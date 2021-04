Comment les artistes noirs réinventent la bande dessinée ⋆ .

Manuel et Geiszel Godoy sont des vétérans militaires et ils croient profondément en la justice sociale. Mais surtout, ce sont des entrepreneurs qui ont vu un secteur sous-développé dans leur industrie et s’y sont plongés.

«Nous devons montrer que nous pouvons tirer un Tyler Perry en tant que communauté», a déclaré Manuel Godoy, président de Black Sands Entertainment, dans une récente interview vidéo. «L’idée est que plus l’entreprise grandit, meilleure est la propriété intellectuelle, plus tout le monde gagne, et nous pouvons financer nos projets nous-mêmes parce que nous avons l’expérience, l’expertise pour le faire.»

La niche des Godoys est en pleine croissance: bandes dessinées indépendantes d’artistes noirs, écrites pour des familles noires sur les Noirs, avec un accent sur les contes de l’Afrique avant l’esclavage. Parmi leurs projets figurent une série animée à venir et l’application Black Sands Publishing, qui offrira un accès gratuit à 26 bandes dessinées originales lors de son lancement le 1er mai, Journée de la bande dessinée gratuite. ‘

«Si nous y parvenons», dit Godoy, «nous avons prouvé que vous n’avez plus à franchir la porte qu’ils ont construite pour accéder à la scène principale.»

«Black Sands: The Seven Kingdoms» est la série de bandes dessinées phare de Black Sands Entertainment.

(Divertissement de Black Sands)

Black Sands n’est pas le premier à franchir la porte. Il rejoint une ruche croissante de créateurs noirs qui ont sculpté l’espace dans un format qui pendant des décennies était imprégné de racisme et d’exclusion.

Les genres en plein essor comme l’afrofuturisme (qui associe la culture africaine à la science-fiction) reflètent les mondes imaginés par les activistes noirs: des mondes dans lesquels les structures de pouvoir existantes sont démantelées et les Noirs prospèrent.

Mais il y a d’autres genres à la hausse – de la romance et de l’horreur aux redémarrages de super-héros noirs et aux réflexions sur la vie au travail. Dans l’aventure sombre et fantastique «Submerged» de Vita Ayala, une fille se lance dans une quête pour retrouver son frère séparé après s’être perdu dans un métro de New York. «Hot Comb» d’Ebony Flowers explore les relations des femmes noires avec leurs cheveux. Dans la bande dessinée d’horreur de Micheline Hess «Journal d’un loup-garou noir fou», un clan de loups-garous noirs se nourrit de flics racistes et de «Karens».

Manuel Godoy est le président et co-fondateur de Black Sands Entertainment.

(Divertissement de Black Sands)

Tout comme Black Lives Matter s’appuie sur les mouvements du passé, la montée en puissance des bandes dessinées noires est davantage un renouveau.

«Une chose qui se perd quand on parle des grands orateurs, penseurs et personnages historiques noirs de notre temps, ce sont les créateurs de bandes dessinées noires», déclare Sheena Howard, professeur de communication à l’Université Rider. «Remettre en question les stéréotypes raciaux dans les bandes dessinées est une grande partie de ce que les créateurs noirs ont fait, en plus de lutter directement contre l’injustice.»

Black Panther, considéré par beaucoup comme le premier super-héros noir du grand public américain de la bande dessinée, en est un excellent exemple. Son émergence en 1966 marque un moment historique pour la représentation dans la bande dessinée. Au fur et à mesure que son scénario évoluait, T’Challa, roi du Wakanda futuriste, a abordé le colonialisme, le racisme et la ségrégation.

Plus de 50 ans plus tard, Chadwick Boseman, l’acteur décédé qui a amené la Panthère noire à la vie cinématographique en 2018, a contribué à implanter le royaume africain dans le courant dominant américain.

Mais la route vers Wakanda fut longue et pénible. Pendant une grande partie du XXe siècle, des images racistes de personnages noirs ont rempli les pages de la presse grand public. De nombreux dessins animés étaient des caricatures dérivées du ménestrel au visage noir, comme «Joe & Asbestos» de Ken Kling. Même les livres pour enfants d’auteurs admirés, comme «If I Ran the Zoo» du Dr Seuss, dépeignaient les Noirs comme des singes.

