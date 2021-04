Comment les banques ont renforcé leurs prouesses technologiques pour fournir des services de pâtisserie hyper personnalisés

Dans cette nouvelle ère, la personnalisation n’est pas simplement une autre case à cocher, mais la clé même de l’engagement avec l’utilisateur final.

Par Neeraj Sinha

Dans cette nouvelle ère, la personnalisation n’est pas simplement une autre case à cocher, mais la clé même de l’engagement avec l’utilisateur final. Comme tous les autres services, avec cette nouvelle ère de personnalisation et d’amélioration des plates-formes, la banque pourrait rapidement devenir un service banalisé.

Bienvenue dans le monde de l’hyper-connectivité et de l’hyper-personnalisation. Bienvenue dans le monde du Smart Banking! Un monde où les données émergent comme le nouveau pétrole et l’attention comme le nouvel or. La banque new-age a été au carrefour de ces extrêmes. La banque – traditionnellement considérée comme un privilège et accessible à quelques-uns – a, avec le temps, élargi son domaine de domination et devrait maintenant être un privilège de tous et accessible en ligne.

S’appuyant sur des ambitions croissantes, le comportement des clients et l’accès à la technologie, la banque est devenue un service en échappant aux limites des lieux et des infrastructures physiques pour évoluer comme une solution toujours active disponible sur l’écran de son téléphone mobile. Dans le même temps, la technologie permettant aux entreprises et aux services d’être accessibles en ligne a accéléré l’adoption des transactions financières, des investissements et des paiements numériques. Cela a en outre conduit l’humble compte bancaire à devenir le port d’escale durable – offrant ainsi une utilisation multiforme pour servir divers objectifs financiers à la fois dans les domaines physique et numérique.

Considérant que tout cela peut remonter à la décennie précédente, cela témoigne du fait que le comportement de l’utilisateur est assez naissant et exige de maîtriser la courbe d’apprentissage abrupte. Ce faisant, la personnalisation ou la personnalisation sert de niveleur clé. Au début, la personnalisation ou la personnalisation signifie offrir des options pertinentes au bout des doigts des utilisateurs.

Imaginez le restaurant d’un hôtel cinq étoiles – où les visiteurs fréquents sont accueillis avec leur salutation préférée, servent leurs entrées préférées ou reçoivent des recommandations en fonction de ce qu’ils ont commandé lors de leurs précédentes visites, etc. Cette culture de la personnalisation a toujours été associée à la prime services bancaires, qui devraient être dans un monde autrement «taille unique».

Ce faisant, la technologie est devenue un formidable catalyseur. Au cours des dernières années, les secteurs orientés clients tels que la banque ont renforcé leurs prouesses technologiques pour fournir des services hyper-personnalisés – considérés comme autant de personnalisation uber.

Les banques, en raison de leur importance, ont déjà accès aux données comportementales des clients en temps réel à partir des achats en ligne et hors ligne, des sessions de site Web, des engagements et des interactions via des kiosques, des e-mails et des applications mobiles. Au fil des ans, les banques ont investi massivement dans les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer les services à la clientèle. Les capacités d’IA et d’apprentissage automatique d’aujourd’hui créent automatiquement des modèles d’auto-apprentissage – de manière efficace et en temps réel – afin que les clients bénéficient de l’expérience contextuelle la plus simple possible à chaque interaction. En comprenant les besoins individuels des consommateurs, les banques peuvent créer des expériences plus convaincantes et intéressantes.

Faire passer l’état d’esprit de la poussée du produit aux besoins pris en charge par les notifications personnalisées peut améliorer la satisfaction des clients et augmenter considérablement l’engagement. Mais il en va de même pour le funambule lorsqu’il s’agit de demander de l’attention plutôt que de porter atteinte à la vie privée. L’expérience de l’hyper personnalisation est généralement conçue pour améliorer l’efficacité des processus en prédisant, en suggérant et en apprenant constamment à partir des habitudes et des préférences des utilisateurs. Dans le même temps, cela signifie ne pas pousser un barrage d’informations pour semer la confusion ou entraver davantage la prise de décision du côté de l’utilisateur. Exemple: si vous êtes client avec une carte de crédit, les options pertinentes autour de la solution actuelle (payer les cotisations, échanger des récompenses, bloquer ou déclarer la carte, demander une augmentation de la limite, etc.) doivent être en haut de l’écran d’accueil. Dans le même temps, d’autres produits peuvent également être ajoutés, mais dans un ordre qui convient au comportement ou à la tendance du client ou du segment comprenant une collection d’utilisateurs similaires. Ce faisant, l’autre couche est la sécurité et la confidentialité – qui, dans un monde axé sur les données, sont essentielles pour cultiver la confiance et le respect dans un monde par ailleurs basé sur la technologie.

L’intelligence artificielle vous aide à comprendre toutes ces données, car elle aide à prédire ce que les clients pourraient souhaiter, puis à utiliser ces informations pour l’inventaire, le développement de produits et bien d’autres choses. Dans un monde qui émerge comme toujours connecté et les solutions interagissant les unes avec les autres – définissant ainsi une personnalité globale du consommateur, l’hyper-personnalisation est rapidement devenue la pierre angulaire de la révolution des super applications – une caractéristique généralement associée à un appareil ou à une plate-forme jusqu’à présent. Cela ouvrirait non seulement des portes pour désencombrer l’expérience utilisateur; mais plus important encore, renforcer un lien personnalisé entre les clients et la banque pour surmonter la couche sans visage de la technologie et des données. Tout cela, sans porter atteinte à la vie privée des clients.

(Neeraj Sinha est responsable de la banque de consommation et de détail à la SBM Bank (Inde). Les opinions exprimées par l’auteur sont personnelles)

