Comment les bons et les mauvais antécédents de crédit affectent-ils vos chances d’obtenir un prêt à des conditions favorables ?

Comme les prêts créent une obligation financière de les rembourser à partir de revenus futurs, les gens devraient éviter de contracter des prêts, à moins que ce ne soit très urgent ou que l’on veuille créer des actifs ou augmenter ses perspectives de revenus. Cependant, pour obtenir un prêt à des conditions avantageuses au moment de l’exigence, il faut toujours maintenir un profil de crédit sain.

« Dans le climat socio-économique instable d’aujourd’hui, une personne peut avoir besoin d’un prêt à tout moment. L’inflation vertigineuse, les hauts et les bas volatils du marché, et s’ajoutent à cela ; les turbulences post-pandémiques. Ces facteurs peuvent certainement nécessiter un besoin de crédit pour toute personne ou organisation qui souhaite faire face à ces dépenses importunes dans la nouvelle normalité. Pour bénéficier du crédit de n’importe quelle entreprise fintech ou NBFC, vous devez cocher quelques cases. Tout d’abord, un historique de crédit solide est indispensable pour obtenir toute forme de crédit dans le présent comme dans l’avenir », a déclaré Rohit Garg, cofondateur et PDG de SmartCoin.

Pour avoir un profil de crédit sain, une personne doit avoir des antécédents de crédit propres soutenus par une bonne cote de crédit.

Garg explique comment un bon historique de crédit peut affecter positivement votre demande de prêt :

Un bon historique de crédit peut aider les volumes à améliorer votre rapport de crédit global. Si votre pointage de crédit est élevé, vous bénéficierez de taux d’intérêt bas et de moins de frais. Un solide dossier de crédit permet également un traitement plus rapide des demandes de prêt et des demandes de crédit. Cela peut s’avérer inestimable en cas d’urgence médicale ou de tout événement imprévu. Vos prêteurs potentiels vous considéreront comme un emprunteur responsable et digne de confiance si vous assurez le remboursement en temps voulu des cotisations. Un bon historique de crédit signifie que vous pouvez avoir votre choix préféré parmi un pléthore d’options de crédit. Lorsqu’il s’agit d’obtenir des prêts de crédit, le luxe du choix est limité uniquement à ceux qui ont une cote de crédit favorable. Un bon historique de crédit est en outre plus souhaitable. Une personne ayant une solide expérience en crédit sera évidemment exemptée d’appels de rappel récurrents et de visites personnelles d’agents de recouvrement de prêts ou de répercussions juridiques.

Au contraire, la mauvaise cote de crédit d’un individu aura naturellement des conséquences désastreuses pour lui.

Quand emprunter et comment les cotes de crédit aident à emprunter

Garg énumère les implications d’un pointage de crédit malsain :

Vous risquez d’être mis sur liste noire par les sociétés de crédit et autres institutions financières si vous vous montrez être un acheteur ou un emprunteur imprudent. Contrairement à ceux qui ont une bonne cote de crédit, votre choix d’options de crédit se réduira au strict minimum. que vous soumettez sera rejeté en raison de mauvais antécédents de crédit criblés de paiements EMI impayés, de dettes, de cotisations de carte de crédit en attente, etc. Un certain nombre d’employeurs dans toutes les entreprises suivent une politique de vérification des antécédents de crédit d’un demandeur dans le cadre du processus formel. Un mauvais dossier de crédit peut réduire considérablement vos chances d’adhésion. Ce n’est pas tout. Si vous souhaitez démarrer votre propre entreprise, une mauvaise cote de crédit est une mauvaise nouvelle. Aucune société de crédit ou entreprise financière n’envisagera jamais de vous accorder un crédit.

« Par conséquent, avoir une cote de crédit positive et saine est de la plus haute importance. Comme vous pouvez le voir, cela peut littéralement faire ou défaire une personne. Assurez-vous de toujours conserver un bon profil de crédit et de respecter les meilleures pratiques financières pour rester en tête, tant dans votre vie professionnelle que personnelle », a déclaré Garg.

