Comment les Bee Gees sont restés grands dans les années 90

Dans une carrière d’enregistrement ensemble de plus de 35 ans, Les Bee Gees n’ont pas seulement incarné un certain nombre d’époques et de genres différents, ils ont contribué à en créer certains. Lorsqu’ils sont arrivés à leur 20e album studio – y compris les deux qu’ils ont réalisés avant leur percée internationale de 1967 – ils ont décidé que la voie à suivre était d’embrasser le son moderne, mais aussi de se souvenir d’une époque avant la fièvre du samedi soir. D’où la sortie, le 13 septembre 1993, de Size Isn’t Everything.

Une sensation classique et libre

Tandis que le Inspiré de la fièvre du samedi soir disco explosion des années 70 transmutée dans d’autres styles de musique de danse au cours des années suivantes, Bee Gees a conservé un son adapté aux clubs sur plusieurs de leurs albums ultérieurs. C’était particulièrement le cas sur une grande partie de High Civilization de 1991, mais alors qu’ils se préparaient à une suite assez rapide pour ce retour chez Polydor Records, les frères Gibb voulaient que leurs chansons retrouvent une sensation plus classique et libre.

Les synthétiseurs et la programmation étaient toujours le son du jour, mais maintenant il y avait des éléments de rock, sur un album employant deux guitaristes principaux, Alan Kendall et Tim Cansfield. Les instincts pop inégalés des Gibbs étaient au premier plan tout au long de Size Isn’t Everything; étaient également à bord, lors de sessions à Middle Ear à Miami Beach, le très voyagé George « Chocolate » Perry à la basse et Luis Jardim aux percussions. En 14 mois d’enregistrement, 16 pistes ont été enregistrées, réduites à 11 pour l’album terminé.

Les Bee Gees font du jack-swing

Alors que Barry et Robin assumaient la plupart des tâches vocales principales comme d’habitude, Maurice a eu l’opportunité de briller sur l’un des morceaux les plus engageants de Size Isn’t Everything, “Omega Man”. Il a également partagé le micro avec Barry sur l’enjoué « Above And Beyond ». Les harmonies classiques à trois voix étaient particulièrement remarquables sur « Blue Island », une pièce délicieusement épurée sur laquelle l’électronique a été remplacée par une sensation de grattage et l’harmonica de Gustav Lezcano.

Mais c’est Barry au premier plan sur le premier single « Paying The Price Of Love », qui précède l’album en août et est produit, comme tout le disque, par les frères avec Femi Jiya. La chanson est devenue un hit du Top 30 au Royaume-Uni et sur la liste Billboard Adult Contemporary, et un élément des charts dans de nombreux pays européens. Ici, le son de la danse contemporaine était tel que Billboard proclamait dans sa revue : « Le jour est enfin venu. Les Bee Gees sont partis balançoire. ”

Le tintement d’une cloche nostalgique

En septembre, les frères ont joué au concert Hurricane Relief au Joe Robbie Stadium de Miami. Puis, en novembre, ils ont dominé l’affiche du 65e Royal Variety Performance au Dominion Theatre de Londres, qui a également présenté les stars des années 60 Cilla Black et Loulou ainsi que le casting d’un renouveau de la comédie musicale si intrinsèquement liée aux Gibbs, Grease. Bee Gees a joué des succès de carrière tels que « Massachusetts » et « You Should Be Dancing », ainsi qu’une deuxième version de Size Isn’t Everything. Il est devenu, pour beaucoup, sa piste la plus durable.

“For Whom The Bell Tolls” a vu les voix partagées par Barry et Robin, dont les tons distinctifs et ardents ont donné à la chanson une sensation nostalgique qui a contribué à l’amener à un impressionnant n ° 4 au Royaume-Uni, au cours d’une course de six semaines dans le Top 10. À travers le palmarès des albums, c’était l’époque de Pain de viande‘s Bat Out Of Hell II, Phil Collins‘ Les deux côtés, et Elton John‘s Duos, mais la taille n’est pas tout a tenu bon dans le pays natal des Bee Gees, devenant n ° 2 des charts australiens.

“For Whom The Bell Tolls” a donné aux Bee Gees la distinction d’avoir marqué le Top 5 des succès au Royaume-Uni pendant quatre décennies consécutives, sur une période de 26 ans depuis le premier “Massachusetts” en octobre 1967. Un troisième single de Size Isn ‘t Everything, le doux “How To Fall In Love, Part 1”, rempli de synthés et de saxophones, était une autre entrée dans le Top 30 UK.

Barry Gibb était d’humeur pugnace quand, au moment de la sortie de l’album un peu plus tard le 2 novembre aux États-Unis, il a déclaré à Billboard : “Nous n’allons pas nous souvenir en tant que groupe des années 70.” Robin a ajouté : « Au cours de la dernière décennie, nous avons dû faire face à des gens qui nous disaient : « Pourquoi ne faites-vous pas un album d’un type de musique, visez-vous ce marché ou ces données démographiques », et nous en avons assez de démographie.

« Nous venons d’une époque qui était diverse [musically]”, a poursuivi Gibb. « Nos héros étaient Les Beatles. Tout ce qu’ils faisaient était différent. Nous avons pris une page de ce livre remontant à notre premier album. Et nous voulions de la variété sur cet album. Nous ne voulions pas faire un seul type de musique.

