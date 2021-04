Comment les artistes peuvent se protéger

La violation du droit d’auteur dans le monde en ligne est un problème depuis qu’Internet est entré dans nos vies – avec une culture du copier-coller, il n’a jamais été aussi facile de faire passer un tweet amusant comme le sien, de télécharger des versions non autorisées de chansons de premier plan, et réutiliser des photographies et des vidéos époustouflantes.

Maintenant que les jetons non fongibles sont entrés dans l’arène, toute une série de nouveaux problèmes sont apparus. Les opportunistes symbolisent maintenant les œuvres d’art sans consentement – et dans certains cas, les artistes n’ont pas réalisé que leurs œuvres avaient été plagiées avant que les NFT aient été achetés et vendus. Un avocat a récemment déclaré à Vice que, bien que les créateurs bénéficient d’une protection en vertu de la loi américaine sur le droit d’auteur si leur travail est symbolisé sans consentement, obtenir une compensation pourrait être rendu plus difficile par le fait que certains marchés NFT sont moins transparents que d’autres.

Il existe des plates-formes NFT qui ont introduit des mécanismes permettant de supprimer les œuvres d’art piratées. Mais selon les experts, agir une fois que des fichiers numériques non protégés ont été copiés ou téléchargés, c’est «comme essayer de remettre du dentifrice dans un tube». Et pour aggraver le problème, certaines précautions qui peuvent être prises pour lutter contre la violation du droit d’auteur peuvent avoir des conséquences inattendues – censurer les petits créateurs qui peuvent être incapables de prouver qu’ils ont créé une œuvre d’art parce qu’ils ne disposent pas d’une présence en ligne établie.

Rien de tout cela ne veut dire que la technologie NFT est intrinsèquement défectueuse. Ces obstacles sont courants lorsque de nouveaux concepts deviennent soudainement courants. Au fil du temps, l’industrie améliorera la protection des personnes talentueuses et de leurs œuvres. Mais il y a une chose que les artistes peuvent faire tout de suite: prendre quelques mesures simples pour se protéger de la violation du droit d’auteur.

Protéger le travail dans un domaine numérique

Selon Unique.One, un marché NFT décentralisé, la plupart des problèmes de violation de droits d’auteur qui ont été portés à son attention proviennent d’œuvres d’art qui n’étaient pas protégées au départ. Un certain nombre d’artistes partagent des œuvres originales avec leurs grands abonnés sur Instagram, mais ces fichiers ne disposent pas de la protection numérique qui les empêche d’être copiés et utilisés de manière infinie sans consentement.

Un avis de droit d’auteur fortement rédigé ne suffit souvent pas à dissuader les mauvais acteurs – ni à prouver que l’œuvre d’art est authentique si leurs revendications sont contestées. Cependant, il y a quelques étapes simples qui valent la peine d’être prises lors de la création d’une présence en ligne, et tout commence lorsque les fichiers originaux sont téléchargés en premier lieu.

L’ajout d’un filigrane visible à l’art avant de partager des images numériques n’importe où peut s’avérer utile, que ce soit sur Instagram, Facebook ou sur votre propre site Web. Si vous êtes particulièrement sophistiqué, vous pouvez opter pour un filigrane invisible au niveau du pixel – quelque chose qui peut vous donner un avantage dans un différend, en particulier parmi les plagiaires qui ne l’ont peut-être pas remarqué.

Il est également possible de frapper les NFT avec un filigrane – et d’ajouter du contenu déverrouillable avec une copie haute résolution sans filigrane que l’acheteur peut recevoir lors de l’achat d’un jeton. Vous pouvez également définir les conditions de licence dans la description de votre jeton non fongible. Un bon exemple de cela a été vu lorsque le New York Times a vendu une version tokenisée d’un article écrit par l’un de ses journalistes – le journal précisant clairement que ce NFT n’achète pas les droits d’auteur de la fonctionnalité en question.

La conservation d’une archive numérique de l’œuvre originale, ainsi que la date à laquelle elle a été créée, peut également être un moyen puissant de prouver la propriété. Et, si l’art est publié pour la première fois sous la forme d’un NFT, la blockchain elle-même peut servir d’enregistrement immuable offrant une protection.

Une question particulièrement épineuse

Unique.One est une plate-forme décentralisée à but non lucratif détenue et gérée par une communauté d’artistes numériques passionnés. Ils ont déclaré: «Il est triste de constater que la liberté et la flexibilité même offertes aux créateurs par les plates-formes NFT décentralisées et sans autorisation peuvent également attirer des abus de la part de mauvais acteurs. Mais l’innovation engendre aussi des solutions. La technologie peut être mise à profit pour aider les créateurs à garder le contrôle de leur travail. »

Ils soulignent que les NFT peuvent également aider à protéger les œuvres d’art, en particulier si les pièces sont frappées en chaîne avant d’être distribuées via d’autres canaux en ligne. La création d’une archive de provenance est essentielle.

Alors qu’Unique.One prédit que les mesures réglementaires et les régimes de licence évolueront à mesure que l’espace NFT se développera et mûrira, la plate-forme avertit que cela pourrait introduire «des barrières supplémentaires et des obstacles à la censure pour les créateurs» – et il convient de veiller à ce que l’industrie ne le fasse pas. ne perdez pas les attributs distinctifs qui l’ont rendu populaire en premier lieu.

«Comme pour toutes les percées technologiques innovantes, les NFT offrent des opportunités intéressantes pour les créateurs, mais avec cette liberté d’opportunité vient le potentiel d’abus par des acteurs malveillants – c’est simplement le monde dans lequel nous vivons», ont déclaré les fondateurs du projet. «Unique. On espère que les artistes se tournent vers la proactivité et prennent des mesures pour relever les défis posés par l’innovation tout en profitant de l’opportunité qu’elle offre.

En savoir plus sur Unique.One

Avertissement. Cointelegraph ne cautionne aucun contenu de produit sur cette page. Bien que nous visions à vous fournir toutes les informations importantes que nous pourrions obtenir, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant de prendre des mesures liées à la société et assumer l’entière responsabilité de leurs décisions, et cet article ne peut pas être considéré comme un conseil en investissement.