«Nous nous voyons souvent à travers les yeux des autres», déclare Howard, rédacteur en chef de «Why Wakanda Matters: What Black Panther Reveals About Psychology, Identity, and Communication».

Lorsque ces images sont intériorisées, ajoute-t-elle, elles peuvent nuire à l’identité et à l’estime de soi. «Nous tirons souvent notre perception des autres de l’écosystème médiatique.»

En 2016, l’auteur Ta-Nehisi Coates a commencé à publier un redémarrage de «Black Panther» avec Marvel Comics.

(Timothy A. Clary / . via .)

Pourtant, même lorsque le visage noir et jaune était répandu, il y avait des alternatives. Oliver Harrington, un caricaturiste politique noir, a suivi Bootsie, né à Harlem, dans sa bande dessinée «Dark Laughter». Jackie Ormes, considérée comme la première caricaturiste de femme noire, a façonné des personnages féminins confiants et intelligents dans sa série «Torchy Brown».

«Au début, beaucoup de dessinateurs noirs essayaient de normaliser la vie des Noirs en montrant le bon et le mauvais», explique l’auteur et illustrateur John Jennings. C’est ce qui a rendu les bandes dessinées d’Ormes et de Harrington puissantes; ils étaient des valeurs aberrantes mais ils ne faisaient pas de commerce d’exotisme. «Leur travail était une tranche de vie. … Les gens ont tendance à oublier que la joie face à l’oppression est un acte radical.

En 1947, «All-Negro Comics», une anthologie de bandes dessinées à un seul numéro, créée uniquement par des artistes noirs et fondée par le journaliste Orrin C. Evans.

Le personnage Lion Man – que beaucoup considèrent comme un prototype de Black Panther – était un super-héros noir diplômé d’université protégeant le plus grand gisement d’uranium du monde. Evans a écrit dans l’introduction qu’il espérait que Lion Man donnerait aux Noirs américains «une meilleure appréciation de leur héritage africain».

Un deuxième numéro était prévu, mais les vendeurs ne vendraient pas à Evans le papier pour l’imprimer.

“Le fait que [Evans] s’est donné la peine de faire ce livre était un acte de résistance », déclare Jennings, professeur de médias et d’études culturelles à l’UC Riverside et fondateur-conservateur de Megascope, un éditeur de romans graphiques par et sur des personnes de couleur. (Parmi les œuvres à venir de Megascope, on trouve «Across the Tracks», une bande dessinée pour jeunes lecteurs sur le massacre de la course de Tulsa, sortie le 4 mai, et «Hardears», une aventure fantastique de science-fiction et une satire politique inspirée du festival Crop Over de la Barbade. 11 mai)

Frances Gateward, professeur de théorie et de critique des médias à Cal State Northridge, est le co-éditeur de «The Blacker the Ink: Constructions of Black Identity in Comics and Sequential Art».

(Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Près de deux décennies plus tard, Black Panther a émergé dans le contexte du mouvement des droits civiques, ouvrant la voie à de futurs super-héros noirs comme Blade, Luke Cage et Storm.

Tous les héros de bandes dessinées noirs ne portaient pas de capes. «Martin Luther King et l’histoire de Montgomery», publié en 1957, offrait une introduction à la non-violence. L’industrie de la bande dessinée traditionnelle l’a ignorée, mais elle a été largement diffusée dans les écoles, les églises et les groupes de défense des droits civiques.

Au cours de ce siècle, il y a eu la trilogie «March», un roman graphique primé sur le mouvement par Andrew Aydin et John Lewis, le défunt membre du Congrès et icône des droits civiques.

Des histoires similaires, comme la série «Nat Turner» de Kyle Baker, sur la rébellion des esclaves, et «La vie de Frederick Douglass» de David F. Walker offraient des leçons sur l’histoire, la révolution et la résistance. La bande dessinée syndiquée d’Aaron McGruder, «The Boondocks» (1996 à 2006), commentait les événements politiques et populaires à travers les yeux d’un garçon afro-américain.

«Mori’s Family Adventures» de Black Sands suit une famille noire qui parcourt le monde.

(Divertissement de Black Sands)

Maintenant que l’histoire est en train de se refaire – dans les rues et sur la page – les anciens personnages sont réinventés pour les temps modernes et les anciennes empreintes sont ravivées.

