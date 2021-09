Comment les autoroutes peuvent-elles être bloquées perpétuellement ? SC sur la protestation des agriculteurs aux frontières de Delhi

La Cour suprême a autorisé le Centre à déposer une demande officielle pour faire participer les syndicats d’agriculteurs au plaidoyer visant à l’ouverture du blocus routier à la frontière Delhi-Uttar Pradesh à UP Gate.

La Cour suprême a exprimé jeudi sa préoccupation face au blocage continu des autoroutes reliant la capitale nationale aux États voisins par des agriculteurs protestant contre les lois agricoles, affirmant que les routes ne peuvent pas être bloquées perpétuellement.

Soulignant qu’il est du devoir de l’exécutif de mettre en œuvre la loi édictée par le tribunal, il a autorisé le Centre à déposer une demande officielle pour faire participer les syndicats d’agriculteurs au plaidoyer visant à l’ouverture du blocus routier à la frontière Delhi-Uttar Pradesh à UP Gate.

« La réparation peut se faire par la voie judiciaire, l’agitation ou les débats parlementaires. Mais comment bloquer les autoroutes et que cela se produise perpétuellement ? Où cela s’arrête-t-il ? », a fait remarquer le juge SK Kaul, qui dirigeait un banc de deux juges.

La cour suprême a entendu le plaidoyer d’une résidente de NOIDA, Monicca Agrawaal, qui a demandé la levée du blocus, affirmant qu’auparavant, il fallait 20 minutes pour atteindre Delhi et qu’il faut maintenant plus de deux heures et que les habitants de la région sont confrontés à des difficultés en raison des manifestations à la porte UP à la frontière de Delhi.

