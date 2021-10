Comment les chaînes d’états sont révolutionnaires pour la confidentialité et l’évolutivité de Bitcoin

Dans la plupart des cas, les différents substrats d’une blockchain imposent des limites aux techniques disponibles pour les ingénieurs qui construisent ces nouveaux systèmes. Par exemple, le Lightning Network est rendu possible en tirant parti de la fonctionnalité de verrouillage de l’heure et du hachage du script Bitcoin. Les chaînes de blocs avec moins de restrictions sur leur durée d’exécution ont accès à des protocoles en couches qui dépendent de moteurs de validation de preuve avancés qui facilitent les fonctionnalités hors chaîne au-delà du simple transfert de propriété (par exemple, optimiste et zk-rollups).

Il existe cependant des protocoles en couches dont la construction n’est pas limitée par les systèmes de script disponibles sur la blockchain, mais plutôt par les algorithmes cryptographiques qui sécurisent les fonds des utilisateurs.

L’un de ces protocoles, les statechains, a été initialement proposé par Reuben Somson en 2018. La construction qu’il a décrite permet le transfert hors chaîne de clés privées. Suite au dépôt d’un Bitcoin dans une chaîne d’états, le matériel de clé peut être transféré entre les utilisateurs instantanément et sans frais supplémentaires sur la chaîne.

Cela semblerait contraire à notre compréhension du fonctionnement des blockchains, car la couche de règlement global a été conçue pour résoudre ce problème précis. Cependant, avec une cryptographie sympa et des hypothèses de confiance supplémentaires, le transfert de clé est non seulement possible, mais extrêmement puissant ! Avant de plonger dans certains des cas d’utilisation passionnants activés par les chaînes d’états, examinons leur fonctionnement.

Pour déposer des fonds dans une Statechain, un utilisateur génère de manière interactive une adresse Bitcoin avec une Statechain Entity. Ce processus collaboratif de génération de clé crée une clé qui est également répartie entre l’entité Statechain et l’utilisateur. Les fonds ne peuvent être déplacés sans leur collaboration mutuelle. L’utilisateur dispose également d’une transaction de sauvegarde verrouillée dans le temps afin qu’il puisse récupérer ses fonds au cas où l’entité Statechain serait inaccessible.

Pour transférer ce « statecoin », un protocole interactif entre l’entité Statechain, l’expéditeur et le destinataire est lancé. Aucune partie n’a jamais la clé complète, et les clés sont mises à jour de manière cryptographique (ajustées) à chaque transfert. A chaque transfert, une nouvelle transaction de sauvegarde est générée pour le destinataire. Nous verrons comment cela fonctionne exactement dans la mise en œuvre de la chaîne d’états Mercury, car cela diffère considérablement de la proposition originale de Reuben.

En ce qui concerne le modèle de sécurité, vous pouvez considérer une chaîne d’états comme un mélange entre le réseau Lightning et une chaîne latérale fédérée (par exemple, Liquid). Dans le réseau Lightning, deux parties interagissent hors chaîne en faisant passer des transactions présignées. La sécurité dépend de la surveillance par les deux parties de la chaîne en cas de mauvais comportement (diffusion malveillante ou accidentelle d’anciennes transactions présignées). Dans une sidechain fédérée, l’utilisateur confie la garde du Bitcoin à une ou plusieurs entités en échange d’un accès à la sidechain. La sécurité dépend d’une fédération honnête.

Dans une chaîne d’états, chaque transaction de sauvegarde est présignée et transférée hors chaîne. Ceci est similaire au Lightning Network, car le détenteur de clé actuel doit surveiller le réseau pour la diffusion de ces anciennes transactions de sauvegarde. Il existe également une entité Statechain qui détient une partie de la clé. La principale différence est que l’entité Statechain seule ne peut pas voler les fonds. Pour voler des fonds, ils devraient soit s’entendre avec un ancien détenteur de statecoin, soit avoir déjà été détenteur de ce statecoin.

Au plus haut niveau, notre compréhension des chaînes d’états a évolué au fil du temps. La première et actuellement la seule implémentation, Mercury, s’est écartée de la proposition de Reuben pour deux raisons : elle a été créée avant l’activation de taproot-schnorr et la mise à niveau du protocole Bitcoin ANYPREVOUT n’a pas encore été proposée pour l’activation.

En remplacement des signatures Schnorr, la mise en œuvre de Mercury utilise une bibliothèque ECDSA de calcul multipartite 2 sur 2. Si ANYPREVOUT était actif, chaque nouvelle transaction de sauvegarde mettrait à jour son numéro de séquence, ce qui permettrait aux nouveaux détenteurs de transactions de sauvegarde d’écraser toutes les anciennes transactions de sauvegarde diffusées de manière malveillante ou accidentelle. Comme cette fonctionnalité n’est pas disponible, Mercury utilise la fonction de verrouillage du temps de Bitcoin de manière décrémentante : chaque nouvelle transaction de sauvegarde a un verrouillage du temps plus récent que la précédente. Cela donne au détenteur de clé actuel un avantage temporel dans la course pour confirmer sa transaction de sauvegarde au cas où d’anciennes transactions de sauvegarde seraient diffusées.

