Comment les cuisses des hommes sont devenues les nouveaux abdos

Je n’ai jamais cru que le visage d’Hélène de Troie avait lancé un millier de navires. Selon l’ancien poète grec Homère et les mythes qui l’ont précédé, il y avait une fois une femme si belle qu’elle a causé une guerre, et même les dieux, des êtres mesquins qui ne pouvaient pas s’aider eux-mêmes, ont choisi un camp dans la bataille.

Absurde. Hyperbole simple. Je ne pouvais pas imaginer que beaucoup de gens prêts à monter dans un bateau, sans parler de 1000 d’entre eux, prêts à perdre une vie pour une partie du corps qu’ils n’ont pas le droit de revendiquer.

C’est-à-dire jusqu’à ce que j’aie vu Milo Ventimiglia, ses cuisses et la réaction à leur égard.

L’acteur de This Is Us a été photographié à Los Angeles en train de quitter la salle de sport dans un short fidèle à son nom. Ils s’accrochaient juste en dessous du T-shirt de Vintimille, laissant ses cuisses, de la taille de poulets rôtis, exposées. Son manque de longueur d’entrejambe a transformé ses contreforts volants en quelque chose d’encore plus dangereux, car nous ne sommes pas habitués à voir les cuisses des hommes dans toute leur splendeur de haut en bas, de la hanche à la rotule.

“Bonjour à Milo Ventimiglia uniquement”, a déclaré Internet. Au moins une personne a demandé à Vintimille de leur donner une douce libération de cette bobine mortelle, de les écraser comme «un défi de canette de soda entre vos cuisses». Le New York Post a qualifié le combo cuisse et short de Ventimiglia de «dangereux», tandis que People qualifiait ses jambes «d’impressionnantes».

Les Grecs de l’Antiquité naviguaient pour se battre pour une femme; Les Américains laisseraient les cuisses de Milo pulvériser leurs crânes.

Les jambes de Ventimiglia ont déniché une vision excitante pour Thigh Guy Summer, dans laquelle des gars avec de belles cuisses les montraient et les offraient à l’appréciation du public. Cela a peut-être également encouragé les hommes qui ont squatté et soulevé toute cette pandémie à raccourcir leur short cet été.

Certes, je ne suis en aucun cas un scientifique, mais je crois fermement que la pandémie a rendu beaucoup d’entre nous extrêmement excités sur le plan principal. Une partie de cette soif, en particulier le désir d’avoir la tête brisée comme une noix entre les cuisses d’une célébrité, est due au fait d’être à l’intérieur et de durer plus longtemps que d’habitude sans le contact d’un autre humain. Le fait de ne pas avoir un «vrai» été à célébrer l’année dernière est également important, car nous voulons tout faire et faire de cet été le meilleur de tous les temps.

Mais les cuisses et les jambes des hommes en tant qu’objet d’adoration sont en fait longtemps à venir, quelque chose qui est devenu une fixation culturelle traditionnelle. Et je ne me plains pas.

Qui porte des shorts courts? Les hommes le font.

Bien qu’il soit le meilleur exemple actuel, Vintimille n’est ni l’alpha ni l’oméga des quadriceps. L’admiration comprend, mais sans s’y limiter, Winston Duke, dont les cuisses en nous et Black Panther sont considérées comme une expérience religieuse; Les flancs turgescents de la star de la K-pop Wonho; La publicité «Crosse et cuisses» du joueur des Red Wings de Detroit, Dylan Larkin; et les épaisses fleurs d’Orlando. La ferveur pour les gâteaux de l’acteur Chris Meloni était étroitement liée, coïncidant avec la soif des cuisses de Vintimille la même semaine.

Si j’avais des jambes comme Rafael Nadal, je porterais moi aussi le short le plus court possible.Alexander Hassenstein / .

L’admiration des cuisses est grande et les jours de jambes ne sont jamais sautés.

Bobby McMullen, un entraîneur basé dans la région de Virginie et de DC, explique que les séances d’entraînement pour les jambes des hommes sont à la hausse depuis des années et que les autres adeptes de la salle de sport peuvent repérer un fainéant. «Porter des sweats à la salle de sport était un scandale», dit-il, car leur présence impliquait qu’il y avait peut-être quelque chose à cacher, une moitié inférieure négligée. (Cela ne doit pas être confondu avec le scandale des hommes portant des pantalons de survêtement gris, qui ne cachent rien du tout.)

«Les jambes sont probablement ma principale demande entrante pour les sessions privées et les vidéos à la demande», m’a dit McMullen. «Nous avons même adapté nos cours de zoom en direct pour qu’ils aient le cul et les jambes dans les titres afin que les gens sachent qu’ils peuvent s’y attendre.»

Les formateurs de Barry ont observé le même effet. L’entreprise divise les séances d’entraînement par parties du corps et leur attribue des jours de la semaine. Les bras et les abdominaux sont ciblés le lundi. Les jambes sont les mardis, et ainsi de suite. Traditionnellement, le jeudi était un jour de congé, mais la société l’a échangé pour incorporer un jour de plus pour le bas du corps, «Abs and Ass», en 2019.

«Les soulevés de terre et les squats sont les nouveaux exercices de flexion des biceps et des abdominaux», m’a dit Erick Wilson, un instructeur en chef chez Barry.

