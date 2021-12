Comment les conservateurs blanchissent leur haine dans le grand public

– d’Alternet

Plus tôt cette année, j’ai demandé à ma sœur ce qu’était une personne « éveillée » et « anti-éveillée ». Elle ne savait pas. Elle avait une vague idée de ce que signifiait être « réveillé » et a essayé en vain de dériver « anti-réveil » à partir de ce point de départ : « Est-ce… ne pas être réveillé ? »

Bien sûr, je savais ce que signifiaient les termes. Cela faisait des mois que je délirais comme un fou sur le problème des « anti-réveils » – des gens qui s’opposent à ce qu’ils considèrent comme des excès de justice sociale !

J’ai interrogé ma sœur sur la théorie de la race critique (CRT) à peu près à la même époque. Encore une fois, elle ne savait pas. Bien sûr que je l’ai fait. L’année précédente, j’avais déjà participé à plusieurs conversations. J’en ai même eu un avec Mia Brett du comité de rédaction sur ma chaîne YouTube.

Pourtant, ma sœur cadette, enseignante de mathématiques au secondaire, ignorait ces termes. Je soupçonne que j’aurais pu lui demander ce qu’était « critique en matière de genre ». Ou « diversité des points de vue ». Ou « caractéristiques immuables ». La réponse aurait été la même.

Dans cet environnement médiatique fragmenté, elle n’était pas tombée sur les espaces de communication qui trafiquaient ces idées. Elle ne lit pas des publications comme Quillette et Areo. Elle n’écoute pas de podcasts comme The Joe Rogan Experience. Elle n’est pas abonnée aux sous-piles de Jesse Singal. Elle ne soutient pas les organisations comme New Discourses.

Ces espaces sont occupés par des docteurs, des docteurs, des avocats, des écrivains accomplis et des podcasteurs à succès. Ils disent qu’ils veulent avoir des conversations honnêtes et découvrir la vérité. Ils parlent souvent en termes de science, de logique et de raison. Pour éviter une étiquette conservatrice – une étiquette qui est souvent en contradiction avec la science – ils peuvent se qualifier de « vrais libéraux ».

Mais bon nombre des récits produits dans cet espace ont pour effet de saper les groupes défavorisés sur lesquels ils se concentrent. Ces récits deviennent également des sujets de discussion pour les conservateurs, même ceux d’extrême droite. De cette façon, ils blanchissent la haine. Je vais donner deux exemples.

« Je suis une personne critique en matière de genre avec des inquiétudes concernant la dysphorie de genre à apparition rapide »

Si vous êtes comme moi et que vous n’êtes pas en phase avec l’évolution des discussions sur le genre, vous pouvez vous considérer comme critique pour le genre dans la mesure où vous pensez que c’est une critique de la façon dont le genre a été utilisé pour opprimer les gens.

Mais non.

Être sensible au genre signifie que l’on est contre les réformes juridiques qui feraient du sexe ou du genre une question d’auto-identification. Les personnes sensibles au genre soutiennent que ce qui fait de quelqu’un un homme ou une femme, c’est la matérialité : possèdent-ils un pénis ou un vagin ?

Ils prétendent qu’il ne s’agit pas de blesser les personnes trans, mais plutôt de protéger ce qu’ils considèrent comme de vraies femmes. Voulez-vous quelqu’un qui dit seulement qu’ils sont une femme lorgnant les femmes dans une salle de bain ?

Vous verrez rarement des personnes sensibles au genre prétendre être anti-trans. Au lieu de cela, vous pourriez voir des clips vidéo d’Abigail Shrier ou du Dr Deborah Soh parlant avec Joe Rogan du concept controversé de la dysphorie de genre à apparition rapide (ROGD). ROGD, en termes simples, est une « contagion » influencée par les médias sociaux qui se propage parmi les jeunes filles, où elles sont incitées à se déclarer trans et à prendre des mesures pour faire la transition. Eh bien, il ne s’agit clairement pas de blesser les personnes trans, selon la logique. Au lieu de cela, il s’agit d’utiliser la science pour protéger les jeunes vulnérables de prendre des décisions désastreuses.

Mais il y a beaucoup de mal dans ce récit qui peut ne pas être évident si vous êtes un néophyte de ces conversations. En vous accrochant à l’idée que seules les personnes ayant un vagin sont des femmes, ou que seules les personnes ayant un pénis sont des hommes, vous effacez en fait les personnes qui ne correspondent pas à ces critères.

