Comment les débris ont retiré cette révélation choquante pour les fans marginaux, selon le créateur Joel Wyman

Oh mon Dieu, ouais. Totalement différent. Comme vous pouvez le voir dans la finale, il y a des questions très, très sombres sur lui et ce dont il est capable, qui il est et d’où il vient. Et il a cette capacité incroyable … Je lui ai donné cette longue liste de qualités qu’Otto a, et elles étaient si détaillées et difficiles. Et il était comme: ‘Ouais, ouais, ouais. OK, j’ai compris. Oui. De quoi avez-vous besoin avec celui-ci? D’accord. Oui, compris. Et puis se montre et l’écrase et vous êtes assis là, vous regardez, vous vous dites: ‘Oh, mon Dieu.’ Le gars a une telle capacité. Je veux dire, je pense personnellement que c’est un acteur tragiquement sous-estimé. J’ai l’impression que c’est criminel qu’il n’ait pas reçu plus de distinctions pour son travail à Fringe et ce qu’il a fait. Mais heureusement, nous pourrons maintenant continuer notre voyage ensemble en tant que collaborateurs. Et j’espère que nous aurons l’occasion de montrer Otto au monde d’une manière qui leur époustouflera.