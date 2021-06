Comment les Black Eyed Peas ont forgé l’avenir de la pop

Au cours de la première décennie du nouveau millénaire, Les Black Eyed Peas étaient l’une des forces les plus dominantes de la musique. C’était vrai avant même la sortie de The END en 2009. Bon nombre de leurs premiers singles d’Elephunk et Monkey Business s’étaient sentis comme les plus grands succès presque dès leur arrivée, prouvant que le groupe était à la fois une force musicale et culturelle, nombre de leurs paroles faisant rapidement partie du lexique commun.

Beaucoup de choses se sont passées dans les quatre années qui ont suivi Monkey Business. Notamment, Fergie a émergé comme l’une des pop stars les plus réussies de l’époque lorsqu’elle a sorti son album solo, The Dutchess, en 2006. Avec will.i.am produisant, The Dutchess sonnait comme une extension de The Black Eyed Peas, aidant à fournir un palliatif dans le silence de quatre ans qui a suivi Monkey Business.

Au moment où ils étaient prêts à revenir, cependant, le groupe qui avait possédé le début des années 2000 avec leur ensemble de singles imparable avait préparé un album qui était à la fois un retour et un tour de victoire.

Écoutez The END maintenant.

The END a marqué le cinquième album des Black Eyed Peas au total, mais comme leur troisième avec Fergie en tant que membre, cela ressemblait à la conclusion d’une trilogie. Le groupe avait toujours eu des succès, mais The END, dont le titre signifie « The Energy Never Dies », a visé quelque chose de plus grand. C’était une célébration. Si Elephunk était de la musique pour les fêtes à la maison et Monkey Business une bande originale pour le club, alors The END a été construit pour les arènes. Il est rempli d’hymnes de synthé qui ont contribué à inaugurer une nouvelle ère de pop infusée d’électronique tout en consolidant davantage le hip-hop comme une présence dans le grand public.

Un aperçu du futur

La fixation de will.i.am avec la technologie et l’avenir occupe le devant de la scène sur presque toutes les chansons. Il ouvre l’album avec « Boom Boom Pow », se vantant de « visuels numériques de niveau supérieur » ; plus tard, sur “Imma Be”, il critique les critiques et complote la domination du monde. En tournée pour The END, les spectacles comportaient souvent un intermède au cours duquel il jouait un set de DJ tout en portant un uniforme inspiré de RoboCop.

Lorsque The END est arrivé, le 3 juin 2009, l’écart entre la pop et la dance était presque inexistant. Les Black Eyed Peas et Lady Gaga étaient responsables de la direction de cette fusion technologique, avec BEP atteignant les masses comme jamais auparavant grâce à « Boom Boom Pow » et « I Gotta Feeling », qui ont propulsé le groupe au sommet du palmarès Billboard pendant 26 semaines consécutives, un record.

Le début des années 2000 était l’apogée de la dance-pop, laissant de nombreuses stars jetables dans son sillage, mais The Black Eyed Peas a toujours eu un as pas si secret dans leur poche : la production de will.i.am. Le super-producteur avait accumulé une liste impressionnante de crédits pendant cette période, travaillant avec hip-hoppers conscients aimer Commun et Talib Kweli, et de grands hitmakers dont Flo Rida, Rihanna, et même U2.

Comme la plupart de ses productions, The END était empilé de breakbeats rave et d’accroches anthémiques – sa touche signature. Vous pouvez également entendre l’influence d’un autre disque hybride car will.i.am s’inspire du plan techno/R&B défini par Kanye West‘s 808 et chagrin d’amour.

“Funk statique électrique”

À ce moment-là, les Black Eyed Peas étaient devenus à la fois des hitmakers et des autoréférentiels, Fergie utilisant son flux de “My Humps” sur “Alive” et will.i.am faisant sa version de Daft Punk sur “Rock That Corps.” Sur cette même piste, Fergie déclare que tout le monde est « 2000 et en retard » – et elle a raison. Grâce à une série de trois singles à succès, “Imma Be”, “I Gotta Feeling” et “Boom Boom Pow”, les Black Eyed Peas étaient leur propre compétition la plus difficile. Ils sont devenus le premier groupe en 19 ans à marquer trois têtes de liste Billboard Hot 100 à partir d’un seul album.

The END était une exploration du « funk électrostatique », comme le groupe l’a décrit. Depuis que les membres fondateurs will.i.am, apl.de.ap et Taboo ont fait entrer Fergie dans le giron, BEP a fait évoluer son son, essayant de trouver la combinaison parfaite de musique pop, hip-hop et dance. L’END était la conclusion logique de cette approche caméléon – comme s’ils avaient déchiffré le code qu’ils essaieraient de résoudre pendant six ans.

Un moment déterminant

L’album est également ambitieux et saisissant parfois, comme sur “Meet Me Halfway”, l’un de ses moments les plus lents et les plus puissants. Ensuite, il y a l’énergie irrépressible du tube “I Gotta Feeling”, l’un des plus infections vers de l’oreille de tous les temps. Des années plus tard, la chanson revendique toujours l’une des plus longues séries jamais enregistrées au n ° 1.

Non seulement le moment déterminant du groupe, The END a été un moment déterminant pour l’ère. Vous pourriez entendre son impact pour les années à venir, d’abord à l’ère des « vaisseaux spatiaux » Nicki Minaj, puis « Party Rock Anthem » de LMFAO Katy Perryde “Teenage Dream” et “Club Can’t Handle Me” de Flo Rida. Son ADN est même apparu même dans des endroits inattendus comme “The Show Goes On” de Lupe Fiasco.

Clairement, l’énergie n’est jamais morte. Son titre aurait pu être abrégé en The END, mais pour The Black Eyed Peas, l’album représentait un début créatif.

L’END peut être acheté ici.