Ou considérez les personnes qui croient au récit ROGD. En refusant la demande d’un jeune de commencer la transition, ils forcent cette personne à souffrir, simplement parce qu’ils croient que le jeune a trop regardé YouTube. En passant, il existe une controverse importante autour du ROGD – au point où la recherche qui le sous-tend a dû être retirée et republiée, soulignant que le ROGD n’était pas un diagnostic établi. Les personnes sensibles au genre ont nettoyé un sale récit anti-trans pour le grand public.

« C’est la vraie équité »

La Fondation contre l’intolérance et le racisme, ou FAIR, affirme qu’elle est «une organisation non partisane dédiée à la promotion des droits et libertés civils pour tous les Américains et à la promotion d’une culture commune fondée sur l’équité, la compréhension et l’humanité».

La page principale de l’organisation utilise des images de Martin Luther King Jr., Frederick Douglass et Abraham Lincoln. Ses partisans très accomplis incluent Daryl Davis, le musicien noir qui a déradicalisé le Klu Klux Klansmen, et Coleman Hughes, le membre du Black podcasting Manhattan Institute sur la liste Forbes « 30 under 30 ».

Ce groupe est prêt à nous faire avancer en tant que société. À droite? Je veux dire… Roi ! Le Dr Martin Luther King Jr. est juste là sur la page principale !

Une vidéo récente publiée par FAIR montre que même avec King sur la page principale, ou en particulier avec King sur la page principale, les idées haineuses peuvent être nettoyées et présentées au public. Dans la vidéo intitulée « Misguided ‘Diversity, Equity, & Inclusion’ Harms Science », Colin Wright, autrefois à l’académie mais maintenant rédacteur en chef du magazine Quillette, raconte sa frustration d’être invité par les universités à se soucier de la diversité :

En tant qu’universitaire, je me soucie plus de favoriser la diversité de pensée et de faire progresser la science que de me soucier des caractéristiques immuables des gens.

Et ensuite:

J’embauche des candidats qui se trouvent être les meilleurs candidats pour le poste. C’est la vraie équité.

Cela semble merveilleux ! Mais nous savons d’après les recherches que les candidats noirs sont souvent négligés alors qu’ils sont également qualifiés. Je soupçonne que cela peut être le cas pour les candidats hispaniques. Nous savons que l’environnement social a un impact sur les résultats scolaires, de sorte que les personnes qui grandissent dans la pauvreté ou qui manquent de réseaux sociaux réussiront moins bien à l’école. La véritable équité signifie en fait reconnaître ces conditions et y remédier par des efforts de diversité, d’équité et d’inclusion.

FAIR milite contre ces efforts, plaidant par conséquent pour la perpétuation du racisme systémique. Et qu’en est-il de l’idée que cela nuit à la science – la prémisse originale de la vidéo ? À ma connaissance, il n’y a aucune preuve que la production scientifique a été endommagée par les dernières décennies d’efforts de diversité sur les campus universitaires.

Mon point de vue sur les blanchisseurs haineux

Les habitants de ces espaces prétendront être libéraux et trouveront les idées conservatrices problématiques. Ils sont souvent pro-choix, pro-légalisation de la marijuana, et beaucoup d’entre eux seraient en faveur d’une augmentation du salaire minimum. Ils sont accomplis, éduqués et font une grande démonstration d’être rationnels. Pour cette raison, les récits dans lesquels ils se livrent n’ont pas la puanteur et la crasse de la haine ou du sectarisme.

Mais la haine ou le sectarisme enveloppé dans une patine d’intellectualisme est toujours de la haine ou du sectarisme. Et le fait est que les républicains le savent.

Nous n’avons pas à chercher plus loin que la façon dont le terme « réveil » a été utilisé. Le récit négatif entourant ce terme a germé dans les espaces dont je parle dans cet essai. Vous pouvez faire des recherches à partir de 2019 et avant et voir des podcasts et des publications parlant des horreurs du wokisme bien avant que les républicains ne commencent à l’utiliser pour salir tout ce qu’ils n’aiment pas. (En remarque : j’ai perdu un collègue apprécié en partie parce que leurs recherches ont été diffamées par les médias conservateurs comme un « réveil ».)

Le même phénomène se produira avec les récits anti-trans aiguisés dans ces espaces. Ce ne sera pas une surprise pour moi si soudain, en 2022, des politiciens républicains effraient leurs électeurs en craignant que leurs enfants ne soient amenés à vouloir leur couper le pénis.

Et le cycle de haine continuera.

_______

À propos de l’auteur

Rod Graham est professeur de sociologie et de justice pénale à l’Université Old Dominion de Norfolk.