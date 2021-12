Comment les commerçants de Bitcoin évitent-ils les risques lorsque la volatilité frappe ?

Partout dans le monde, les marchés financiers ont subi une liquidation brutale ces dernières semaines. Autrement dit, Bitcoin a commencé à fluctuer considérablement, après avoir connu un marché extrême. Vous pourriez envisager de conserver votre BTC dans un portefeuille portant intérêt.

Après avoir remarqué des creux extrêmes, l’espace crypto essaie de rebondir après une divergence baissière et Bitcoin a également transformé la tendance à la baisse à plusieurs reprises.

Actuellement, le prix du Bitcoin (BTC) se dirige vers l’objectif de 60 000 $, sous de graves turbulences.

Turbulence Bitcoin (BTC). Source : Bexplus

Incidemment, la baisse est due aux liquidations d’investisseurs, qui pensent que Bitcoin a atteint un sommet. La peur s’était propagée, provoquant encore plus de ventes, mais toutes n’ont pas cédé. Le marché reste donc volatil.

En effet, Bitcoin et de nombreuses crypto-monnaies seront confrontés à des défis en décembre 2021. Selon l’analyste Rekt Capital : « L’action des prix pour Bitcoin (BTC) a été prometteuse jusqu’à présent. Et maintenant, il est vraiment proche de récupérer ce niveau mensuel comme support.

Cependant, l’analyste a averti qu’il pourrait encore y avoir beaucoup de volatilité à court terme, car le marché ferme en novembre.

En fin de compte, face à un marché aussi brutal, vous voudrez peut-être vous réfugier pendant la saison volatile. Par conséquent, certaines options méritent d’être examinées :

Option 1 : Un portefeuille BTC conçu pour les commerçants et les détenteurs

Vous voudrez peut-être continuer à détenir votre Bitcoin (BTC). Et attendez que le marché donne un signal clair. Cependant, comme on ne sait pas combien de temps cela prendra, vous pourriez envisager de conserver votre Bitcoin (BTC) dans un portefeuille portant intérêt.

Plus précisément, l’Exchange Bexplus a lancé un portefeuille d’intérêts, afin que les commerçants se protègent contre les risques.

En particulier, déposez dans le portefeuille et vous pouvez gagner jusqu’à 21% d’intérêts annualisés. Très important, les intérêts sont calculés quotidiennement et il n’y a pas de date fixe. Par conséquent, vous pouvez retirer de l’argent à tout moment.

Exemple des intérêts que vous pouvez gagner. Source : Bexplus

Option 2 : Effet de levier pour gérer le trading avec un risque moindre

En effet, investir dans un marché aussi volatil est vraiment risqué. Mais si vous utilisez un effet de levier 100 fois, vous pouvez ouvrir une position de 100 fois votre capital et obtenir 100 fois le rendement.

En fait, vous réduirez considérablement votre risque d’investissement et pourrez facilement faire des profits à court terme. Par exemple, vous pouvez utiliser 1 BTC pour ouvrir une position de 100 BTC. Être long (prédire que le prix du BTC va augmenter) ou court (prédire que le prix du BTC va baisser).

L’Exchange Bexplus offre un effet de levier 100X. Même en période de forte volatilité, vous pouvez réaliser un profit avec l’aide de Bexplus. Et vos options Stop Loss & Take Profit pourraient vous aider à réduire les risques et à sécuriser les profits.

Qu’est-ce que Bexplus ?

Il s’agit d’une plateforme leader de trading de dérivés cryptographiques, créée fin 2017. Elle propose des opérations à terme, avec un effet de levier 100X dans plusieurs paires d’opérations : BTC, ETH, ADA, Doge, XRP, entre autres.

Il est populaire auprès de plus de 800 000 opérateurs dans plus de 200 pays/régions. En outre, il est sûr d’être accrédité par MSB (Money Services Business). De plus, il présente les caractéristiques suivantes :

Bonus de 100% pour chaque dépôt Compte démo avec 10 BTC. Il y a 10 BTC réapprovisionnables sur le compte de démonstration pour que les commerçants s’entraînent autant qu’ils le souhaitent, sans exigence de connaître votre client (KYC). Inscrivez-vous avec vérification par e-mail en quelques minutes. Application complète dans Apple App Store et Google Play. Service personnalisé 7/24 heures pour résoudre vos problèmes à tout moment. Retrait rapide sans limite de temps et sans dépôt de frais.

Pour finir, inscrivez-vous à Bexplus et gagnez immédiatement 21 % d’intérêt.

Je termine avec cette phrase de Thomas Carlyle : « En toute occasion dans cette vie, l’important n’est pas ce que nous gagnons, mais ce que nous faisons.

