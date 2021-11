Comment les Beatles ont effacé l’ardoise avec l’album blanc

L’album que nous en sommes tous venus à appeler « The White Album » s’appelle en réalité The Beatles, mais pratiquement à partir du moment où il est sorti, le 22 novembre 1968 (en route pour atteindre le sommet des charts britanniques le 7 décembre), il a choisi son surnom le plus populaire. Tel fut l’impact de l’album, la neuvième sortie en studio de Les Beatles, qu’il y en a qui l’ont cité à tort comme le premier double-album de l’ère rock. Cependant, cet honneur appartient à Blonde On Blonde de Bob Dylan, sorti deux ans plus tôt.

En fait, les Beatles n’étaient même pas le premier double album d’un groupe. Quelques mois après l’opus de Dylan, Frank Zappa Et The Mothers Of Invention ont sorti leur premier album, le double album Freak Out! Et pourtant, 50 ans après sa sortie, The Beatles reste un record révolutionnaire.

Pour les fans des Beatles à la fin des années 60, attendre la sortie de l’album était une éternité. Le groupe Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club est sorti en juin 1967, et donc au moment de la sortie des Beatles, il y avait près de 17 mois sans un nouvel album studio du groupe (bien qu’il y ait eu bien sûr le double EP Magical Mystery Tour en Grande-Bretagne; publié le 8 décembre 1967 en tant que sortie de six pistes au Royaume-Uni, il a reçu quelques morceaux supplémentaires aux États-Unis, le transformant en un album de 11 pistes qui a dominé les charts).

Les Beatles ont été en grande partie écrits à Rishikesh, en Inde, entre février et avril 1968, pendant le séjour des Beatles à l’ashram de Maharishi Mahesh Yogi, où ils étudiaient la méditation transcendantale. Après une courte pause après leur retour au Royaume-Uni, les Beatles ont commencé à enregistrer leur nouvel album fin mai et l’ont terminé à la mi-octobre. Les sessions ont été, comme d’habitude, en grande partie réalisées à Abbey Road, mais pour la première fois, le groupe a commencé à utiliser une machine à huit pistes située aux Trident Studios.

Quand il est finalement arrivé sur les étagères, ceux d’entre nous qui avaient attendu patiemment un nouvel album des Beatles n’ont pas été déçus lorsque nous nous sommes précipités chez nous depuis notre disquaire local pour jouer le disque. « Back In The USSR », le morceau d’ouverture de Side One, date de Rishikesh et a été inspiré par Chuck Berry. Selon garçon de plage Mike Love, qui était également à la retraite du Maharishi, « J’étais à la table du petit déjeuner quand Paul Mccartney est descendu avec sa guitare acoustique, jouant « Back In The USSR ». J’ai dit : ‘Tu devrais mettre quelque chose sur toutes les filles de Russie.’ » C’est une chanson pop parfaite qui enchaîne John Lennon‘s « Dear Prudence »: le genre de juxtaposition musicale qui est partout sur les Beatles. Inspiré par Prudence Farrow, sœur de l’actrice Mia Farrow – deux autres résidents de Rishikesh – cela ressemble à une chanson rock plutôt qu’à une chanson pop, et aide à définir le ying et le yang essentiels au cœur de l’album.

Sur les 30 morceaux des Beatles, 25 sont crédités à Lennon & McCartney, mais ils ont toujours été écrits en solo ; selon Paul, « Birthday » est la seule chanson 50/50 du disque. Habituellement, avec les Beatles, le chanteur principal d’une chanson est également son auteur-compositeur, et dans un certain nombre de cas, les chansons ont même été enregistrées en tant qu’efforts solo, plutôt que comme le quatuor auquel le groupe avait l’habitude d’enregistrer.

Autre part, George Harrison a quatre chansons sur l’album, dont l’imposant « While My Guitar Gently Weeps », qui présente Eric Clapton à la guitare solo – bien qu’il n’y ait pas eu un tel crédit sur l’album original. Il est rejoint par « Long, Long, Long » de George : un autre exemple de son talent d’auteur-compositeur. Il y a même un Ringo Starr– chanson écrite, « Don’t Pass Me By », la toute première composition solo du batteur, écrite quelque temps avant qu’il ne rejoigne le groupe en août 1962. Compte tenu de la façon dont les Beatles ont été créés, une écriture aussi disparate a contribué à l’absence d’un style musical cohérent à travers l’album, un fait que de nombreux critiques contemporains ont noté, même si beaucoup d’autres ont dit que cela donne à l’album sa raison d’être.

