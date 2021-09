Comment les Bee Gees ont fait entrer leur vision du hit dans une nouvelle ère

Le vaste, estimé Bee Gees catalogue contient de nombreux disques qui se sont mieux comportés dans certains pays que d’autres. Ce fut le cas lorsqu’ils sortirent leur album ESP en septembre 1987. Malgré une performance relativement modeste en Amérique, il donna au groupe un succès vaste et renouvelé à travers l’Europe, où son premier single, “Tu as encore gagné,” est devenu un autre hymne n ° 1 pour les frères et sœurs Gibb.

ESP a été le premier album studio des frères et sœurs en six ans, après Living Eyes en 1981, et il a marqué la reprise de leur relation de studio inspirée avec le maître producteur Arif Mardin. Douze ans plus tôt, Mardin avait supervisé Main Course, l’album qui a éclairé la feuille de route des réalisations époustouflantes des Bee Gees à la fin des années 70, et les a mis en disco chemin avec “Jive Talkin’.”

Le début d’une nouvelle ère

Le paysage musical de 1987 était assez différent, mais les retombées post-disco qui avaient affecté les Gibbs – et de nombreux autres artistes amis des clubs – s’étaient maintenant apaisées. C’était le début d’une autre ère technologique, et ESP est devenu le premier album des Bee Gees à être enregistré numériquement, avec des éléments du son électronique de l’époque. La présence de bastions de studio tels que Reggie Griffin à la guitare électrique, Leland Sklar et Marcus Miller à la basse et David Paich aux claviers a été complétée par les compétences en programmation du fils d’Arif (et diplômé du Berklee College Of Music) Joe Mardin.

ESP a été enregistré à Middle Ear, à Miami Beach, et aux Criteria Studios à Miami, au premier trimestre de 1987. Il s’est formé après une période au cours de laquelle le profil des Bee Gees est venu via des chansons et des productions pour d’autres grandes stars, plutôt que pour eux-mêmes. Après la bande originale du film Staying Alive de 1983, leur chanson “Islands In The Stream” est devenue un succès qui a changé la carrière de Kenny Rogers et Dolly Parton. En 1986, un autre droit d’auteur de Barry, Maurice et Robin, « Chain Reaction », était n° 1 au Royaume-Uni et en Australie pour Diana Ross, de son album Eaten Alive de l’année précédente, produit par Barry.

Une télépathie partagée

En 1984, Robin et Barry avaient tous deux sorti des projets solo, Robin avec son troisième album sous son propre nom, Secret Agent, et Barry avec son premier, Now Voyager. Dans le cas de Robin, c’était son deuxième LP individuel en un an ; un autre encore, Walls Have Eyes, a suivi en 1985. Mais aucun des frères et sœurs ne pouvait, à lui seul, égaler la puissance combinée qu’ils partageaient avec Maurice dans l’environnement du groupe. À juste titre, ESP a été nommé d’après la télépathie que le trio partageait depuis longtemps en tant qu’auteurs-compositeurs et superstars.

Rétrospectivement, “You Win Again” semble être un choix clair comme premier single de l’album. Son chemin vers le succès n’a cependant pas été simple. Sorti juste avant l’album, en août, le morceau est entré dans le classement britannique à la 87e place en septembre, grimpant à la 53e place.

Ensuite, il a décollé, passant aux n ° 22 et n ° 6 avant de passer quatre semaines épiques au n ° 1, un règne plus long que n’importe lequel de leurs hymnes de la fièvre du samedi soir, et un exploit égalé uniquement par “Massachusetts”, qui était déjà 20 ans à ce stade. “La mélodie est venue dans mon sommeil”, a écrit Barry plus tard, “et puis nous avons terminé la chanson ensemble. C’est devenu notre plus gros succès en dix ans. Résultat : plus de sommeil.

“Ils n’ont pas cessé de suivre les nouvelles versions”

Les Bee Gees étaient de retour, et alors que « You Win Again » commençait à se répandre, ESP est arrivé juste au bon moment. L’album a culminé au n ° 5 au Royaume-Uni et y était devenu disque de platine en janvier suivant. Il a également dominé les charts en Allemagne et en Suisse et a remporté plusieurs autres médailles d’or, même si ce succès est resté inégalé aux États-Unis, où ESP a calé au n ° 96 et “You Win Again” au n ° 75.

Une grande partie de l’album ESP reflétait les nouvelles techniques de studio impétueuses de l’époque. « Bien qu’il s’agisse du premier album des Bee Gees en six ans », a écrit Paul Grein dans le Los Angeles Times, « vous pouvez dire qu’ils n’ont pas cessé d’écouter la radio ou de suivre les nouvelles sorties. La plupart des chansons arborent des arrangements contemporains de style techno qui reposent fortement sur des synthétiseurs et des boîtes à rythmes. »

Des morceaux tels que “The Longest Night” et “Angela” ont adopté une approche plus réfléchie, tandis que “Overnight” a donné une voix principale relativement rare à Maurice. “This Is Your Life” a même offert une sorte de rétrospective audio de la carrière des Bee Gees, avec des références à plusieurs de leurs chansons emblématiques, telles que “Jive Talkin”’, “Nights On Broadway” et bien d’autres. « Il n’y a pas trop de paradis un samedi soir », pensèrent-ils. « Dis-moi maintenant à quel point ton amour est profond. »

Le succès du single et de l’album a cependant été rendu insignifiant lorsque Barry, le frère cadet de Maurice et Robin et autre star, Andy, est décédé en mars 1988, juste après son 30e anniversaire. Un mois plus tard, lors de la 33e cérémonie annuelle des Ivor Novello Awards, “You Win Again” a été nommé Meilleure chanson contemporaine et les Bee Gees ont reçu un honneur pour leur contribution exceptionnelle à la musique britannique.

