Comment les besoins et les préférences des acheteurs évoluent à l’époque de Covid

Par une belle journée ensoleillée, Sunil rentre chez lui après une course d’épicerie rapide. Perdu dans ses pensées, il se dirige vers son appartement de location en pensant à la façon dont il travaille à domicile depuis plus de 15 mois maintenant. Son entreprise a institutionnalisé la FMH, et travailler depuis le bureau semble peu probable dans un avenir prévisible.

Alors qu’il approchait de l’entrée de son immeuble, il s’est rendu compte que le gardien de sécurité n’était nulle part et que les gens entrent et sortent de leur propre gré. Il soupire devant l’absence de protocoles de dépistage dans son immeuble. Il choisit de prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur, se demandant s’il est temps d’investir dans une nouvelle maison ou une nouvelle propriété.

Cela semble familier, n’est-ce pas? Le monde post-COVID a connu un changement définitif dans le comportement des acheteurs de maison. Facilité par des taux d’intérêt bas, une accessibilité accrue, un modèle de tarification très réaliste et alimenté par le besoin d’une valeur refuge, la demande d’appartements prêts à emménager de la part des développeurs d’entreprises et institutionnels augmente.

Les facteurs décisifs lors de l’achat d’une propriété ont également changé. Les acheteurs se concentrent désormais davantage sur des environnements intérieurs plus sûrs, avec un accent renouvelé sur la santé, la sécurité et le bien-être. La préférence va vers des sociétés tentaculaires, autosuffisantes avec de grands espaces ouverts, avec des couloirs plus larges, des centres d’affaires fonctionnels et des voies sans contact.

De retour à la maison, Sunil sirote sa tasse de thé, regardant par la fenêtre, souhaitant que son appartement ait une sorte de terrasse sur le toit où il pourrait lire son journal du matin tout en savourant son thé en toute tranquillité. Et il a décidé de programmer une visite de la propriété qu’il lorgnait. ‘C’est l’heure’, se dit-il !

Compte tenu des normes de la FMH, les gens passent plus de temps que jamais avec leur famille, plutôt que de passer uniquement du temps entre 21 h et 8 h à la maison. Cela a rendu des espaces d’appartements plus grands et bien planifiés avec de meilleurs intérieurs et un espace d’étude dédié une nécessité. Cela a également conduit à la prise de conscience que la verdure intérieure est aussi importante que les arbres et les arbustes à proximité de votre maison.

Alors que Sunil entrait dans la société fermée pour visiter ce qui pourrait être sa nouvelle maison, les gardes de sécurité ont contrôlé sa température corporelle et ses niveaux d’oxygène et ses systèmes d’entrée sans contact. Il est impressionné par le hall spacieux doté de distributeurs de désinfectant installés à plusieurs endroits, mais ce qui l’a le plus frappé, ce sont les larges escaliers et les multiples ascenseurs sans contact de l’immeuble. Il est également impressionné par le fait qu’une fois prêt, le bâtiment utilisera des machines de nettoyage robotisées capables de détecter, d’assainir et de nettoyer. Il note également des dispositions pour la recharge des véhicules électriques.

Ce ne sont pas seulement les sentiments des acheteurs de maison qui ont changé, les promoteurs immobiliers suivent également les besoins changeants des acheteurs. L’accent est mis de plus en plus sur le filtrage et la destruction des bactéries en utilisant des matériaux antimicrobiens pour la construction. Des efforts constants sont déployés pour rendre les espaces communs plus sûrs en intégrant autant de fonctionnalités sans contact que possible. Les nouveaux bâtiments résidentiels auront de meilleures caractéristiques de durabilité autour de la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie.

Un gymnase ou un club de fitness n’est plus seulement une installation sophistiquée. L’amélioration des normes de bien-être qui nourrissent les aspects physiques et émotionnels de la vie est devenue une nécessité. Créer des espaces de vie plus sûrs, plus propres et plus sains pour les propriétaires est la priorité absolue. Le processus d’achat d’une maison a également été rationalisé avec des procédures pas à pas en réalité virtuelle qui minimisent les interactions humaines.

L’accent est également mis sur l’amélioration de la connectivité des télécommunications qui répond aux scénarios de la FMH et sur le développement de maisons intelligentes avec la technologie domotique. Oui, votre maison évolue et se transforme avec vous.

Dès que Sunil est entré dans l’appartement témoin, il a senti un sentiment de sérénité l’envahir. D’immenses baies vitrées, une terrasse extérieure qui surplombe la piscine – ce salon ressemblait à quelque chose tout droit sorti d’un magazine.

Il a été agréablement surpris d’apprendre que les portes, les douches et les installations sanitaires sans contact de la salle de bain fonctionnent grâce à une technologie de pointe activée par des capteurs. Un changement apparemment minime qui peut avoir un impact assez énorme sur la vie quotidienne des personnes partageant l’espace de la maison.

La maison était bien éclairée naturellement et suffisamment aérée avec un plan d’étage qui permet de larges espaces ouverts dispersés partout et des fenêtres et un balcon aménagés. Cette maison était tout ce dont Sunil avait besoin, et bien plus encore. Il ne lui reste plus qu’à finaliser l’espace pour sa famille et construire une maison au milieu de la structure en béton.

La pandémie mondiale de COVID-19 a donné au « chez-soi » un tout nouveau sens. Avoir une propriété que vous pouvez appeler la vôtre et sur laquelle vous rabattre pendant des périodes tumultueuses comme celles-ci a trouvé un écho auprès de plusieurs jeunes acheteurs en herbe. La maison est devenue un lieu de sécurité. Compte tenu des restrictions de voyage, il y a également eu une augmentation constante de la demande de résidences secondaires à la périphérie – essentiellement des maisons de vacances ou de week-end, loin de l’agitation de la ville. Les ventes de parcelles ont également augmenté à mesure que les exigences en matière de petites maisons durables avec jardins potagers ont augmenté.

Aujourd’hui, tout le monde cherche à élever son niveau de vie et en passant d’un 1BHK à 1.5BHK ou à un 2BHK et de 2 BHK à un 2.5 BHK ou à un 3BHK et ainsi de suite. Après tout, à la fin de la journée, l’espace que vous occupez 24 heures par jour devrait ressembler à un sanctuaire, n’est-ce pas ?

Ramesh Nair, ancien PDG, JLL India

