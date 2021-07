Comment les co-stars de Princess Diaries d’Anne Hathaway ont célébré le 20e anniversaire du film Disney

in

Comme Matarazzo l’a partagé, lorsqu’elle a fait la comédie de feu Garry Marshall, elle n’avait aucune idée que cela résonnerait avec autant de personnes que cela. Elle a souligné que de nombreux enfants qui aimaient The Princess Diaries dans leur enfance le montrent maintenant à leurs propres enfants. Elle a dit qu’il n’y a “pas de meilleur sentiment” en tant qu’actrice que de savoir que votre travail a inspiré les autres, et elle a très certainement représenté les filles excentriques et écologistes, “J’ai besoin d’un ajustement d’attitude” qui sont rarement les personnages principaux des films Disney. L’actrice a également salué Anne Hathaway, qui est sa “soeur Scorpion”.