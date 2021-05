Comment les avocats de Josh Duggar ont répondu aux accusations de pornographie juvénile

Josh Duggar a employé Justin Gelfand, Greg Payne et Travis W. Story comme ses avocats de la défense dans l’affaire, qui devrait commencer en Arkansas en juillet de cette année; Duggar est actuellement libéré sous caution, bien qu’il n’ait pas pu retourner chez lui avec sa femme enceinte ou leurs six enfants. Selon un communiqué publié par ses avocats (via People), la personnalité de 19 Kids and Counting se défendra «agressivement» contre les accusations au tribunal et prévoit de plaider non coupable.