Comment les anticorps combattent le coronavirus; La recherche révèle des détails

Lorsque le coronavirus contracte le corps d’une personne, le corps produit seul des anticorps pour lutter contre le virus. Les scientifiques et les chercheurs en santé qui ont participé à la recherche sur le coronavirus semblent être arrivés à une image complète de la façon dont les anticorps produits dans le corps prennent le virus. Les chercheurs travaillant à l’Université du Texas à Austin (UTexas) ont publié leurs récentes découvertes sur la réponse des anticorps contre le coronavirus dans la revue Science, a rapporté l’Indian Express.

Ce n’est pas la première fois que la réponse des anticorps contre le coronavirus est étudiée et de nombreuses études ont également été menées sur le même problème dans le passé. Un grand nombre d’études antérieures se concentraient sur leur concentration sur les anticorps qui attaquaient la partie la plus évidente de la protéine de pointe du virus appelée domaine de liaison au récepteur (RBD), car la RBD permet au virus de se répliquer et de se multiplier dans le corps humain. On entend par RBD la partie de la protéine de pointe qui se lie directement aux cellules humaines et provoque la réplication de l’infection.

Cependant, dans la récente étude réalisée à l’Université du Texas, les chercheurs ont testé les échantillons de plasma sanguin de quatre patients qui s’étaient rétablis de Covid-19 et, à leur grande surprise, ont constaté qu’environ 84% des anticorps n’attaquaient pas le RBD et attaquaient des zones de la protéine de pointe différente de la RBD. L’un des chercheurs de l’équipe, Greg Ippolito, qui est un bioscientifique moléculaire, aurait déclaré avoir découvert que les anticorps attaquaient toute la protéine de pointe du virus plutôt que de se concentrer exclusivement sur la RBD.

Les anticorps ciblent une région de la protéine de pointe du virus appelée domaine N-terminal (NTD) et contrôlent efficacement la propagation du virus. L’étude a également révélé que la NTD est également la région de la protéine de pointe du virus qui est capable de mutations fréquentes et a été considérée comme l’une des raisons de l’émergence de diverses nouvelles mutations et variantes du coronavirus.