Comme le disait Tony Palmer du Guardian à l’époque : « S’il y a encore le moindre doute que Lennon et McCartney sont les plus grands auteurs-compositeurs depuis Schubert », l’album « devrait sûrement voir les derniers vestiges du snobisme culturel et des préjugés bourgeois balayés dans un déluge de faire de la musique joyeuse ». Pendant ce temps, Derek Jewell dans The Sunday Times a offert ceci : « La meilleure chose dans la pop depuis le Sgt Pepper. Musicalement, il y a de la beauté, de l’horreur, de la surprise, du chaos, de l’ordre. C’est de cela que parlent les Beatles. Créé par, créant pour, leur âge.

Au moment de sa sortie, le packaging de l’album était inspiré. Conçu par l’artiste pop britannique Richard Hamilton, en collaboration avec Paul McCartney, c’est l’opposé complet de la pochette psychédélique du Sgt Pepper. Cependant, avec le nom du groupe estampé à l’aveugle et la numérotation individuelle de chaque copie, cela a créé son propre ensemble de problèmes pour que le label des Beatles produise en grandes quantités – et a également assuré que les futurs collectionneurs des Beatles se lanceraient à la recherche de bas – exemplaires numérotés. En 2008, un exemplaire numéroté 0000005 s’est vendu pour 19 201 £ sur eBay ; sept ans plus tard, Ringo a vendu son exemplaire personnel, numéroté 0000001, aux enchères pour 790 000 $.

Dernièrement, Rolling Stone a classé les Beatles au 10e rang sur une version de sa liste des 500 meilleurs albums de tous les temps. Et pourtant, certains soutiennent encore qu’il inclut le remplissage parmi les tueurs – mais encore une fois, les remplisseurs des Beatles sont bien meilleurs que la plupart des tueurs.

Tenter de décomposer l’album, morceau par morceau, aurait besoin de plus d’espace que nous n’en avons. Beaucoup d’autres l’ont cependant fait, offrant des commentaires étendus et érudits sur un chef-d’œuvre. Au lieu de cela, laissez-nous vous donner quelques faits qui vous feront peut-être écouter « The White Album » d’une toute nouvelle manière.

• « Julia » parle de la mère de Lennon et c’est la seule fois où il a joué et chanté seul sur un morceau des Beatles.

• « Rocky Raccoon » vient d’une jam session avec John, Paul et Donovan à Rishikesh.

• « Everybody’s Got Something To Hide Except Me And My Monkey » est le titre le plus long de toutes les chansons des Beatles et provient d’un des dictons de Maharishi, auquel John, l’auteur de la chanson, a ajouté « et mon singe ».

• « Savoy Truffle » tire son nom d’un chocolat trouvé dans une boîte de Mackintosh’s Good News, qu’Eric Clapton aimait bien manger.

• « The Continuing Story Of Bungalow Bill » se moque des actions d’un jeune américain qui rendait visite à sa mère à l’ashram de Rishikesh, et qui partit à dos d’éléphant pour chasser un tigre.

• Le chef de la secte Charles Manson a dit à ses partisans que « Helter Skelter » faisait partie de la prophétie codée des Beatles d’une guerre apocalyptique, sans se rendre compte qu’il faisait en réalité référence à un type d’attraction foraine britannique.

• « Mother Nature’s Son » a été inspiré par l’une des conférences du Maharishi à Rishikesh. La même conférence a inspiré la chanson inédite de John « Child Of Nature », dont il a utilisé la mélodie pour « Jealous Guy ».

• John et Paul pensaient que « Revolution 1 » ne convenait pas à un single, c’est pourquoi il a été réenregistré quelques mois après cette version originale.

• Clapton joue une Gibson Les Paul sur « While My Guitar Gently Weeps », la guitare qu’il avait offerte en cadeau à George, qui l’a nommée Lucy.

• Après « Cry Baby Cry » et « Revolution 9 », il y a un extrait d’un morceau non répertorié, chanté par Paul. Il est populairement connu sous le nom de « Can You Take Me Back » et a été enregistré au cours de la même session pour « I Will ».

Maintenant, trouvez juste une heure et demie de libre dans votre journée, jouez l’album du début à la fin et émerveillez-vous devant le génie des Beatles. Et réfléchissez à cela pendant que vous y êtes : aucun d’entre eux n’avait plus de 27 ans lorsqu’ils ont commencé à enregistrer « The White Album »…

