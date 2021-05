Comment les dépassements d’un coup de Hamilton lui ont donné un avantage sur les pneus · .

La capacité de Lewis Hamilton à exécuter des mouvements de dépassement proprement et rapidement pendant le Grand Prix du Portugal lui a donné un avantage sur les pneus, selon son équipe.

Le pilote Mercedes a dépassé son rival au titre Max Verstappen et son coéquipier Valtteri Bottas sur le chemin de la victoire à l’Autodromo do Algarve le week-end dernier. Mais il a également réussi à faire fonctionner ses pneus composés moyens plus longtemps que Bottas, et un écart s’est creusé entre eux vers la fin du premier relais.

Andrew Shovlin, responsable des opérations sur piste chez Mercedes, a déclaré que la patience de Hamilton en attendant une opportunité de passer signifiait qu’il gardait ses pneus en bon état.

«Lewis est très bon en dépassement», a déclaré Shovlin. «Il semble savoir où positionner la voiture.

«Il n’arrête souvent pas non plus d’essayer tour après tour. Il restera assis là et saisira l’opportunité.

Hamilton s’en est pris à Bottas après avoir dépassé Verstappen «Mais je pense que sa sensibilité aux pneus est la clé de la façon dont il parvient à rester assis là et à ne pas les surchauffer et à s’en occuper. Il a les mêmes pneus que tout le monde et vous les endommagez en les chauffant, en les faisant glisser. Donc, la clé est simplement de les garder au frais et de gérer le glissement. Je pense qu’il est juste meilleur que les autres.

Après avoir été dépassé par Verstappen lors de la reprise, Hamilton a maîtrisé toute frustration qu’il ressentait et a résisté à l’envie de riposter immédiatement à son rival, a expliqué Shovlin.

«Pour être honnête, on ne sait jamais vraiment avec Lewis parce que je pense qu’il était un peu frustré par lui-même au redémarrage de Safety Car. Et puis, un peu comme l’année dernière, il semblait assez calme et recueilli et ne nous parlait pas vraiment à ce moment-là.

«Je ne sais pas à quel point il était convaincu de pouvoir conserver son poste. Mais le truc ici, c’est que vous avez vu dès que quelqu’un a un moment quelconque [turn] 14, ils deviennent vulnérables. Et c’est une piste relativement facile à dépasser [at]. Si vous pouvez arriver à moins de sept dixièmes, alors vous êtes avec un cri.

«Donc, en l’occurrence, on avait l’impression que s’il ne l’avait pas fait cette fois-là, nous aurions eu quelques essais et nous aurions finalement réussi. Donc Lewis semble assez détendu à l’idée de passer à ce poste.

Après la course, Hamilton a expliqué pourquoi il avait reculé de Verstappen après avoir été dépassé par le Red Bull, puis s’est refermé pour faire son mouvement.

Avec Bottas dans ses rétroviseurs, Hamilton s’est dirigé vers la victoire. «Max était super rapide sur ce redémarrage et il y a eu un moment où je pense que nous étions tous très, très proches», a-t-il déclaré. «Je suis tombé en arrière, peut-être une seconde ou quelque chose comme ça et j’avais besoin de me rapprocher mais pendant un moment, il y avait un écart beaucoup trop grand.

«Je n’étais pas dans le DRS, et je devais juste rassembler mes pensées et faire quelques ajustements sur la façon dont je conduisais, puis recommencer l’attaque. Une fois que je l’ai fait, je me suis évidemment rapproché.

«Max, je pense, a fait une petite erreur qui m’a mis dans une bonne position à la sortie du virage cinq et puis j’ai juste eu besoin de garder cet écart pendant le reste du tour et c’est là que j’ai pu le dépasser.

«Ensuite, après cela, je me suis concentré sur le fait de combler l’écart entre moi et Valtteri, qui a été très rapide dans le dernier virage. “

Hamilton était réticent à développer son traitement de ses pneus, mais a indiqué qu’il avait la priorité de s’assurer qu’ils étaient dans la meilleure forme possible pour la course.

«Je suppose que c’est juste la connaissance des pneus, vraiment, et savoir sur lesquels on peut s’appuyer et où on peut… Je ne peux pas vraiment en dire trop, pour être honnête.

«Je pense que tout le monde a poussé et a très bien fait avec ses pneus. J’ai juste réussi à trouver l’équilibre assez doux, meilleur pour la course que pour les qualifications.

