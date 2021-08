Comment les antécédents de John David Washington dans la NFL ont aidé Beckett de Netflix 10z viral

Avant que John David Washington ne devienne un acteur acclamé, il a eu une carrière sportive réussie en jouant au football.

Alors que Washington n’a pas été repêché après l’université, le fils de Denzel Washington a fait partie de l’équipe d’entraînement des St. Louis Rams et a joué pour l’équipe de la NFL Europe Rhein Fire. Washington a apporté la physique et la ténacité qu’il a développées sur le gril dans son dernier film Beckett, qui est maintenant disponible sur Netflix. Dans le thriller, Washington joue le rôle d’un touriste américain qui finit par s’enfuir en Grèce après qu’un tragique accident l’a plongé dans un complot politique.

“Il s’est inspiré de son expérience sportive en termes d’élément physique, de ce que vous croyez être vos limites, puis de la façon dont l’instinct se déclenche et alimente quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas”, a déclaré le réalisateur Ferdinando Cito Filomarino à ComingSoon. «Toutes ces choses sont des choses avec lesquelles il a absolument apporté et enrichi le personnage, y compris son expérience dans le sport. Cela dit, pour moi, c’est l’interprète le plus fin et le plus méticuleux.

CONNEXES: Interview de Beckett: le réalisateur Ferdinando Cito Filomarino parle du thriller Netflix

Washington a également réalisé bon nombre de ses propres cascades pour le film, qui reposaient sur le fait que Beckett était athlétique mais pas un professionnel qualifié.

«Nous avions un caractère si particulier pour le type de cascades qu’ils étaient. Nous voulons qu’il maintienne cohérente cette idée qu’il n’est pas un combattant entraîné », a expliqué Filomarino. «Donc, il abordera les combats comme quelqu’un qui ne sait pas se battre et d’une manière maladroite. Mais alors, bien sûr, il a aussi cette énergie de survie, qui lui donne autant d’énergie supplémentaire. Cela dit, nous voulons également qu’il garde une trace de ce qui arrive à une personne qui traverse ce genre de choses. Il transpire, il souffre. Nous gardons une trace de cette douleur. Donc, toutes ces choses ont rendu le travail de cascade beaucoup plus intéressant parce que nous avons gardé une trace du personnage et de ce qu’il traversait en tant qu’être humain réel, par opposition à un héros surhumain qui en quelque sorte ignore et continue de courir. Pour couronner le tout, John David voulait essentiellement faire toutes ses propres cascades à l’exception de quelques choses qui étaient tout simplement trop dangereuses pour lui, ce qui aurait été un problème juridique. Il fait tout comme vous le voyez dans le film, il se fait écraser par une voiture, et des trucs comme ça. Cela le rendait donc beaucoup plus réel. Nous imaginions ce bilan physique de toutes ces expériences. »

Beckett est maintenant en streaming sur Netflix.