DC Comics a récemment annoncé qu’il réinventerait l’histoire d’origine de 1993 de Static, l’adolescent noir à l’électricité (alias Virgil Hawkins), qui a obtenu ses super pouvoirs après un affrontement entre les gangs et la police – un événement connu sous le nom de Big Bang. Cette fois, les super pouvoirs de Hawkins proviennent d’une manifestation contre la brutalité policière.

Le récit opportun de Static et d’autres méta-humains, connus sous le nom de Bang Babies, fait partie de la renaissance par DC de Milestone Comics, une empreinte pionnière fondée par quatre créateurs noirs en 1993 et ​​centrée sur les super-héros de couleur. L’empreinte originale s’est arrêtée au bout de quatre ans, en partie à cause de la perception que ce n’était que pour les lecteurs noirs. Pourtant, Static était si populaire qu’il a non seulement rejoint l’univers DC Comics, mais a également obtenu sa propre série animée WB, «Static Shock».

“Lorsque vous êtes coincé dans ce dilemme du genre,” Milestone Comics est uniquement pour les Noirs “, alors votre seul marché est 14% de la population”, dit Howard, “et cela devient très difficile.”

La disparition de Milestone a été une énorme perte pour l’écrivain de bandes dessinées Kwanza Osajyefo, qui a estimé que c’était l’un des rares éditeurs de bandes dessinées à dépeindre avec précision «Blackness and Black culture». DC prévoit de sortir de nouveaux titres avec des personnages Milestone cet été.

Lorsqu’Osajyefo a pris un emploi en 2007 chez DC Comics, il a contribué au lancement de l’empreinte webcomics Zuda, donnant la priorité au contenu des créateurs de couleur. Il a fermé trois ans plus tard, mais il a fait place à une idée qui a commencé à percoler dans sa tête il y a plus de dix ans: et si seuls les Noirs avaient des super pouvoirs?

«Black» de Kwanza Osajyefo et Tim Smith imagine un monde où seuls les Noirs ont des super pouvoirs.

(Studios Masque Noir)

«J’ai grandi en lisant des bandes dessinées comme X-Men, là où ces personnages blancs sont censés être des étrangers », dit-il. «Les gens les appellent des analogies pour les minorités comme les Noirs, et je me dis: ‘Non. Ce n’est pas exact. »» Quand Cyclope et Jean Gray enlèvent leurs costumes à la fin de la journée, ils sont blancs. Personne n’arrête Wolverine parce qu’il conduit une belle voiture.

En 2016, Osajyefo et d’autres ont lancé une campagne Kickstarter réussie pour «Black» – à propos d’un adolescent qui découvre qu’il a des super pouvoirs après avoir survécu à la balle d’un flic. Après la publication de «Black», les offres de films ont afflué. L’année dernière, Warner Bros. a acquis les droits d’adaptation des longs métrages.

L’intérêt du studio était en grande partie dû au succès de l’interprétation du réalisateur Ryan Coogler sur «Black Panther», ainsi que du film d’animation «Spiderman: Into the Spiderverse». Ils ont démystifié l’idée que les films mettant en vedette des personnages de super-héros dirigés par les Noirs ne sont pas rentables, dit Frances Gateward, professeur de théorie et de critique des médias à Cal State Northridge et co-éditrice de «The Blacker the Ink: Constructions of Black Identity in Comics and Sequential De l’art.”

«Disney / Marvel a tellement sous-estimé le potentiel du film que les fans qui voulaient acheter de la marchandise« Black Panther »n’ont pas pu en trouver», dit-elle. «Ainsi, comme le font de nombreux fandoms actifs, ils ont créé le leur. Nous avons commencé à voir plus de titres mettant en vedette des personnages noirs, dans tous les genres, de la romance à l’horreur en passant par les super-héros. ”

Peut-être plus que tout, des histoires comme «Black Panther» et des éditeurs comme Black Sands Entertainment offrent des exemples d ‘«héroïsme», dit Gateward, «à la fois dans la vie quotidienne ordinaire et dans des êtres fantastiques surpuissants – mais peut-être plus important encore, en montrant des communautés noires survivant et prospères. . »