Statechain utilise

Maintenant que nous avons établi le fonctionnement d’une chaîne d’états, comprenons à quelles fonctions utiles elle sert de plate-forme. Une chose à noter est la principale contrainte imposée à un statecoin nu : lors de son transfert, la totalité de la sortie doit être déplacée. Vous ne pouvez pas le décomposer en valeurs plus petites sans ajouter de protocoles supplémentaires au-dessus du statecoin.

Un cas d’utilisation bien adapté à cette contrainte est le développement de protocoles de confidentialité. Lors de la création d’un protocole de confidentialité, vous souhaitez réduire le coût de l’anonymat de l’utilisateur et rendre le processus aussi faible que possible. Le protocole de confidentialité en chaîne le plus populaire, coinjoin, oblige généralement les utilisateurs à construire de manière interactive une transaction importante avec des sorties de valeur égale. À chaque nouveau tour d’une pièce jointe, une transaction en chaîne supplémentaire avec des frais et des délais de confirmation est requise.

Dans le contexte d’une chaîne d’états, vous pouvez imaginer un protocole Coinwap qui permet aux utilisateurs de sorties de même valeur d’échanger instantanément et sans frais supplémentaires leurs clés privées avec d’autres utilisateurs de la chaîne d’états. C’est exactement ce pour quoi Mercury Wallet est conçu. Il s’agit du premier et du plus puissant protocole de confidentialité non dépositaire du réseau Bitcoin qui fonctionne sur la couche deux. Vous payez un seul frais et pouvez faire autant de coinswaps que vous le souhaitez. Une perspective très excitante pour les amateurs de confidentialité.

L’utilité de Mercure s’étend au-delà de la vie privée. C’est également un excellent outil pour le règlement de fonds entre institutions financières, dépositaires et autres entités qui souhaitent échanger instantanément de la valeur entre elles. Ceci, ainsi que les coinswaps, fonctionneront immédiatement lorsque le portefeuille Mercury sera déployé sur le réseau principal. De cette façon, les chaînes d’états sont une alternative aux réseaux comme Liquid, qui permettent un règlement rapide et privé mais viennent avec un modèle de sécurité plus onéreux.

En regardant vers l’avenir, il existe d’autres cas d’utilisation passionnants qui découleront des chaînes d’état de développement. Un tel cas d’utilisation qui est bien servi par le transfert de sortie complet sont les protocoles d’actifs. Les actifs non fongibles sur le réseau Bitcoin sont fortement restreints dans les environnements de couche deux comme le Lightning Network précisément parce qu’ils ne sont pas fongibles : il n’y a pas assez de liquidité de ces jetons pour les acheminer avec succès. Pour les actifs non fongibles qui existent sur la chaîne, leur conversion en pièces de monnaie leur permettra d’être instantanément et sans frais supplémentaires, d’être transférés hors chaîne.

Pour les utilisateurs s’engageant dans divers types d’instruments financiers, les chaînes d’État sont utiles. Prenons par exemple un pari en chaîne entre deux utilisateurs sur le prix du Bitcoin, peut-être construit comme un contrat de journal discret. Si l’une des parties voulait renouveler le contrat (s’échanger contre une nouvelle contrepartie), un certain nombre d’interactions en chaîne devraient se produire. Si au lieu de cela, le pari se déroulait dans une chaîne d’états, l’ensemble du contrat pourrait être mis à jour hors chaîne sans frais supplémentaires ni retard de confirmation.

Étant donné qu’une chaîne d’états existe au niveau du cryptosystème d’une blockchain, il est possible de superposer des systèmes supplémentaires. Vous pouvez non seulement utiliser une chaîne d’états à l’intérieur d’une chaîne latérale, mais vous pouvez également y superposer le réseau Lightning. Il existe quelques approches pour le faire, et la plupart sont fortement améliorées par l’existence de ANYPREVOUT, mais la possibilité de leur existence est extrêmement excitante.

Il y a deux avantages principaux à superposer le réseau Lightning au-dessus d’une chaîne d’états : le premier est le transfert instantané de la propriété d’un canal Lightning entre les parties, ce qui permettra aux utilisateurs d’être intégrés au réseau Lightning sans avoir préalablement un canal, et la seconde est la possibilité de déployer un canal Lightning n’importe où sur le graphe du réseau sans nécessiter la fermeture puis la réouverture d’un canal.

Il y a tellement de choses à espérer avec les statechains. Mercure a ouvert la voie à leur existence et j’espère voir un développement ultérieur de la part de la communauté au sens large à mesure que d’autres commenceront à réaliser leur potentiel. Vous pouvez suivre le développement de Mercury en suivant leur travail sur GitHub.

