonnettes d’alarme, aucune de ces prédictions Chicken Little n’a été ciblée, ce qui m’amène à la prédiction désastreuse décrite ci-dessous.

« Le risque de mégasécheresse dans le sud-ouest des États-Unis pourrait dépasser 99% »

En 2015, la Californie et une grande partie du sud-ouest des États-Unis étaient au stade final d’une grave sécheresse de quatre ans. La même année, une étude terrifiante publiée dans Science Advances prévoit que le changement climatique causé par l’homme fait d’une mégasécheresse catastrophique dans la région une quasi-certitude avant la fin du siècle.

Selon les auteurs de l’étude, le risque d’une mégasécheresse pourrait dépasser 99%. “Ce sera pire que tout ce qui a été vu au cours des 2 000 dernières années et poserait des défis sans précédent aux ressources en eau de la région”, a déclaré Toby Ault, professeur de sciences de la Terre à l’Université Cornell et l’un des auteurs de l’étude. Il a poursuivi: “Alors que nous ajoutons des gaz à effet de serre dans l’atmosphère – et nous n’avons pas freiné l’arrêt de cela – nous pesons les dés pour les conditions de mégasécheresse.”

J’ai une question pour le professeur Ault. Mais d’abord, voici un morceau gênant de l’histoire du climat que ceux qui incitent à craindre les sécheresses espèrent et prient que les électeurs ne découvriront jamais :

Des études sur les cernes des arbres, les sédiments et d’autres preuves naturelles ont documenté plusieurs sécheresses extrêmes dans le sud-ouest des États-Unis au cours des 1 000 dernières années, dont plusieurs qui ont duré plus de vingt ans, c’est CINQ FOIS plus longue que la sécheresse relativement chétive de 4 ans qui a frappé la Californie. et d’autres parties du désert du sud-ouest en 2012-15.

Vingt ans, c’est long, mais certaines sécheresses passées dans ce qui est maintenant le sud-ouest des États-Unis ont duré encore plus longtemps. Beaucoup plus longtemps.

Celui qui a commencé en l’an 850 après JC a rampé pendant 240 ans, et cette mégasécheresse s’est produite plus de mille ans avant que l’industrie de la peur du climat n’imagine la théorie du réchauffement climatique d’origine humaine au début des années 1980. Selon la British Broadcasting Corporation (BBC), la sécheresse de 850 a été si grave qu’elle a entraîné la disparition de toute une civilisation : l’empire maya. Et cette sécheresse n’était pas la seule. Cinquante ans avant qu’elle ne commence, une autre mégasécheresse, qui a duré 180 ans, venait de se terminer.

Avec ce peu d’histoire climatique à l’esprit, voici ma question pour le professeur Ault : qu’est-ce qui a causé ces mégasécheresses ?

Le professeur et ses co-auteurs connaissent la réponse, mais ne veulent pas que vous la sachiez. Ils ne peuvent certainement pas blâmer les mégasécheresses des 1 000 dernières années sur la révolution industrielle, qui n’a commencé sérieusement que dans les années 1800, un millénaire après que ces graves sécheresses aient fait des ravages dans ce qui est maintenant le sud-ouest des États-Unis et certaines parties de ce qui est maintenant Mexique. Puisqu’ils ne peuvent pas faire de bouc émissaire l’utilisation de combustibles fossiles par l’homme pour avoir causé ces anciennes calamités environnementales, comment eux et leurs alliés de l’industrie de la peur du climat espèrent-ils vous effrayer avec le spectre d’une mégasécheresse « sans précédent » qui pourrait être « certaine à 99 % ? ”? Ils prient pour que vous n’appreniez jamais l’histoire du climat de la Terre, c’est comme ça.

L’histoire du climat de la Terre n’est pas l’amie des alarmistes du réchauffement climatique

En l’absence de contexte historique, les conditions météorologiques extrêmes peuvent être exagérées d’une manière qui amène les non-informés à conclure que des choses désagréables comme de graves sécheresses ne se sont jamais produites avant que les humains ne commencent à utiliser des combustibles fossiles. En fait, les événements climatiques extrêmes se sont produits avec une régularité monotone pendant très, très longtemps.

Selon le Nature Education Knowledge Project, la Terre a eu un climat remontant à l’Archéen Eon, il y a 3,9 milliards à 2,5 milliards d’années. Dieu seul sait combien de mégasécheresses se sont produites au cours de cette période. Mais quel que soit le nombre, il doit être hors du tableau. Quand le prochain arrivera – et ce sera certainement le cas – le professeur Ault aura raison sur une chose : sa cause sera le climat en constante évolution de la Terre, le même coupable vexant qui a causé la mégasécheresse de 850 après JC et 100 % de la multitude de d’autres sécheresses apparemment sans fin qui ont frappé la planète depuis des temps immémoriaux. La prédiction du professeur Ault selon laquelle les gaz à effet de serre seront à blâmer pour le prochain est une spéculation basée sur ce qui sera probablement encore une autre d’une longue série d’« études » désastreuses qui ont laissé un œuf sur le visage de ses auteurs.

Dans mon article de Canada Free Press « Le vert est le nouveau rouge », j’explique pourquoi je crois sans l’ombre d’un doute que l’alarmisme lié au réchauffement climatique est le canular scientifique le plus effronté que le monde ait jamais vu.

Diplômé en génie électrique de Georgia Tech en 1968 et maintenant à la retraite, John Eidson est un écrivain indépendant à Atlanta et un collaborateur régulier de The Blue State Conservative.