«Les soulevés de terre et les squats sont les nouveaux exercices de flexion des biceps et d’abdos»

Wilson a expliqué que la glamour d’une partie du corps spécifique s’est produite dans le passé avec les biceps et les abdominaux. Je n’ai pas besoin de trop fléchir le cerveau pour me souvenir du battage et du mythe de la culture pop autour des abdos en forme de V presque surnaturels de Brad Pitt du Fight Club ou de la façon dont Gerard Butler a sculpté sa section médiane en 300 avec un entraînement exténuant.

Aujourd’hui, c’est juste élargi. Les jambes sont la progression naturelle, en particulier lorsque les professionnels du fitness comme Wilson et McMullen publient leurs deadlifts, squats et clean and jerks sur les réseaux sociaux.

«Leur popularité a augmenté et – esthétiquement parlant – de nombreuses personnes concentrent leurs efforts sur la croissance de leurs jambes et de leurs fesses sur la définition de leurs abdos», m’a dit Wilson, ajoutant quelques sages conseils: que nous ne devrions pas négliger les autres parties du corps dans le essayer de développer certains gams.

Une annonce récente que j’ai reçue de la société de fitness Ten Thousand vantant un nouvel entrejambe de 5 pouces.

«Ne nous éloignons pas du fait qu’avoir une bonne forme dans un squat et un soulevé de terre nécessite un fort engagement de base, qui fait travailler vos abdominaux», a-t-il déclaré.

Dans une certaine mesure, l’engouement pour les cuisses des hommes profite également de la simple logistique de la mode. Montrer ses abdos signifie généralement devoir enlever une chemise. Taquiner les gains de cuisse est plus facile et beaucoup plus acceptable que d’aller torse nu, car vous pouvez simplement opter pour des shorts plus courts.

Et certains hommes l’ont compris.

«En ce qui concerne l’entrejambe de 5 pouces, nous avons constaté un intérêt croissant pour cela d’année en année», m’a dit John Jannuzzi, directeur principal de la marque chez Bonobos. Bonobos propose des shorts dans un entrejambe de 5, 7, 9 et 11 pouces. Certes, les hauteurs et les jambes des hommes varient, mais 11 pouces plongeront souvent au niveau du genou ou en dessous, 9 pouces frapperont juste autour du genou et 7 pouces toucheront près du bas de la cuisse. L’entrejambe de 5 pouces frôle la mi-cuisse.

En raison de la popularité de ses coutures intérieures plus courtes, Bonobos a commencé à répondre à cette demande. Son dernier article, le Rec Short, est une cuisse-cuisse en nylon de 5 pouces qui promet d’être confortable pour la natation, la randonnée, les promenades à vélo et les séances de gym tout en montrant le travail que le porteur a effectué dans ses quads.

Des moments comme les cuisses de Vintimille ou celles de Winston Duke dans ses films, «ils apparaissent sur Internet», a déclaré Jannuzzi, expliquant pourquoi il pensait que l’intérêt pour les cuisses était si vocal et donc si fervent. Il a également crédité les pierres de touche de la culture pop comme la mode de Mad Men, en particulier les maillots de bain plus courts de Don Draper, ainsi que la culture du gymnase et les mouvements qu’elle contient, comme changeant les idées des hommes sur leur propre corps en ce qui concerne la masculinité et la mode.

«Si cela se passe chez Bonobos, je pense que vous pouvez certainement dire que cela fait partie d’un changement culturel», m’a dit Jannuzzi, expliquant que les clients Bonobos ont tendance à être plus «directs» qu’expérimentaux en ce qui concerne les tendances.

“Pour être honnête, dans une apocalypse zombie, je veux les jambes, pas les abdos”

Pour ce qui est de Jannuzzi, j’ai vu la longueur d’entrejambe plus courte de 5 pouces chez les entreprises de vêtements de sport comme Ten Thousand et Vuori. Chubbies, le rival chaotique et bro-y de Bonobos, propose un entrejambe de 4 pouces sur son short décontracté. Voir la prolifération des shorts plus courts est un peu un choc pour les hommes d’un certain âge qui ont participé à la tendance des années 90 et 2000 des shorts de bain qui ont frappé nos mollets.

Dans toutes ces discussions sur l’apparence et le désir, cependant, il faut probablement dire que le plus grand attrait pour les jambes plus grandes est qu’elles sont tout sauf un muscle de la vanité.

“Pour être honnête, dans une apocalypse zombie, je veux les jambes, pas les abdominaux”, a déclaré Jannuzzi. Une partie de son objectif ultime de devenir un centaure est sans aucun doute esthétique, mais une grande partie est utilitaire. Il est intuitif de vouloir être plus fort au cas où vous auriez besoin de transporter quelqu’un de plus faible que vous, de distancer une marchette ou de déplacer un canapé. Si vous avez le choix, une personne avec des troncs d’arbre est plus utile lorsque vous essayez de porter une section dans les escaliers qu’une personne avec de bons abdos.

«Si vous avez besoin d’aide, cherchez toujours quelqu’un qui a de grandes jambes», m’a-t-il dit.

Cet été, ils devraient être faciles à repérer.