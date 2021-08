Comment les B-52 se sont séparés des limites du post-punk

Après le succès viral de leur premier single, “Rock Lobster”, extrait de leur premier album éponyme de 1979, les B-52 ont dû prouver qu’ils étaient plus qu’un acte de nouveauté farfelu. Originaire d’Athènes, en Géorgie, le quintette excentrique avait déjà conquis la scène des clubs du centre-ville de New York et même a inspiré John Lennon à écrire à nouveau, mais ils n’avaient pas encore fait en sorte que tout le monde se joigne à leur parti. Le mélange hétéroclite du groupe de surf rock, new wave, groupe de filles, et les sons post-punk ont ​​dérouté les critiques et le public, mais le deuxième album des B-52, Wild Planet, était sur le point d’être à la hauteur de leur titre de « World’s Greatest Party Band ».

Les B-52 n’engendrent pas le même genre de critique culturelle que, disons, Devo, Talking Heads et leurs autres contemporains de la nouvelle vague, pourtant ils étaient des pionniers du post-punk à part entière. Avec leurs jams dissonants, leurs paroles absurdes et leur esthétique kitsch des années 60, le groupe a tendu une embuscade au courant dominant de la pop, et leur influence est désormais plus importante que leurs imposants bouffants.

Un front uni

En 1980, les B-52 faisaient régulièrement la navette entre Athènes et New York, jouant des concerts au Max’s Kansas City, au CBGB et au Club 57, tout en attirant des foules dévouées pour leurs concerts légendaires.

Leur premier album a servi d’introduction à ce qu’étaient les B-52. Sans leader ou frontwoman traditionnel à proprement parler, ils formaient un front uni avec un style d’écriture démocratique qui se poursuivrait sur Wild Planet. Le guitariste Ricky Wilson et le batteur Keith Strickland ont créé une formidable section rythmique et joueraient toute la nuit tandis que les chanteurs Fred Schneider, Kate Pierson et la sœur de Ricky, Cindy Wilson, improviseraient les paroles. Wilson était vraiment le cœur créatif du groupe, avec un style de jeu de guitare idiosyncratique et des mélodies dissonantes qui définissaient leur son distinct.

Pendant ce temps, le trio de chanteurs échangeait des barbes et des harmonies avec leur style d’appel et de réponse caractéristique. La prestation monotone de Fred Schneider, juxtaposée aux proclamations criardes et aux trilles vocaux de Kate Pierson et Cindy Wilson, a fait une expérience pop saisissante.

De la conception de leurs propres costumes à la production de leurs propres disques (avec le coproducteur Rhett Davies, qui s’était fait les dents avec d’autres groupes expérimentaux comme Brian Eno, Genèse, et Musique Roxy), les B-52 incarnaient l’esprit DIY du punk. L’utilisation de certaines des pistes destinées à leurs débuts et le maintien de Davies à bord de cet enregistrement ont assuré qu’il y aurait un sens clair de cohérence entre les deux albums, même si Wild Planet faisait progresser le son rock garage campy du groupe. Sans sacrifier leur style individualiste, le jeu plus serré, les crochets plus percutants, l’énergie loufoque et l’humour absurde sont restés, juste légèrement plus nuancés pour refléter un groupe plus aguerri.

Donner la permission aux punks de danser

Avec certaines des lignes de guitare les plus fluides et des rythmes funk de la New Wave, Wild Planet est vraiment un disque de fête. Comme blonde, Les B-52 ont donné aux punks la permission de bouger les pieds, grâce à une formule punk-rencontre-Beach Blanket Bingo intrinsèquement dansante. L’ouverture de l’album, “Party Out Of Bounds”, démarre le shindig, avec la guitare menaçante de Wilson et les harmonies d’équipe de Cindy et Kate.

La fête devient de plus en plus « incontrôlable » tout au long de l’album : leur subversion de groupe de filles se poursuit sur « Runnin’ Around » et le hit du disque, « My Private Idaho », un numéro frénétique qui riffs sur la chanson thème de Twilight Zone et commence par l’intro à la guitare envoûtante de Wilson. Le morceau a également inspiré le réalisateur Gus Van Sant, dont le film My Own Private Idaho sortira 11 ans plus tard.

Reprenant là où “Planet Claire” de leur premier album s’était arrêté, la séquence de science-fiction du groupe imprègne une grande partie de Wild Planet, y compris le jam cosmique de cinq minutes “53 Miles West Of Venus”. Mais alors que Wild Planet est vraiment un disque de dance, il documente également l’énergie punk anarchique du groupe avant qu’ils n’aient eu vent de la décennie dans laquelle ils se trouvaient et n’ont adopté les synthés et les boîtes à rythmes.

‘Pourquoi tu ne danses pas avec moi ? Je ne suis pas limbourgeois’

La guitare est au centre de chansons comme “Devil In My Car” et le criminel sous-estimé “Strobe Light”. Même “Give Me Back My Man” voit Cindy Wilson à fond émeute grrrl une décennie entière avant la fusion du mouvement. En parlant de Cindy, la sœur Wilson vole vraiment la vedette sur cette dernière et continuerait à livrer les moments les plus émouvants de la discographie du groupe, fondant certaines de leurs tendances les plus farfelues. Malgré leur penchant pour les hurlements et les cris, Pierson et Wilson étaient habiles à s’harmoniser, à chanter des cercles les uns autour des autres et même à changer de partie au milieu de la chanson.

Quant à la tradition lyrique surréaliste du groupe, il serait difficile de surpasser l’éclat de « Why don’t you dance with me ? Je ne suis pas un Limburger » sur « Dance This Mess Around », mais ils sont à la hauteur de l’occasion, insinuant des insinuations sexuelles dans « Strobe Light » et « Dirty Back Road ». Alors que les B-52 n’ont jamais ouvertement chanté leur orientation sexuelle, leurs messages codés étaient clairs pour leurs fans.

De l’acte culte au Saturday Night Live

Cinq mois après la sortie de Wild Planet, le 27 août 1980, le groupe a fait ses débuts à la télévision sur Saturday Night Live, élevant considérablement leur profil d’acte culte à groupe d’affiches de la nouvelle vague américaine. Wild Planet a atteint le Top 20 des albums aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais le succès grand public était encore à quelques disques. Pas assez arty pour la radio universitaire, ni assez sexy pour le Top 40, les B-52 ont occupé leur propre planète. Il leur faudra attendre “Love Shack” en 1989 pour qu’ils décrochent le Billboard Hot 100.

Leur réputation de groupe de célibataires persiste à ce jour, mais pour ceux qui cherchent à explorer le paysage Technicolor des B-52 au-delà des tubes de karaoké, Wild Planet est un excellent point de départ.

