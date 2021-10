Comment les applications de réseautage social audio-vidéo deviennent rapidement la plate-forme multimédia du nouvel âge pour les communautés

La gamme d’applications de réseautage social audio-vidéo monte lentement dans les rangs car elles offrent aux entreprises et aux spécialistes du marketing la possibilité de se connecter avec leur cible.

Par Vikas Malpani

L’afflux de contenu mobile a explosé pendant la pandémie, ce qui a entraîné une nouvelle vague d’interactions et de plateformes sur les réseaux sociaux qui allait changer le paradigme de la communication que nous connaissons aujourd’hui. En 2020, les applications de réseaux sociaux ont connu une augmentation des installations – 9,6 milliards de téléchargements environ, dont près de 45% via des smartphones et des appareils mobiles. Les utilisateurs passant en moyenne 4,2 heures par jour sur leur téléphone, leur affinité pour se connecter via les médias sociaux mobiles a conduit à la création d’un nouveau support numérique – les applications audio-vidéo sociales.

Aujourd’hui, grâce à l’ère numérique et à la clause de distanciation sociale, la construction de communautés est maintenant passée à des plateformes virtuelles – les applications de réseautage audio-vidéo sociales en étant le dernier exemple.

Les applications de réseautage social audio-vidéo sont le nouveau visage des plateformes de création de communauté et de médias. S’apparentant à des rencontres en temps réel, ces plateformes virtuelles permettent à des personnes ayant des causes similaires de se donner la main et d’enrichir leurs passions communes. Du réseautage professionnel aux rencontres entrepreneuriales en passant par les théoriciens du complot, il y en a pour tous les goûts ici.

La gamme d’applications de réseautage social audio-vidéo monte lentement dans les rangs car elles offrent aux entreprises et aux spécialistes du marketing la possibilité de se connecter avec leur cible à un niveau plus personnel que jamais. En fait, plus de 73 milliards de dollars d’investissements sont réalisés dans la technologie mobile, et les dépenses publicitaires mobiles atteignent un niveau record de 240 milliards de dollars. Les chiffres sont énormes et l’opportunité est trop énorme pour être manquée.

De plus, ces plates-formes apportent le facteur de monétisation qui permet aux créateurs de tous les horizons de recevoir leur dû direct pour le contenu qu’ils ont créé, au lieu de s’appuyer sur des moyens indirects comme la collaboration avec la marque, etc. Cela permettra aux créateurs de tirer parti de leurs actifs créatifs. sur et en dehors de la plate-forme également, s’adressant à un public plus large et plus diversifié.

Un front révolutionnaire continuera d’aider les moyens conventionnels de collaborations de marque ainsi que pour les créateurs de contenu et les précurseurs de la communauté.

Applications de réseautage social audio-vidéo pour l’image de marque et le marketing

Les médias sociaux se limitent traditionnellement aux textes et aux emojis, d’Instagram à Twitter, les plateformes sociales audio et vidéo ajoutent une nouvelle dimension visuelle qui contribue à élever le niveau d’interaction et d’engagement.

Les plateformes sociales audio et vidéo permettent aux auditeurs d’interagir avec des experts en la matière en temps réel, ce qui permet aux premiers de plonger plus profondément dans le contexte et de se connecter à la conversation à un autre niveau. C’est la puissance de la communauté et des conversations en temps réel qui ont mis cette plate-forme sur la carte des médias.

Comment les plateformes audio et vidéo sociales peuvent-elles aider à élever les stratégies de marketing des entreprises ?

Clubhouse à lui seul compte 10 millions d’utilisateurs, avec une session moyenne de 90 minutes, y compris les séances de questions-réponses. Cela en dit long sur le potentiel des applications de réseaux sociaux audio et vidéo pour renforcer une stratégie marketing et élever le niveau d’une entreprise.

Outre le modèle de billetterie, les entreprises doivent également renforcer leur présence organique via le renforcement de la communauté et le marketing d’influence. Pour la même chose, ils peuvent embaucher des porte-parole qualifiés et des experts en la matière pour mener ces conversations. Ces porte-parole doivent être d’excellents orateurs, communicateurs, modérateurs et bien informés dans leur domaine.

Les médias sociaux ont déjà décidé de tirer parti de cet acte de renforcement de la communauté, mais quelque chose de similaire est également déployé par les plateformes sociales audio et vidéo.

Comment les entreprises peuvent-elles tirer parti des plateformes sociales audio-vidéo ?

S’il est encore trop tôt pour que les marques s’approprient les plateformes sociales audio-vidéo à des fins marketing, il n’est jamais trop tard pour identifier le potentiel de ces modèles économiques :

Parrainage: Les groupes très performants avec un large public peuvent permettre aux modèles payants de parrainage et de bannières publicitaires d’étendre la portée de la marque parmi son large public.Abonnement Premium : Connectée à la monétisation du contenu, la séquence d’adhésion payante aidera les créateurs de contenu à monétiser leur contenu avec l’aide de membres payants sélectionnés qui ont investi pour faire partie de la discussion ou de la communauté.

Et beaucoup plus.

Nous sommes à l’aube d’une nouvelle révolution du marketing des médias sociaux avec les plateformes de marketing des médias sociaux audio-vidéo et les diriger de l’avant sera le dialogue humain humble, mais puissant.

L’auteur est co-fondateur et PDG de Leher App. Les opinions exprimées sont personnelles.

