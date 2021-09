Comment les «barbares» qui ont mis fin à l’empire romain étaient comme le coronavirus

30/09/2021 à 8h37 CEST

Enfin, il semble que nous entrons dans la “nouvelle normalité” définitive et que les politiciens commencent à lever les restrictions avec lesquelles nous vivons depuis plus d’un an et demi.

Nous en avons marre du Covid-19 et nous exigeons, en tant qu’humains puissants que nous sommes, que les choses redeviennent comme avant.

Plus jamais! nous voulons nous revoir dans quelque chose de similaire & mldr;

Et nous le disons d’une voix ferme et d’un ton fort. Comme si cela suffisait à arrêter ce qui nous attend.

Ce sera parce que l’être humain est habitué à s’attribuer un rôle fondamental dans l’ordre des choses. Il ne nous vient pas à l’esprit que quelque chose d’aussi simple qu’un coronavirus aurait pu perturber tous nos plans à des extrêmes incroyables.

C’est pourquoi chaque matin, lorsque nous mettons le masque en sortant de la maison, nous pensons à nouveau que nous vivons dans un film et que cela ne peut pas nous arriver.

Mais malheureusement c’est réel. Dramatiquement réel. Et le problème c’est que Nous n’avons pas, de loin, la pertinence que nous aimons nous attribuer. Notre désir de leadership nous trahit même lorsque nous interprétons l’histoire.

Qui a vaincu les légions romaines invincibles ?

Nous supposons que l’Empire romain est tombé après la défaite implacable de ses légions autrefois invincibles, sous la pression insupportable des armées barbares.

L’icône classique qui illustre ce déclin était la pire catastrophe militaire de l’histoire de Rome : la défaite que les légions sous le commandement de l’empereur Flavius ​​Julius Valente ont subie devant les Goths tervingiens, dirigés par le chef fritien le 8 août 378. , dans les plaines d’Andrinople. Environ 12 000 légionnaires romains périrent aux côtés de l’empereur Valens.

C’est un bon modèle pour les érudits classiques.

Mais ce n’est pas vrai.

A cette époque, Rome était un empire de plus de 60 millions d’habitants. Quelqu’un peut-il croire que la perte de 12 000 légionnaires a sonné le glas d’un empire ?

Nous avons associé l’essor de Rome à son ingénierie de pointe, qui leur avait permis de développer 3 caractéristiques l’essentiel de votre civilisation :

I. Créer un excellent réseau de communication qui s’étendait sur des dizaines de milliers de kilomètres de magnifiques routes terrestres reliant les frontières les plus reculées de l’empire à la métropole. Et permettant ainsi un transport efficace et une mobilité rapide de ses légions ;

II. Labourer des millions d’hectares de les consacrer à une agriculture florissante rendue possible par ses travaux hydrauliques colossaux pour les mettre en irrigation, ce qui a permis de nourrir plus de 60 millions de sujets ;

III. Développer une énorme flotte marchande qui a transporté des millions de tonnes de marchandises diverses entre un réseau hétéroclite de ports, dont beaucoup sont très éloignés.

Un fait historique et une autre histoire

Et beaucoup disent que la décadence romaine s’est produite lorsque ces 3 caractéristiques essentielles ont progressivement diminué. Et ils affirment que si les Romains avaient maintenu ces acquis, nous ne serions jamais tombés dans les ténèbres du Moyen Âge.

Ce n’est pas vrai non plus.

C’est tout le contraire : ces réalisations d’ingénierie impressionnantes ont causé la ruine à Rome. Son grand Empire est victime de son succès technologique.

Et l’explication est simple à comprendre : En l’an 42 de notre ère, l’Empire romain comptait environ 40 millions d’habitants. Cette année-là, Lucius Junius Moderatus Columella publie « De re rustica & rdquor; ramasser une série d’améliorations dans les procédures agricoles et d’élevage.

Quelques améliorations que l’excellente communication romaine a rapidement transférée sur tout son territoire. Et au cours des 100 années suivantes, la population de l’empire est passée à 65 millions.

Le monde romain atteignit ainsi sa splendeur maximale.

Du succès à la honte

C’est à partir de ces années-là que la croix de la pièce a commencé à être déliée. ET ce qui était déjà des succès historiques incontestables ont commencé à se transformer en risques et ont fini par apporter des malheurs de dimensions terribles.

Parce que les magnifiques voies romaines ont transporté, de l’est, un passager inattendu : le grand virus variolique. L’agent causal de la variole.

Il est arrivé en l’an 165, à l’apogée du pouvoir impérial. Et il est resté.

