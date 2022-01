Comment les cas et les décès de Covid évoluent alors que les États-Unis commencent 2022

La variante omicron a contribué à conduire les États-Unis en territoire inconnu pour la pandémie. Le pays signalait en moyenne plus de 400 000 nouveaux cas de Covid-19 chaque jour au 3 janvier, éclipsant facilement le record de 250 000 de l’hiver dernier. Et les infections continuent d’augmenter, le nombre de nouveaux cas signalés ayant quadruplé depuis début décembre.

Il y a encore beaucoup d’incertitude avec la variante omicron : nous apprenons encore exactement à quel point elle est transmissible, à quel point elle est susceptible de provoquer une maladie grave et pour qui. Mais nous en savons plus maintenant que nous ne le savions lorsqu’il a commencé à se propager aux États-Unis.

Toutes les premières indications étaient qu’omicron était encore plus transmissible que ses prédécesseurs, au moins en partie à cause de sa capacité à échapper partiellement à l’immunité préexistante, et cela s’est avéré être vrai. Alors que le CDC avait précédemment estimé que la variante avait pris le relais aux États-Unis à la mi-décembre s’était avérée surestimée, omicron a désormais dépassé la variante delta auparavant dominante dans sa part de nouveaux cas aux États-Unis.

Le nombre de cas augmentant, le nombre de patients hospitalisés atteints de Covid-19 augmente également. Mais, du moins jusqu’à présent, ils n’augmentent pas aussi rapidement que les infections, ce qui donne du crédit à la théorie selon laquelle l’omicron entraîne une maladie moins grave, en particulier pour les personnes vaccinées. Les décès ont à peine bougé au cours du mois dernier, avec environ 1 250 nouveaux décès signalés chaque jour au 3 janvier, essentiellement inchangés par rapport à la moyenne quotidienne de 1 125 le 3 décembre. Bien qu’il y ait toujours un décalage entre les nouveaux cas signalés et les données montrant plus maladie grave, les preuves, y compris les résultats de la recherche biologique, qu’omicron représente une menace moindre pour chaque patient ne font que croître.

Mais même si les individus sont moins exposés à l’omicron, la variante menace toujours de perturber gravement la vie quotidienne et l’économie dans les semaines à venir.

Les États-Unis pourraient bientôt enregistrer en moyenne jusqu’à 1 million de cas par jour. Les travailleurs et les étudiants devront rester à la maison lorsqu’ils seront testés positifs. La vitesse de propagation de l’omicron met en péril les hôpitaux, déjà mis à rude épreuve après deux années difficiles. Même si la proportion de cas d’omicron qui deviennent graves est plus faible, certains États enregistrent toujours de nouveaux sommets dans le nombre de patients en soins intensifs avec Covid-19 en raison de l’étendue actuelle du virus.

« La poussée actuelle d’omicron représente l’un des plus grands défis de santé publique non seulement de la pandémie mais aussi de notre vie », ont écrit Michael Osterholm et Ezekiel Emanuel, d’éminents experts en santé publique et deux membres de l’équipe de transition Biden, dans le Washington Post.

Les deux caractéristiques les plus importantes de l’onde omicron

L’extraordinaire transmissibilité d’Omicron est évidente depuis sa première détection en Afrique du Sud. Mais la question était ouverte de savoir si cela serait également plus dangereux pour les patients.

À ce stade, les preuves qu’omicron conduit à une maladie plus bénigne, en particulier pour les personnes ayant une immunité antérieure, se solidifient. Beaucoup de gens sont actuellement infectés par la variante omicron, mais au moins jusqu’à présent, pas autant d’entre eux tombent si malades qu’ils finissent à l’hôpital. Les tendances américaines actuelles pointant vers une maladie moins grave s’aligneraient sur le comportement d’omicron en Afrique du Sud et au Royaume-Uni.

New York, l’un des premiers points chauds d’omicron aux États-Unis, reflète les tendances à l’échelle nationale et mondiale : les nouveaux cas ont augmenté de près de 300 % au cours des deux dernières semaines, mais les hospitalisations (en hausse de 75 %) et les décès (un 61 pourcentage d’augmentation) n’ont pas connu la même croissance exponentielle, bien qu’ils aient tendance à augmenter. La Californie, de même, a connu une croissance de 400% des cas sur deux semaines, mais moins de mouvement avec des hospitalisations (en hausse de 51 pour cent) et des décès (en baisse de 16 pour cent) au cours de la même période. La part de leurs lits de soins intensifs occupés par des patients de Covid-19 a augmenté (jusqu’à 26% à New York et à 14% en Californie), mais le pourcentage est toujours bien inférieur à ce qu’il était pendant les vagues du printemps et de l’été 2020, selon au suivi des hospitalisations de l’Université du Minnesota.

L’Afrique du Sud a connu une croissance rapide du nombre de nouveaux cas alors qu’omicron s’installait, établissant un nouveau record de 23 300 par jour à la mi-décembre. Mais les cas sont maintenant en baisse et les décès ne se sont pas approchés des sommets observés au cours de l’été et de l’hiver dernier.

