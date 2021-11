Comment les canaux en ligne et hors ligne ont aidé les entreprises à augmenter leurs ventes à des niveaux pré-pandémiques pendant la saison des fêtes

La plupart des détaillants collectent des données sur les consommateurs depuis des années, mais n’ont pas fait grand-chose avec cela, à part offrir des remises et des promotions de base.

Par Rajat Wahi

Les ventes au détail totales en Inde se situent entre 850 et 900 milliards de dollars, dont 95 à 96 % pour le commerce hors ligne (commerce général et commerce) – le commerce général/traditionnel représente entre 80 et 83 % et le commerce moderne à 12 à 15 % aujourd’hui, le solde étant représenté par le commerce électronique/le commerce de détail en ligne et une petite partie par la vente directe. Tous les commerces de détail ont été touchés pendant les fermetures de Covid au cours des 18 derniers mois, divers grands magasins, centres commerciaux et magasins de quartier étant fermés ou ayant une ouverture limitée au cours des différentes étapes de fermetures dans les villes. Le commerce électronique ou les canaux en ligne ont également souffert pendant les blocages, seuls les « essentiels » étant autorisés pendant différentes périodes (cependant, les éléments essentiels ont été définis), et de nombreuses villes et États restreignant les mouvements de livraisons pendant différentes périodes. Alors que les ventes en ligne ont été les plus rapides à récupérer car les restrictions ont été assouplies et de nombreux acheteurs sont passés à l’achat en ligne pour tous leurs besoins essentiels et non essentiels, la reprise hors ligne a été lente après la deuxième vague.

Les deux canaux ont cherché de nouvelles façons d’atteindre leurs acheteurs, en expérimentant hors ligne de nombreux nouveaux modèles tels que les achats directs au consommateur (D2C), les achats assistés par voiturier, le ramassage et le dépôt en bordure de rue et les ramassages au volant, à domicile livraison depuis les centres commerciaux, achats communautaires dans des immeubles d’appartements, etc. Pour les joueurs en ligne purs et simples, l’accent a été mis sur l’expansion de leur empreinte hors ligne pour permettre à leurs consommateurs de « toucher et sentir » les produits et de créer une connexion « physique » avec leurs acheteurs.

La transformation numérique activée par la technologie a été un moteur clé pour tous les détaillants, qu’il s’agisse de centres commerciaux, de marques de vente au détail hors ligne ou d’acteurs en ligne. L’objectif pour tous les détaillants a été de capturer des données de consommation précieuses sur différents canaux afin de développer une vue « unique » de leurs clients/consommateurs. Cela leur permet de dialoguer avec eux tout au long du parcours d’achat, de la sensibilisation et de la découverte à la sélection et à l’achat réels (et même après l’achat). La plupart des détaillants collectent des données sur les consommateurs depuis des années, mais n’ont pas fait grand-chose avec cela, à part offrir des remises et des promotions de base. Mais je pense que c’est la perturbation de Covid qui les a vraiment poussés à extraire ces précieuses données pour comprendre le « quoi, quand, où, pourquoi, qui et comment » de leurs acheteurs afin de mieux les engager et les servir, en leur proposant des promotions personnalisées. et des offres, une sélection de produits sur mesure, la conservation des produits à domicile s’ils ne pouvaient pas se rendre dans les magasins, et même la livraison à domicile. Alors que la vue « unique » du client à travers les canaux est encore loin en raison de l’indisponibilité des données, du travail en silo au sein des entreprises (équipes de vente au détail séparées et hors ligne), des partenaires de distribution ne partageant pas les données, etc. les équipes d’analyse de vente au détail à s’efforcer d’obtenir cette « vue unique » de leurs acheteurs.

Les tendances de recherche et de vente en ligne ont également aidé les détaillants hors ligne à mieux comprendre d’où vient la demande pour leurs produits (villes, quartiers, villes, villages, etc.), où sont basés les acheteurs potentiels/réels, combien ils sont prêts à payer, à quelle fréquence ils recherchent et achètent, quelles contiguïtés de produits figurent dans leurs factures, etc. Cela leur permet non seulement d’entrer dans la micro-segmentation de leurs acheteurs, mais aussi d’aider à localiser leurs nouveaux points de vente aux bons endroits, ainsi qu’à planifier le bon l’inventaire et les 4P du marketing (produit, prix, promotion et placement).

Les pionniers / premiers utilisateurs de la technologie dans le commerce de détail avaient commencé beaucoup de travail sur leurs applications pour leurs consommateurs finaux, même avant Covid, afin de s’engager davantage avec eux. Cela leur a vraiment été d’une grande utilité car ils ont davantage tiré parti de l’application pour se connecter davantage avec les acheteurs pendant les blocages afin de permettre les expéditions, les commandes, les promotions et le marketing directement auprès d’eux. Cela permet à ces détaillants non seulement de prédire les commandes futures, mais également de s’assurer que toutes les communications sont effectuées directement avec de plus en plus d’acheteurs afin de capturer des données précieuses. Cela signifie également que leur chaîne d’approvisionnement et la prévision de la demande doivent être très agiles pour répondre à la demande des consommateurs en ligne, que la commande soit exécutée directement depuis l’entrepôt ou via le magasin physique le plus proche.

L’auteur est partenaire de Deloitte India.