Il est facile d’imaginer l’impact énorme de la variole sur Rome. Tout au long de l’histoire, la variole a tué plus de personnes que toutes les autres maladies infectieuses réunies. Et les maladies infectieuses ont tué plus d’êtres humains que toute autre cause dans toute notre histoire.

Mais cela ne s’est pas arrêté là.

Les grands travaux hydrauliques romains, en particulier l’augmentation des étangs d’irrigation agricoles, ont permis une énorme prolifération du moustique Anopheles. Et les moustiques ont répandu un parasite dans tout l’empire : Plasmodium, provoquant le paludisme. Après la variole, le paludisme est la maladie qui a tué le plus d’êtres humains. Le paludisme handicape également gravement ses malades.

Et comme si cela ne suffisait pas, la flotte marchande colossale qui reliait un vaste réseau de ports lointains transportait de nombreux agents infectieux, dont un Morbillivirus mortel : le virus de la rougeole, l’un des plus contagieux au monde.

Avant l’arrivée du vaccin contre la rougeole, plus de 99% des humains en souffraient avant l’âge de 15 ans. Alors très probablement la rougeole s’est propagée à pratiquement tous les Romains, avec des conséquences dévastatrices lorsqu’il l’affronte pour la première fois.

Les barbares n’étaient peut-être pas si mauvais

Les Romains se considéraient de loin supérieurs à leurs voisins. Les barbares n’avaient, de loin, ni leurs excellentes routes à travers l’empire, ni leur capacité de transport maritime, ni leurs infrastructures hydrauliques, ni leurs grandes cités & mldr;

Mais, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les prouesses technologiques extraordinaires qui ont permis aux Romains de développer un empire auquel appartenait un quart des habitants de la Terre, ont été celles qui ont semé les graines de sa destruction.

Il était impossible pour les Romains de supposer que leurs rivaux arriérés au nord pourraient les vaincre. Et ils avaient raison.

Tout au long de leur pression d’invasion, les barbares ont tué quelques dizaines de milliers de Romains. Pas plus.

Mais les maladies infectieuses ont exterminé les Romains à une bien plus grande échelle. Et au cours de certaines des pires années d’épidémie, on estime que les micro-organismes ont tué jusqu’à sept millions de Romains.

Alors nous pouvons estimer que pour chaque Romain qui a tué un barbare, plus de 7 000 sont morts d’un agent infectieux.

Les barbares étaient protégés par leur propre retard des épidémies.

Les Romains, au contraire, tenaient à maintenir leur mode de vie et, Bien qu’ils aient eu le grand avertissement de la peste Antonine, ils ont continué à marcher vers leur propre destruction.

Nous sommes aujourd’hui les Romains d’hier

Aujourd’hui, nous sommes des Romains à l’échelle planétaire. Nos capacités en mobilité, en transport longue distance, en travaux publics et en construction de grandes villes se moquent des plus grands rêves impériaux de la Rome antique.

Dans ce contexte, l’idée que notre mode de vie, qui provoque le changement climatique, la destruction d’habitats et l’extinction massive d’espèces, nous rend vulnérables aux nouvelles pandémies déclenchée par des agents pathogènes inconnus.

Pourrions-nous offrir une opportunité en or à des milliers de nouveaux virus encore inconnus ?

Ce n’est pas une peur absurde. Pire, il existe de nombreuses autres menaces. Car il est possible que tôt ou tard nous perdions la bataille contre les bactéries résistantes aux antibiotiques qui se multiplient chaque jour.

Le coronavirus SARS-CoV-2 nous a cruellement appris ce que le monde peut être. Cela nous montre que nous sommes aussi sans défense que les Romains face à une nouvelle pandémie. Et que le Covid-19, malgré les millions de drames qu’il nous a apportés, s’est avéré bien plus bénin que la variole, la rougeole ou le paludisme.

Rome a affronté, sans vaccins, les pandémies. Et il a perdu.

Galien, le meilleur de ses médecins, étudia intensivement la peste antonine. Il a mis en garde ses concitoyens des dangers de son mode de vie : de l’irrigation et des environnements boueux, de la surpopulation, des parasites qui transportent se sont répandus dans tout l’empire & mldr;

Les Romains ont continué leur mode de vie. Et l’empire a disparu.

La science ne cesse de nous avertir que notre mode de vie n’est pas durable. Le Covid-19 nous offre une rare opportunité de changer.

Nous ne le ferons sûrement pas.

Le même sort nous attend-il alors que Rome ?

Nous terminons seulement le premier chapitre. Mais la menace de nouvelles variantes ou de nouvelles pandémies continue.