Notre monde en données

Le Royaume-Uni n’a pas non plus connu d’augmentation spectaculaire des décès, même si les cas et les hospitalisations augmentent à un rythme important. Des recherches préliminaires en Angleterre et en Écosse ont révélé qu’omicron envoyait moins de personnes à l’hôpital que la variante delta.

Les premières recherches sur les animaux expliquent pourquoi. En plus de la protection conférée par la vaccination ou une infection antérieure, omicron peut ne pas être aussi susceptible de provoquer des symptômes graves nécessitant un traitement hospitalier. Une étude impliquant des souris a suggéré que la variante ne pénètre pas aussi profondément dans le système respiratoire d’une personne. C’est lorsqu’une infection atteint les poumons que la pneumonie peut se développer, et c’est ce qui tue en fait la plupart des personnes qui meurent du Covid-19. Moins de pénétration devrait conduire à une maladie plus bénigne.

« Ces données de modèles animaux suggèrent que les conséquences cliniques de l’infection par la variante Omicron peuvent être moins graves », ont écrit les auteurs, « mais la transmissibilité plus élevée pourrait toujours imposer un fardeau énorme aux systèmes de santé même si une proportion plus faible de patients infectés sont hospitalisés. »

C’est le Catch-22 d’omicron : il est moins susceptible d’affliger gravement les gens, mais se propage si rapidement qu’il perturbera toujours sérieusement la société et l’économie.

Omicron constitue toujours une menace sérieuse pour le système de santé et l’économie des États-Unis

C’est une question de mathématiques : plus il y a de personnes infectées, plus il est probable que le virus se propage à une personne (qu’elle soit non vaccinée, âgée ou immunodéprimée) qui est plus susceptible de développer des symptômes graves nécessitant une hospitalisation.

Même si une plus petite part de ces personnes mourra, grâce à la vaccination ou à l’omicron étant intrinsèquement moins sévères ou aux nouveaux antiviraux, les hôpitaux peuvent encore devenir si pleins de patients Covid-19 qu’ils n’ont pas assez de personnel ou de lits (ou les deux) pour prendre soin de tous ceux qui ont besoin de ce niveau de traitement.

Les hôpitaux à travers le pays déclarent être débordés, certains atteignant le point de crise où ils n’ont pas le personnel ou la capacité physique pour traiter chaque patient au mieux de leurs capacités, forçant des décisions difficiles sur les patients qu’ils doivent prioriser. Les conditions ne feront qu’empirer si le nombre d’hospitalisations continue d’augmenter.

Déjà, certains des États connaissant les pires poussées de Covid-19 en ce moment voient les épidémies mettre à rude épreuve leurs hôpitaux comme jamais. Plus de 35% des lits de soins intensifs de l’Ohio sont actuellement remplis de patients Covid, selon le projet de suivi de l’Université du Minnesota, correspondant au précédent record enregistré en décembre 2020. L’Illinois et la Pennsylvanie semblent également sur le point d’établir de nouveaux records chez les patients Covid. Les trois États sont à ou près de leurs sommets précédents pour toutes les hospitalisations actuelles de Covid-19.

De plus, les personnes infectées sont censées s’isoler pendant au moins cinq jours selon les nouvelles directives du CDC. C’est plus court que la recommandation précédente de 10 jours, mais cela pourrait aggraver les problèmes de personnel dans les hôpitaux, limitant davantage leur capacité à soigner tous les patients. Dans leur éditorial du Washington Post, Osterholm et Emanuel ont exhorté les gouvernements des États et locaux à se préparer à réduire jusqu’à 20% leurs effectifs en soins de santé, car les médecins et les infirmières infectés s’isolent.

D’autres services essentiels en dehors du système de santé, tels que la police et les pompiers, pourraient également manquer de personnel car les travailleurs sont testés positifs et doivent s’isoler. Certaines écoles passent à l’apprentissage à distance en raison des poussées locales de Covid.

L’effet sur l’économie américaine d’une maladie aussi répandue reste à voir. Les compagnies aériennes ont annulé des milliers de vols pendant les vacances parce que trop de travailleurs ont été testés positifs pour Covid-19. Certains analystes économiques spéculent que l’économie américaine pourrait se contracter au premier trimestre de 2022 en raison d’une main-d’œuvre épuisée et de nombreuses personnes faisant plus de prudence pour éviter l’omicron.

Osterholm et Emanuel ont fait du prosélytisme un livre de jeu familier pour réduire la propagation de l’omicron et alléger autant que possible la charge sur le système de santé et d’autres services importants à court terme : masques, tests et vaccins.

Les vaccins ne peuvent faire que tant de bien maintenant, avec l’omicron se propageant déjà rapidement et l’immunité prenant plusieurs semaines pour se déclencher pleinement. Mais le port de masques de haute qualité peut toujours aider à prévenir la transmission. Tester si vous pensez avoir été exposé peut aider à détecter les infections tôt et vous permettre de savoir vous isoler pour éviter de les transmettre à d’autres. Les experts ont également exhorté les gens à continuer les tests après être tombés malades, ne reprenant leurs activités normales qu’une fois le test négatif.

Aucune de ces interventions ne va arrêter omicron à elle seule ; la variante est trop contagieuse pour être complètement arrêtée. Mais ils peuvent toujours aider, à l’heure où les enjeux du ralentissement de la propagation du Covid-19 restent extrêmement élevés.