Comment les courtiers en valeurs mobilières redéfinissent le trading pour les milléniaux en utilisant la technologie

Par Prabhakar Tiwari

Pendant de nombreuses années, l’industrie indienne s’est demandée quel serait l’impact réel du dividende démographique indien. En tant que pays comptant l’une des plus importantes populations de jeunes, qui ont généralement entre 18 et 35 ans, notre avenir est étroitement lié aux choix qu’ils font. Si nous nous basons sur les tendances récentes, nous pouvons constater que tant la génération Y que les marchés ont bénéficié de la déréglementation du marché et de la numérisation de divers services. Qu’il s’agisse des marchés financiers, du commerce électronique, du marketing numérique ou des médias sociaux, les aspects commerciaux et de marque d’une entreprise sont de plus en plus motivés par les intérêts de la génération Y.

En fait, COVID-19 a accéléré l’activité commerciale dans le secteur BFSI, car les transactions se déroulent via des passerelles de paiement numériques et des personnes de toutes les couches de la société utilisent leurs mobiles pour des services financiers. Plusieurs sociétés de courtage et institutions financières ont réalisé qu’elles pouvaient atteindre une croissance en attirant la génération Y comme de nouveaux clients. Les milléniaux indiens sont férus de technologie et leur affinité pour les smartphones est universelle, sans importance pour leur pays d’origine.

L’abordabilité des smartphones et des services Internet, associée à un zèle pour assurer l’avenir d’un individu grâce à l’investissement, conduit à un changement révolutionnaire dans le processus de pensée derrière les finances personnelles. Depuis le moment où la pandémie a frappé, les acteurs traditionnels du marché ont doublé leurs initiatives numériques. Néanmoins, une vague de start-ups a également émergé, offrant des services et des prix compétitifs. Leurs applications ont connu une augmentation fulgurante du nombre de téléchargements, et un nombre important de nouveaux utilisateurs de ces applications sont originaires de villes de niveau 3 et 2, traçant un nouveau voyage pour l’écosystème financier.

Opportunités d’apprentissage dans les applications de marché

Les connaissances que l’on peut acquérir sur les marchés financiers sont infinies, et même les traders expérimentés et les investisseurs particuliers trouvent difficile de suivre tous les développements et de réussir chaque transaction. Ajoutez à cela les applications en plein essor basées sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, conçues pour traiter la dynamique du marché mondial au moyen d’algorithmes. Ces systèmes traitent d’énormes pans de données à travers le monde et fournissent les dernières informations relatives au marché en s’appuyant sur des structures mathématiques sophistiquées. Au milieu de ces complexités, les jeunes investisseurs et la génération Y peuvent souvent se sentir perdus et déconnectés, surtout s’ils ne connaissent pas la nomenclature financière et les instruments proposés.

Heureusement, plusieurs sociétés de courtage et institutions financières émergentes ont mis au point des initiatives qui tiennent les nouveaux investisseurs à travers différents concepts financiers. Il offre un format simplifié et compréhensible, commençant par les bases et se terminant par les plus récentes technologies financières, les innovations des marchés financiers et l’analyse technique du marché.

De plus, une fois qu’un investisseur se familiarise avec les pratiques standards, les différents niveaux et modules offrent une compréhension plus approfondie du sujet. Le processus est facilité par des vidéos illustratives, du contenu textuel et même des quiz. De cette façon, l’apprentissage ne se limite pas aux salles de classe, et les milléniaux curieux peuvent devenir des investisseurs intelligents par simple intérêt de continuer à apprendre. De plus, les milléniaux peuvent recevoir des mises à jour instantanées sur les développements du marché presque gratuitement, ce qui leur donne le temps et le luxe d’entreprendre des transactions rapides. Cela aide à échanger des actions à des intervalles très courts, car ils peuvent simplement se connecter à ces applications pour effectuer des achats et des ventes plus rapidement.

Prix ​​compétitifs des services de courtage et autres avantages

Alors que le pays a connu l’une des meilleures croissances économiques parmi les économies émergentes au cours de la décennie précédente, les revenus disponibles de la population sont plus rentables. En raison des programmes d’inclusion numérique, plusieurs prestataires de services financiers sont déterminés à opérer à grande échelle et à amener ceux qui sont restés largement en dehors du système financier sous ses ailes. Les personnes à faible revenu ne pouvaient pas se permettre les coûts d’investissement sur les marchés, ni payer pour des informations de marché soutenues par la technologie que seuls les investisseurs riches pouvaient se permettre auparavant. Les FinTechs et les applications technologiques perturbant l’industrie, la concurrence au sein du système permet même au plus petit dénominateur commun d’opter pour des services de marché soutenus par la technologie à des frais et des taux de commission très bas.

En fait, il est encore soutenu par une forte baisse des coûts pour chaque transaction d’achat ou de vente d’actions, et les sociétés de courtage adoptent la même chose pour rivaliser avec leurs pairs traditionnels. C’est une indication de l’endroit où les milléniaux préfèrent se rendre pour bénéficier d’un accès transparent. Ils peuvent obtenir des conseils sur le marché, tout en bénéficiant de services à des tarifs nominaux. Les courtiers à escompte proposent des plateformes de trading à faible coût tout en offrant une exécution transparente. Ils sont idéaux pour tous les investisseurs en Inde car ils offrent des taux de courtage plus bas, un temps de transaction réduit et une expérience client supérieure. Les nouveaux investisseurs et traders comprennent comment les courtiers à escompte aident les investisseurs à ajouter plus de valeur à leur comportement d’investissement. La nouvelle génération d’utilisateurs ne fera que grandir pour apprécier l’utilité de ces applications en les rapprochant des marchés financiers.

(Prabhakar Tiwari est le directeur de la croissance chez Angel Broking. Les opinions exprimées par l’auteur sont les siennes.)

