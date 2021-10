Comment les charpentiers se sont impliqués dans l’artisanat «interplanétaire»

Comment Karen et Richard Carpenter se sont-ils impliqués dans un groupe se faisant appeler le « Bureau international des soucoupes volantes » et plus précisément, ont-ils transformé l’affaire en un record à succès ?

Tout a commencé en 1953 lorsque le Bureau international des soucoupes volantes a envoyé un bulletin à ses membres les encourageant à se joindre à la première « Journée mondiale du contact ». Les membres ont été invités à un moment précis d’un jour donné à envoyer collectivement un message télépathique aux visiteurs de l’espace. Le message commençait par les mots… « Appel aux occupants d’engins interplanétaires.

En 1967, Jay David a publié un livre intitulé The Flying Saucer Reader. Il a été repris par John Woloschuk, l’un des membres fondateurs d’un groupe canadien nommé Klaatu, et a eu un effet énorme sur lui. Le groupe a été nommé d’après l’extraterrestre Klaatu, interprété par Michael Rennie dans le film The Day The Earth Stood Still. Dans ce film de science-fiction de 1951, Klaatu, l’émissaire extraterrestre, arrive à Washington, DC à 3h47 de l’après-midi, heure normale de l’Est.

Compte tenu de leur intérêt pour l’espace, il n’est peut-être pas surprenant que le premier album de Klaatu 3:47 EST, sorti à l’été 1976, soit fermement ancré dans le rock progressif, bien que leur musique doive également beaucoup Beatles enregistrements comme Sgt. Poivrons. En fait, cela ressemblait tellement aux Fab Four que des rumeurs se sont répandues à la suite de la sortie de 3:47 EST selon lesquelles il s’agissait des Beatles; une rumeur alimentée par le fait qu’aucun des trois membres du groupe n’a été nommé sur l’album américain qui a été publié par Capitol Records.

Le premier single de l’album ? Ce serait une chanson intitulée « Calling Occupants of Interplanetary Craft ». Il n’a pas réussi à s’inscrire dans les charts, bien que la face B (« Sub Rosa Subway ») soit devenue un succès mineur sur le Billboard Hot 100.

Les charpentiers ont entendu le disque et ont cherché à créer leur propre version de « Calling Occupants of Interplanetary Craft ». Il est sorti fin septembre 1977, après avoir été enregistré pour leur album Passage, et le single est entré dans le Billboard Hot 100 le 8 octobre en tant que nouvelle entrée la plus élevée de la semaine. Les Carpenters s’appuient fortement sur l’arrangement original de Klaatu, mais la version du duo est très différente pour la première minute de la chanson, que Richard a arrangée comme une parodie d’appel téléphonique à un DJ de station de radio, jouée par le guitariste de longue date du groupe, Tony Peluso. Peluso dit bonjour à « Mike Ledgerwood », mais la voix qui répond est celle d’un extraterrestre essayant de prendre contact lors de la « Journée mondiale du contact ». Ledgerwood était le nom d’un cadre des bureaux britanniques du label des Carpenters, A&M Records, qui avait également été rédacteur en chef adjoint du journal pop britannique Disc & Music Echo.

La version Carpenters a été enregistrée sur la scène sonore A&M à Los Angeles et mettait en vedette le Los Angeles Philharmonic Orchestra qui, pour des raisons contractuelles, était appelé « Overbudget Philharmonic », ainsi qu’un grand chœur. Les arrangements orchestraux ont été réalisés par l’arrangeur et chef d’orchestre britannique Peter Knight dont les crédits incluent l’album Days of Future Passed de Moody Blues. Sur la version des Carpenters, outre le guitariste Peluso, les autres musiciens incluent Ronnie Tutt qui a joué pour le groupe d’Elvis Presley pendant de nombreuses années.

La voix de Karen sur le disque est superbe, comme tout au long de l’album Passage. Malgré son statut d’entrée la plus récente de la semaine, cependant, il n’a pas dépassé la 32e place du Hot 100. C’était peut-être parce qu’il s’agissait d’un disque exceptionnellement long, de plus de sept minutes, et pas idéal pour le format de radio pop. aux Etats-Unis. Au Royaume-Uni, il a atteint la 9e place du classement des singles britanniques, après avoir atteint le classement le même jour qu’il l’avait fait en Amérique. La pochette du single américain sorti a été peinte par le designer de Star Trek, Andrew Probert.

