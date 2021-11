Comment les débuts en solo de George Clinton ont joué pour gagner

Le vieux funkateer pourrait-il encore livrer la marchandise ? Parlement-Funkadelic, les masterfunkers des années 70, ont manqué de route à l’arrivée des années 80, pris dans un embouteillage de tracas contractuels, de problèmes de personnel, de problèmes personnels et de surmenage. Parlement, Parlet, Funkadelic, Brides Of Funkenstein, Bootsy, Sweat Band, Philippe Wynne, le projet avorté avec le showman-guitariste Roger Troutman… il n’y avait que tant de choses que Uncle Jam pouvait supporter. Et la musique avançait rapidement, avec le rap et l’électro funk comme le choix des enfants, tandis que même la musique dance traditionnelle devenait de plus en plus électronique. Il était temps de se regrouper, mais comment ? George Clinton, leader du P-Funk, savait quoi faire. Aller pêcher. Cela lui laissa le temps de reconnecter son cerveau épuisé. Le funk était addictif, tout comme les substances qui l’accompagnaient, tout comme un nouveau phénomène de divertissement : les jeux informatiques. George les a essayés et est devenu accro aussi. Si seulement il pouvait canaliser sa nouvelle habitude dans quelque chose de productif… Hmm, ces jolies petites mélodies synthétisées… et si cela pouvait être lié à un gros morceau ? Donc son premier album solo, Jeux d’ordinateur, est né.

P-Funk n’a jamais craint les synthétiseurs ou l’électronique. Dès le début des années 70, Sly & The Family Stone, dont Parliament-Funkadelic s’était inspiré, avait inclus une boîte à rythmes dans son arsenal. L’arrivée de Junie Morrison, ancien clavier des Ohio Players, dans le line-up de Funkadelic, en 1977, a fourni une puissance de synthé supplémentaire. En 1982, Morrison et Clinton ont commencé à imaginer une nouvelle fusion de P-Funk et d’électronique. Les résultats étaient funkscinating.

Revenir en tant que Parlement ou Funkadelic était contractuellement impossible, alors Clinton a signé avec Capitol en tant qu’artiste solo. Le premier fruit a été le single « Loopzilla », sorti en septembre 1982. Bien qu’il s’agisse clairement de P-Funk, c’était aussi de l’électronique polie jusqu’à une finition aveuglante comme un robot étincelant. Il était visiblement branché sur la radio contemporaine : il y avait des improvisations d’antiques succès de la Motown dessus, utilisés comme des samples. Clinton, un chasseur, avait été capturé par le jeu (informatique). Il a fait référence à « Planet Rock » d’Afrika Bambaataa dans « Loopzilla » et a ajouté que cela vous « rendrait fou » : correct. « Loopzilla » était aussi répétitif qu’un message d’avertissement de camion en marche arrière, et tout à fait dansant. Ce fut également un plus gros succès en club que son modeste statut dans les charts ne le suggérait.

Le single suivant était « Atomic Dog ». Cette fois, l’approche était plus lente, plus lourde, encore plus électro. Son histoire de la vie en tant que cabot – ou un humain avec des tendances à traîner la queue – était petit, hilarant et stupidement accrocheur. Trop loufoque pour le palmarès pop, il s’est hissé au premier rang de la liste R&B. Les deux 45 ont figuré sur Computer Games, déchaînés sur un monde sans méfiance le 5 novembre 1982 – à juste titre, le jour des feux d’artifice au Royaume-Uni.

Tout sur Computer Games était différent et moderne – mais le même. C’était P-Funk mis à jour. Les fans de longue date reconnaîtraient la pochette, conçue par Pedro Bell. De nombreux membres de l’équipage régulier étaient présents. Mais l’attitude était différente. L’humour fou résonnait toujours, mais il était temps de travailler, comme le morceau d’ouverture, « Get Dressed », se déroule dans les coulisses où Clinton s’inquiétait de ne pas gâcher au milieu de gags à gogo, l’indiquait clairement. « Man’s Best Friend » pourrait provenir de n’importe lequel des derniers disques de Funkadelic, sauf qu’ils n’ont pas fait beaucoup chanter les louanges de Rover. Il est passé à « Loopzilla », suivi de « Pot Sharing Tots ». Ballade swing dans laquelle un bambin romance l’autre de manière innocente mais scatologique, « Tots » vous colle à la tête comme une fléchette mal lancée.

La chanson titre s’ouvre sur des répliques de lignes classiques jouées sur le réglage de synthétiseur le plus fin imaginable, comme s’il s’agissait d’un jeu ZX Spectrum ; puis la fessée Funkadelic entre en jeu, comme quelque chose d’Uncle Jam Wants You – mais en plus cassant, comme Clinton pinçant le son de Minneapolis de Prince. Oh, et il canalise aussi Dracula. Allez comprendre. Il est temps pour un autre smash, alors « Atomic Dog » se pavane, remuant la queue et les jambes. Pour se calmer, il est suivi d’une ballade reggae simulée, « Free Alterations », dans laquelle M. Funk, moulé en tailleur, promet de vous habiller avec amour. Ce n’est pas vraiment une chanson, ou, si c’est le cas, c’est caché dans des couches de voix et un groove comme « IGY » de Donald Fagen – sorti un mois plus tôt – en plus anarchique. Le morceau de clôture, « One Fun At A Time », est un mémo à soi-même que l’excès n’est pas mieux servi à l’excès. Dans un album qui en est plein.

Ainsi, l’Old Funky General pouvait toujours s’amuser avec ses enfants, même s’il avait la quarantaine. C’est comme s’il avertissait les hip-hoppers de venir (qui mordrait « Atomic Dog » à l’os avec des échantillons – il suffit de vérifier Snoop Dogg‘s « What’s My Name? »), de jeunes prétendants comme Prince, et de nombreux électro-poppers dont il avait encore le funk à revendre, quelle que soit la technologie. Les jeux informatiques sont brillants à leur meilleur, inventifs à leur pire. Clinton savait qu’il devait revenir fort cette fois, et il n’a pas laissé tomber une âme géniale.

