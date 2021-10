Comment les Boston Celtics joueront avec l’entraîneur d’Ime Udoka

Le vert est la couleur de l’espoir, mais aussi d’une illusion débordante lorsque le nouveau projet sportif de Celtics de Boston. L’atterrissage sur le banc d’Ime Udoka est une bouffée d’oxygène pour une équipe qui a parfaitement évolué dans le Marché de la NBA grâce à l’intelligence et à la connaissance approfondie du personnel Brad Stevens. Il ne semble pas y avoir de points faibles dans un groupe qui continuera à avoir comme bastions Jayson Tatum et Jaylen Brown, mais les ayant entourés de manière magistrale de joueurs d’un profil très différent. Face à cette situation, le novice technique doit trouver son propre style et un moyen de répartir les minutes en fonction de celui-ci, ayant effectué plusieurs tests lors de ces premiers matchs de pré-saison.

La grande inconnue réside dans le temps qu’ils doivent partager sur le court Denis Schröeder et les deux grandes stars de l’équipe. Il semble clair que l’Allemand devrait être le meneur de jeu de départ, mais la façon dont Tatum et Brown monopolisent le ballon et génèrent leurs propres tirs pourrait garder Udoka confiant dans la solvabilité défensive de Marcus Intelligent compléter le périmètre et donner la responsabilité aux Allemands en quittant le banc et en étant le principal rempart de l’attaque lorsque l’un des deux piliers n’est pas là. Une autre priorité serait de développer Payton Pritchard, Aaron Nesmith et Romeo Langford, ainsi que de donner de la pertinence à la puissance défensive de Josh Richardson, qui pourrait être l’écuyer idéal de Schröeder dans la deuxième unité.

Udoka fait face au dilemme de jouer avec une petite balle ou un double poteau intérieur

Mais le grand inconnu se concentre sur le jeu intérieur. Enes Kanter et Grant Williams Ils se substituent aux garanties, mais ils pourraient voir leurs minutes fortement réduites si Udoka décidait de rivaliser avec le small-ball, en s’octroyant la propriété comme 4 à Juancho Hernagomez et tournant sur le 5 entre Al Horford et Robert Williams III, en évitant qu’elles coïncident sur le terrain. Le manque de complémentarité du dominicain avec Embiid chez les Sixers et la vitesse ascendante du jeu suggèrent qu’il sera difficile de jouer avec un double poteau intérieur, et parmi les priorités de la saison figure la croissance professionnelle du jeune Williams, perçue par le franchise comme un acteur clé à court et moyen terme. Une autre option est que Juancho soit le remplaçant de Tatum, alternant ainsi des joueurs grands et corpulents dans la peinture, ou ouvrant le terrain avec des tireurs comme les jeunes hommes nommés ci-dessus.