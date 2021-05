Comment les cyberattaques ont-elles fermé le pipeline américain?

05/11/2021 à 09:40 CEST

Chercheurs du plus grand pipeline d’Amérique Ils s’efforcent de se remettre d’une cyberattaque dévastatrice qui a coupé le flux de pétrole. Le piratage du pipeline colonial est considéré comme l’une des attaques les plus importantes de l’histoire contre une infrastructure nationale essentielle.

Le pipeline transporte près de la moitié des approvisionnements en carburant de la côte Est et les prix à la pompe devraient augmenter si la panne se prolonge. Pour beaucoup de gens, l’image de l’industrie pétrolière est celle des tuyaux, des pompes et d’un liquide noir gras. En vérité, le type d’opération moderne de Colonial Pipeline est extrêmement numérique.

Des capteurs de pression, des thermostats, des vannes et des pompes sont utilisés pour surveiller et contrôler le débit de diesel, d’essence et de carburéacteur à travers des centaines de kilomètres de pipelines. Colonial a même un robot high-tech “smart pig” (compteur d’inspection de canalisations) qui passe par vos tuyaux à la recherche d’anomalies.

Toutes ces informations nous ont amenés à penser, par conséquent, qu’il est plus probable que les pirates aient eu accès au Le système informatique de Colonial à travers le côté administratif de l’entreprise. Les réseaux de pipelines coloniaux sont l’un des mieux protégés du pays.