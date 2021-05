Comment les Beastie Boys intègrent les années 90 en un seul album

Quatre albums et plus d’une décennie dans leur carrière, Ill Communication a trouvé Beastie Boys à un carrefour. Non pas qu’ils cherchaient une nouvelle direction; ils s’étiraient plutôt dans la direction de leur choix. Entièrement installés dans leur studio G-Son, dans le quartier Atwater Village de Los Angeles, MCA, Ad-Rock et Mike D ont eu le luxe du temps et de l’espace pour développer les pensées qui leur venaient à l’esprit.

Sorti le 23 mai 1994, Ill Communication est venu juste deux ans après son prédécesseur, Vérifiez votre tête – un revirement rapide dans le monde des Beasties – et il s’appuyait sur le passage de cet album à l’instrumentation live, se développant simultanément en avant et en arrière: le punk hardcore de leur incarnation du début des années 80 («Tough Guy», «Heart Attack Man») était assis à côté de nouvellement -des séances d’entraînement de style rainure rare forgées; le hip-hop de la vieille école a fusionné avec l’esthétique postmoderne des années 90 pour qu’un morceau tel que «Sure Shot» puisse mélanger la flûte de jazz (une boucle de «Howlin ‘For Judy» de Jeremy Steig) avec un rythme de batterie net et des paroles qui parcourent les références aux films policiers des années 70 (The Taking Of Pelham One Two Three) et aux pionniers du son comme Lee «Scratch» Perry, avec Beasties ajoutant à leur soutien breveté d’humour maladroit pour la politique féministe.

C’est ce dernier qui a indiqué à quel point les choses avaient changé dans le camp des Beasties depuis leur entrée dans le courant dominant en 1986. Les singeries du frat boy de Licencié à malade étaient révolus depuis longtemps – ici était MCA déclarant: «Je veux dire un petit quelque chose qui se fait attendre depuis longtemps / Le manque de respect envers les femmes doit être passé / À toutes les mères et les sœurs et les épouses et les amis / Je veux offrir mon l’amour et le respect jusqu’à la fin. Ailleurs, «Bodhisattva Vow» le trouve en train de rapper sur des chants méditatifs alors qu’il explore sa vision du monde bouddhiste en développement. Les Beastie Boys mûrissaient en public – et c’était fascinant.

Malgré les éléments de haute conception tissés partout, Ill Communication est fondé sur l’ambiance DIY inimitable et anarchique de Beasties. Des voix déformées au que-se-passe-t-il-si-on-colle-ceci-avec-cela? approche, c’est un album tourné non seulement avec l’envie d’expérimenter, mais avec la curiosité aux yeux écarquillés qui rend toute l’entreprise amusante. Et puis il y a la vidéo de «Sabotage»: des vêtements de friperie et un tournage presque de type guérilla dans les rues de Los Angeles a conduit à l’une des plus grandes chansons des années 90 qui a également obtenu l’une des plus grandes vidéos de l’époque; il y a un argument raisonnable selon lequel sa parodie de spectacle policier des années 70 a fait plus que toute autre chose pour lancer l’engouement pour la mode rétro de la décennie.

À ce stade de leur carrière, l’approche d’essai de Beasties va bien au-delà de la création musicale. Maison de disques, ligne de vêtements, magazine… ils l’ont compris. Deux ans après la sortie d’Ill Communication, le MCA passa à l’organisation de festivals, contribuant ainsi à mettre au monde le premier Concert pour la liberté tibétaine. C’était à des millions de kilomètres de jouer “Fight For Your Right” devant un pénis hydraulique.

Mais pour indiquer où se trouvaient les Beasties au milieu des années 90, il n’y a pas de meilleur exemple que l’approche tout-aller d’Ill Communication. Si vous vérifiiez leurs têtes en 1994, vous les retrouveriez partout sur la carte, déployant du hip-hop new-yorkais teinté de vieille école de Los Angeles (Biz Markie et Q-Tip tous deux invités; les cris à la ville natale du groupe sont dispersés. tout au long de l’album) et se développant à la fois en tant qu’artistes et instrumentistes. Des morceaux tels que «Bobo On The Corner», «Sabrosa» et «Eugene’s Lament» reprennent là où les instrumentaux Check Your Head se sont arrêtés. Pliés entre des groupes comme «B-Boys Makin ‘With The Freak Freak» et «Root Down», ils ont peut-être davantage pour but de montrer des idées que de les lier ensemble, mais ils ont également amélioré la crédibilité du groupe en tant que musiciens, jetant ainsi plus de terrain pour la collection instrumentale de 1996 The In Sound From Way Out! et la signalisation de l’album sans voix de 2007 The Mix-Up.

Plus que cela, cependant, Ill Communication est un microcosme pour les années 90 – une décennie difficile à cerner, mais dont les vrais innovateurs ont refusé de jouer selon les règles, brisant les frontières et allant de l’avant avec leurs propres visions uniques.

