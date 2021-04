Comment les Beastie Boys ‘Check Your Head ont créé le plan du rap-rock

Si 1991 était l’année où le punk (bien que rebaptisé grunge) est finalement devenu courant, puis 1992 a été l’année où le rachat de grunge a été achevé. Les vêtements de travail ont remplacé les gros cheveux et l’ambiance générale de la musique était décidément plus consciente de soi. Chaque genre de musique populaire était en train de changer, en particulier le hip-hop. Alors que le rap gangster dominait le paysage hip-hop et les gros titres nationaux avec des titres comme «Cop Killer», Dr. Dre a affirmé le son émoussé G-funk de la côte ouest avec The Chronic, Développement arrêté crachait du rap socialement conscient à ses débuts, 3 ans, 5 mois et 2 jours dans la vie de…. et Jermaine Dupri a présenté au monde le premier groupe de garçons du rap, Kris Kross – suscitant d’innombrables disputes de mode entre les enfants et leurs parents. De retour dans ce mélange, l’étape Beastie Boys avec Check Your Head, sorti le 21 avril 1992.

De leurs débuts en tant que groupe punk hardcore à leur statut légendaire de pionniers à l’âge d’or du hip-hop, avec le recul, il semble évident que le pedigree de Beastie Boy était le mélange parfait pour le succès dans les années 90. Mais à l’époque, des questions persistaient sur la pertinence du groupe dans cette ère de grunge et de gangster rap. Malgré le statut désormais légendaire de l’album (et «Hey Ladies» à part) Boutique de Paul était initialement un échec commercial. Son lyrisme expérimental et son échantillonnage étaient trop denses pour les appétits musicaux de la fin des années 80. Leur précédent album Licensed to Ill, alors qu’un monstre commercial et un déchaînement de Rick Rubin brillance, commençait à paraître datée dans cet âge naissant de la conscience sociale. Les hymnes de fête et l’humour de deuxième année, même intelligents ou ironiques, n’étaient plus cool.

Dès la sortie de la porte avec ça Astuce bon marché échantillon, il était évident que Check Your Head allait être un autre type d’album. D’une part, c’était la première fois depuis qu’ils étaient devenus les Beastie Boys qu’ils jouaient de leurs instruments sur un disque. Alors qu’ils l’avaient fait dans leurs incarnations punk, les deux albums précédents de Beastie étaient fermement soutenus par l’échantillonnage 808 et innovant.

Ce nouveau son a trouvé un véritable équilibre entre les éléments vivants et échantillonnés. Pour réaliser ce nouveau son, ils ont construit leur propre studio à Los Angeles. Les studios G-Son d’Atwater Village ressemblaient à un croisement entre la cour de Tony Hawk et l’appartement de Thurston Moore. C’est là, sans l’influence hautement stylisée de Rick Rubin ou des Dust Brothers, que Mike D, MCA et Ad-Rock ont ​​pu concocter un son plus authentique à leurs racines.

Check Your Head a également marqué la première collaboration des Beastie avec les producteurs Mario Caldato Jr (Mario C) et Mark Ramos-Nishita (Money Mark). Ce collectif continuerait à faire deux des deux prochains albums de Beastie Boys chez G-Son. Bien que Ill Communication et Hello Nasty aient connu plus de succès commercialement, ils doivent leur ADN au travail effectué pendant les années de formation de G-Son et à l’enregistrement de Check Your Head.

Sorti deux semaines avant la sortie de l’album, «Pass the Mic» a donné le ton pour le nouveau son expérimental de la Beastie. La piste elle-même est des Beasties classiques. Ils échantillonnent «So What’cha Sayin» d’EPMD et, ce faisant, poursuivent le subtil échantillonnage d’échange partagé entre les deux groupes qui a commencé en 1988, lorsque EPMD a largement emprunté à Slow and Low pour «Let the Funk Flow».

Déballer les échantillons sur n’importe quel album de Beasties, c’est comme faire un tour de Coney Island Cyclone à travers la culture pop des années 1970 et les traditions de New York. Les échantillons sur Check Your Head ne sont pas tellement enterrés dans le mix, mais font partie de la musique. Le résultat est un album qui évalue toutes les influences à travers l’allée musicale mais qui ne se sent pas embourbé par l’emprunt.

Ted Nugent, Jimi Hendrix, et un album de National Lampoon sont tous salués, tout comme Bad Brains, Big Daddy Kane et Bob Dylan. L’utilisation de la ligne Dylan «Je retourne à New York, je crois que j’en ai assez», témoigne du sentiment de déplacement du groupe lors des récentes greffes de Los Angeles. Il semble également y avoir un effort pour s’éloigner complètement de l’échantillonnage. Sur «Live at PJ’s» (un clin d’œil à Kool et le gang‘s live album) le groupe rappe sur des instrumentaux live. Il y a aussi des morceaux comme «Pow», «Groove Holmes» et «In 3’s» qui sont purement instrumentaux.

Il y a aussi un côté hardcore à Check Your Head. «Time for Livin» est une reprise de Sly and the Family Stone qui emprunte son riff de guitare au groupe hardcore des années 1980 Front Line tandis que «Gratitude» peut être considéré comme une première incarnation du plus grand succès des Beastie Boys «Sabotage». L’album se termine par «Namaste». Plus de mots parlés que de rap, il voit MCA canaliser le philosophe chinois, l’œuvre la plus célèbre de Zhuang Zhou, «Zhuang Zhou rêve d’être un papillon».

«Ouais, un papillon flotte sur la brise d’une journée ensoleillée. Alors que je sens cette réalité disparaître doucement. Surfant sur une pensée pour voir d’où elle vient. Glisser à travers un souvenir d’une époque à venir. ”

Ces rimes sont loin de «Je m’appelle MCA, j’ai un permis de tuer» et ce départ ne serait pas éphémère. Les sensibilités qui ont remonté à la surface lors de l’enregistrement de Check Your Head, bien qu’elles ne soient pas complètement formées à l’époque, deviendraient finalement la philosophie de conduite des Beastie Boys pour le reste de leur carrière et le modèle pour tous les amateurs de rap-rock pour le la prochaine décennie.

