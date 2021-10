Comment les changements de conservateur de Britney Spears affecteront sa garde d’elle et celle des enfants de Kevin Federline

La tutelle de Britney Spears pourrait prendre fin avant la fin de 2021, mais son accord de garde avec Kevin Federline ne devrait pas changer, a déclaré lundi l’avocat de l’ancien danseur de sauvegarde. Spears, 39 ans, et Federline, 43 ans, se sont mariés de 2004 à 2007 et sont parents de leurs fils Sean Preston, 16 ans, et Jayden James, 15 ans. Lors de l’audience du 29 septembre sous la tutelle de Spears, le juge a accepté de suspendre son père Jamie. Spears en tant que conservateur, et la tutelle pourrait prendre fin complètement au cours de l’audience du 12 novembre.

Lundi, l’avocat de Federline, Mark Vincent Kaplan, a déclaré à TMZ que même si la tutelle de Spears est dissoute, l’accord de garde entre Spears et Federline restera le même. Cela est en partie dû à leur âge. En tant qu’adolescents, ils ont une voix importante dans leur avenir, a expliqué Kaplan. S’ils décident qu’il n’y a rien de mal avec l’accord, rien ne changera. Dans l’état actuel de l’accord, Sean et Jayden peuvent rendre visite à Spears quand ils le souhaitent ou quand elle veut les voir.

Sean et Jayden sont rarement apparus en public. Le 5 octobre, l’ami de Federline, Eddie Morales, a partagé une photo des deux visitant la maison du chorégraphe. Morales, qui les appelait ses neveux, a également inclus une vidéo de Jayden jouant du piano. « Pendant les moments de deuil, sachant que vous avez [family] ça vaut vraiment la peine d’être vécu… parle de voir mes neveux quand ils étaient des gousses plus petites que mes mains maintenant regarde #vie comment les beaux dieux fonctionnent… je t’aime mon frère, [Federline] », a écrit Morales.

La tutelle de Spears a été créée en 2008, alors qu’elle et Federline se sont battues pour la garde de ses enfants en public. Cela semble être sur le point de se terminer, car la juge Brenda Perry a accédé à sa demande de suspendre le rôle de Jamie en tant que conservateur de sa succession. CPA John Zabel a été choisi pour continuer dans le rôle jusqu’au moins la prochaine audience du tribunal le 12 novembre, lorsque Perry pourrait décider de dissoudre complètement la tutelle. L’avocat de Jamie voulait que la tutelle soit complètement terminée, arguant que la suspension permettrait à l’avocat de Spears, Mathew Rosengart, de « creuser » pour trouver des preuves d’abus présumés de la tutelle.

Au cours du week-end, une source proche de l’affaire a déclaré au Daily Mail que Rosengart souhaitait que le tribunal assigne à comparaître Spears et son directeur Robin Greenhill afin qu’ils puissent être interrogés sous serment au sujet de la surveillance et de l’enregistrement présumés de Spears pendant la tutelle. Ces allégations ont été révélées dans le documentaire du New York Times Presents « Controlling Britney Spears », dans lequel un ancien employé de Black Box Security a affirmé que Jamie avait engagé la société pour surveiller la chanteuse et avait même mis sa chambre sur écoute. Rosengart a déclaré qu’il s’agissait peut-être d’une violation des lois sur l’enregistrement, surtout si les conversations de Spears avec son ancien avocat étaient enregistrées.

« Toutes ses actions étaient bien dans les paramètres de l’autorité qui lui a été conférée par le tribunal », a déclaré l’avocat de Jamie au New York Times. « Ses actions ont été faites avec la connaissance et le consentement de Britney, de son avocat commis d’office et/ou du tribunal. Le dossier de Jamie en tant que conservateur – et l’approbation de ses actions par le tribunal – parlent d’eux-mêmes. »