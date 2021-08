Comment les comptes mème Instagram on_a_downward_spiral et shitpost ont pris le contrôle d’Internet

La semaine dernière, les gens étaient très confus au sujet d’une publicité TikTok qui semblait provenir d’Amazon. Je vais essayer de l’expliquer, mais vraiment la seule façon de comprendre de quoi je parle est de découvrir la vidéo par vous-même : en gros, il y a un tas de clips de la plate-forme de jeu Roblox réglés sur deux Des IA qui se rôtissent les unes les autres, et à chaque punchline, cela passe à une vidéo granuleuse de quelqu’un écoutant “Low” de Flo Rida.

La soi-disant publicité n’était pas déroutante parce qu’elle était mauvaise – elle était déroutante parce qu’elle était en fait vraiment bonne, du moins selon une grande partie d’Internet.

Vous avez peut-être vu un contenu similaire circuler sur les réseaux sociaux : une vidéo de la vie marine contre l’audio des sons de coups de feu et le thème du Titanic, associé à des transitions PowerPoint. Un diaporama d’images légèrement maudites définies sur Aphex Twin. Une série d’images clipart et de portraits de Jason Bateman qui semblent créer un film d’horreur sur le désir d’avoir des relations sexuelles avec Jason Bateman. Un vlog imaginé de la soirée d’ouverture du Lac des Cygnes, raconté par Piotr Ilitch Tchaïkovski et illustré par des clips de Drag Race et les sons de Nicki Minaj.

Le point de chacun d’eux est qu’ils ne sont pas seulement bizarres, mais frénétiques. C’est un style de vidéo que l’on peut surnommer l’édition du chaos, comme Vulture l’a inventé dans sa liste des 25 vidéos Internet déterminantes de l’ère post-YouTube, et que E. Alex Jung a décrit comme “comme obtenir une connexion IV d’Internet pur le chaos.” Les montages chaotiques, de par leur nature même, peuvent être constitués de tout ce que le créateur souhaite, mais beaucoup partagent certaines qualités stylistiques : un son accéléré, une image ou une qualité sonore intentionnellement merdique renforcée par des filigranes ou du grain, et un humour dérangeant ou grossier.

TikTok n’a pas inventé le concept de l’édition du chaos, bien qu’il le propose certainement à de nouveaux publics. Les origines du format résident en partie dans le cinéma surréaliste, qui existe depuis que le cinéma existe, et emprunte à la vaporwave, aux mèmes frits, à Weird Twitter, aux compilations grimaçantes et aux appropriations ironiques des choses ringardes ou horribles que les gens ordinaires publient tout le temps sur Internet.

Cependant, ils se sentent particulièrement du moment; Je les vois beaucoup plus fréquemment, et cette marque d’humour a récemment attiré une attention décente lorsque Courtney Love a décrit la génération Z comme “plus drôle que toute autre génération” et a noté qu’elle suivait le compte Instagram @on_a_downward_spiral, un shitposting populaire page mème. Lundi, l’agenda Internet Taylor Lorenz a publié un article sur ces types de comptes Instagram bizarres et centrés sur le texte ; un administrateur de page meme de 19 ans a déclaré que l’humour venait de “la dissonance entre la photo et le texte”.

Si vous êtes sur Internet depuis assez longtemps, vous saurez que nous avons écrit des articles sur les tendances sur les raisons pour lesquelles la prochaine génération de jeunes en ligne est vraiment dans le surréalisme nihiliste et l’humour dénué de sens pour toujours. (Ce que, je suppose, je fais aussi maintenant.) Vous pouvez expliquer à peu près pourquoi ce genre de vidéos – Mme Juicy Baby of Little Women : Atlanta faisant du vélo au gymnase suivi de Scarlett Johansson dansant dans Marriage Story ? Sûr! – sont populaires, et cela aura probablement du sens.

C’est peut-être un recul contre la tyrannie de la perfection Instagram ; c’est peut-être simplement le point final logique de la disponibilité massive de logiciels de montage vidéo. C’est peut-être parce que le chaos à lui seul peut encapsuler à quoi ressemble et se sent un cerveau chroniquement en ligne. Ou peut-être est-ce parce que tout le monde lit Patricia Lockwood et écoute trop d’hyperpop. En 2017, Elizabeth Bruenig, chroniqueuse du Washington Post à l’époque (une autre organisatrice de l’agenda sur Internet, d’une manière différente), affirmait que «l’humour millénaire» (Winnie l’ourson en tant que vériste du 11 septembre, toute la saga de Harambe) était si étrange parce que sur dans l’ensemble, nos vies commençaient à paraître assez sombres, et rien n’avait de sens.

@on_a_downward_spiral/Instagram

C’est évidemment encore plus vrai aujourd’hui. La vitesse à laquelle des quantités vertigineuses d’informations pénètrent dans notre cerveau a augmenté depuis, et personne ne sait vraiment ce que cela nous fait. Sous-titré un utilisateur de TikTok dans une vidéo tentant d’illustrer cet état d’être: “POV ur my phone me regarde regarder la vidéo la plus triste jamais réalisée, puis se fait immédiatement tirer dessus avec de la sérotonine car cette application est psychotique.” Le style de vlogging déjà chaotique populaire sur YouTube ne l’est que davantage sur son frère cadet plus court et plus rapide (je ne vais même pas essayer de décrire ce qui se passe dans ce TikTok quotidien).

Je pense qu’il y a un aspect moins discuté de la raison pour laquelle ces types de vidéos et de mèmes sont populaires, et c’est la raison la plus ennuyeuse de toutes : vous vous sentez supérieur aux autres personnes qui pourraient ne pas « comprendre ». L’un de mes TikToks récents préférés est un POV de quelqu’un voyant un mème sur @on_a_downward_spiral et le republiant sur son histoire Instagram. “Je vais littéralement être la chienne la plus unique”, disent-ils. “Mon sens de l’humour est tellement développé.” (@on_a_downward_spiral a évidemment republié le TikTok, faisant du tout un ouroboros de la conscience de soi.)

Pourtant, dès que quelque chose devient suffisamment répandu pour qu’on lui donne un nom (et une mention dans le New York Times), il commence immédiatement à devenir moins cool et alt. Les marques ont longtemps adopté le nihilisme dadaïste de Twitter pour leur propre profit ; ce n’est probablement qu’une question de temps avant que Denny’s fasse un montage chaotique de quelqu’un qui s’étouffe avec des crêpes sur “Unlock It” de Charli XCX. Pour ce que ça vaut, l’étrange publicité d’Amazon sur TikTok n’était pas réelle : un porte-parole de TikTok a déclaré au Verge que c’était le résultat d’un problème dans lequel la publicité d’Amazon a été remplacée par une vidéo aléatoire. Alors peut-être que le vrai chaos était l’algorithme depuis le début.

Cette chronique a été publiée pour la première fois dans la newsletter The Goods. Inscrivez-vous ici pour ne pas manquer le prochain et recevez des exclusivités sur la newsletter.