Comment les bandes originales de John Singleton ont apporté l’expérience noire au grand écran

« La musique a toujours eu une énorme influence sur moi », a déclaré le célèbre cinéaste John Singleton au producteur de disques Arthur Baker lors du Sommet international de la musique en 2016. « J’ai mis certains indices musicaux dans les scripts… J’ai une idée de ce que je veux exactement. Lorsque Singleton est décédé, le 28 avril 2019, à l’âge de 51 ans, il nous a laissé un corpus d’œuvres mariant la narration à la musique, généralement situé dans des paysages urbains sablonneux.

Boyz N The Hood

Singleton a grandi dans le quartier South Central de Los Angeles avant d’obtenir son diplôme de l’USC School of Cinematic Arts en 1990. Singleton, 22 ans, n’a pas perdu de temps pour lancer sa carrière, vendant rapidement un script semi-autobiographique avec la mise en garde qu’il le ferait. doivent également le diriger. Le résultat a été Boyz N The Hood, une histoire de passage à l’âge adulte sur un groupe d’amis essayant de naviguer dans les dures réalités de la vie dans le ghetto.

Nommé d’après Compton natif et NWA Le premier single du membre Eazy-E, Singleton, a donné au parolier de la chanson, Ice Cube, un rôle de soutien dans le film, en tant que personnage de Dough Boy. Le personnage de gangsta que Cube avait cultivé à travers la chanson s’est pleinement réalisé sur grand écran, et la musique faisait partie intégrante de la capture de l’ambiance. Un péché Mâchoires, quand quelqu’un est sur le point de se faire dévorer par le requin, le public entend le signal effrayant de John Williams, dans Boyz N The Hood, « Avant que quelqu’un ne se fasse tirer dessus, vous entendez la basse 808 d’une voiture », a expliqué Singleton.

Lorsque Boyz n The Hood est sorti en 1991 avec un grand succès, non seulement Singleton a-t-il fait de Singleton le premier Afro-Américain à être nominé pour un Oscar du meilleur réalisateur, mais sa bande originale a contribué à donner vie à l’histoire du cinéaste sur l’expérience noire.

Captures de « Comment survivre dans le centre-sud » Glaçon à son apogée, bien qu’il n’ait été initialement inclus dans aucune de ses propres sorties. La protégée de Cube, Yo-Yo, a raison avec « Mama Don’t Take No Mess », tandis que les autres rappeurs de gangsta de la côte ouest, Compton’s Most Wanted et Kam, contribuent également aux morceaux.

« Chaque fois que j’essaie de faire quelque chose qui est endémique d’un certain environnement, je dois utiliser cette musique de cet environnement », a révélé Singleton, à propos de la forte dépendance de la bande originale de Boyz N The Hood au hip-hop basé à LA. Cependant, une poignée de East Coasters ont été ajoutés au mélange. « Just A Friendly Game Of Baseball » de New Yorkers Main Source utilise le passe-temps américain comme métaphore de la brutalité policière avec grand effet. La version de la bande originale est un remix de l’original, qui était apparu sur leur premier album révolutionnaire, Breaking Atoms. Cependant, le morceau le plus important sur le plan historique de la bande originale est peut-être « Too Young » de Hi-Five, mettant en vedette un adolescent MC nommé Prodige, qui allait bientôt se faire un nom en tant que moitié du duo de Queensbridge Mobb Deep.

Justice poétique

John Singleton a suivi ses débuts au cinéma avec Poetic Justice en 1993, qui, comme Boyz N The Hood, voit des musiciens de renom jouer des rôles clés. Cette fois Janet Jackson et Tupac Shakur incarnez un couple improbable qui tombe amoureux au cours d’un voyage sur la route après avoir trouvé des points communs dans leurs situations familiales douloureuses. La bande originale de Poetic Justice est un mélange de hip-hop (Mista Grimm, Pete Rock & CL Smooth, Naughty By Nature, Dogg Pound, Nice & Smooth) et de R&B (TLC, Babyface, Tony! Toni! Toné!, Terri & Monica, Révolution culturelle, Stevie Wonder et la toute première apparition d’Usher – puis d’Usher Raymond), avec Pac contribuant à « Definition of A Thug N__ga ».

Bébé garçon

Tupac devait également jouer dans le prochain film de Singleton sur le passage à l’âge adulte, Baby Boy, avant son meurtre en 1996. Le rôle de Jody, une jeune fille de 20 ans qui vit avec sa mère et son petit enfant dans South Central LA, puis est allé au chanteur de R&B Tyrese Gibson. Sorti en 2001, Baby Boy a vu le mélange de hip-hop et de R&B dans de nombreux morceaux eux-mêmes. Snoop Dogg (qui joue l’ex-con Rodney) fait équipe avec Tyrese et M. Tan pour « Just A Baby Boy ». Le chanteur Raphael Saadiq et le rappeur de Houston Devin The Dude collaborent sur un morceau, tout comme D’Angelo et Marlon C. Et qui peut oublier l’opus de slow jam « Straight F__kin » de The Transitions, avec Charles « Gator » Moore ?

Quatres freres

Lorsqu’il s’est agi de créer une bande originale pour Four Brothers en 2005, mettant en vedette Mark Wahlberg, Tyrese Gibson, André Benjamin (alias André 3000 d’OutKast) et Garrett Hedlund en tant que frères et sœurs adoptifs à Detroit en mission pour venger la mort de leur mère, le studio voulait Singleton pour en faire du hip-hop. Il a refusé, insistant sur le fait que cela devait refléter le genre de musique que leur mère aurait écouté – la soul de la fin des années 60 et du début des années 70 rencontre le R&B et la Motown.

Four Brothers est fidèle à la vision du réalisateur et comprend des morceaux classiques de Motown de Jackson 5, Marvin Gaye, Quatre hauts, les tentations, La vérité incontestée, et Les Miracles. « Knucklehead » de Grover Washington, Jr, bien que n’étant pas à l’origine une sortie de Motown, correspond à l’ambiance. « C’est la musique qui nous a permis de traverser des moments difficiles », a déclaré John Singleton à propos de cette ère spécifique du R&B, parlant de son expérience personnelle de grandir dans les années 70.

Droit à « l’écueil »

Pour ses films, Singleton a souvent utilisé ce qu’il a appelé la « musique scource », une combinaison de musique source et de partition. La musique source fait référence à ce que le public peut voir visiblement un personnage écouter dans une scène donnée, qui passe ensuite à la musique de fond de cette scène. Singleton jouait également la musique sur le plateau afin de capturer l’émotion correcte des acteurs.

Le réalisateur croyait fermement que la représentation des Noirs dans les films était souvent corrompue par des cadres de studio extérieurs à la communauté qui se mêlent de l’art. Cela a fait de la musique une forme d’expression généralement plus vraie que le cinéma. « En termes d’esthétique afro-américaine, les images les plus pures que nous ayons ne sont qu’à travers la musique », a déclaré Singleton. « Si la musique est très bien utilisée à travers le film, elle soulève et ajoute une toute autre émotion. »

