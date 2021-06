Comment les dernières annonces de politique de RBI pourraient avoir un impact sur vos prêts et investissements

Si vous avez géré un prêt immobilier dans le cadre des régimes de référence précédents tels que BLR, BR ou MCLR, la dernière annonce pourrait entraîner une légère réduction des taux d’intérêt de votre prêt immobilier au cours des prochains mois, si ce n’est déjà fait.

La Banque de réserve de l’Inde a maintenu le statu quo sur des lignes largement attendues lors de sa réunion bimensuelle d’examen de la politique monétaire vendredi alors qu’elle s’efforçait de fournir des solutions budgétaires au milieu de la deuxième vague intense de la pandémie de Covid-19 infligeant des douleurs à l’économie indienne. La banque centrale a décidé de maintenir le taux des prises en pension et le taux des prises en pension inchangés à 4 % et 3,35 %, respectivement. Cela signifie que le taux directeur restera à son plus bas niveau de plusieurs décennies de 4 % depuis plus d’un an maintenant.

Essayons de comprendre comment cela pourrait impacter vos finances personnelles.

1. Impact sur les emprunteurs de crédit immobilier

L’annonce récente garantit que les prêts immobiliers liés au repo, introduits en octobre 2019 dans le cadre du mandat de prêt de référence externe de la RBI pour répercuter de manière transparente les avantages de la baisse des taux sur les emprunteurs, ne verront probablement pas de hausse des taux d’intérêt à court terme. En fait, jusqu’à 15 banques proposent actuellement ces prêts immobiliers flottants liés à des pensions à partir de moins de 7 % par an, les taux les plus bas étant généralement réservés aux emprunteurs éligibles dont la cote de crédit est supérieure à 750-800, sous réserve d’autres termes et conditions. Donc, si vous envisagez de contracter un prêt immobilier et que vous avez une cote de crédit exceptionnelle, vous disposez d’au moins quelques mois de plus pour profiter des taux d’intérêt les plus bas disponibles.

Si vous disposez des liquidités nécessaires, de la stabilité des revenus et de la capacité de surmonter les défis et les incertitudes économiques en cours, c’est peut-être le bon moment pour acheter une maison. De plus, gardez à l’esprit que ces prêts liés aux pensions verraient une augmentation rapide et proportionnelle des taux d’intérêt se traduisant par des IME plus élevés chaque fois que la RBI déciderait d’augmenter le taux de pension.

Si vous avez géré un prêt immobilier dans le cadre des régimes de référence précédents tels que BLR, BR ou MCLR, la dernière annonce pourrait entraîner une légère réduction des taux d’intérêt de votre prêt immobilier au cours des prochains mois, si ce n’est déjà fait. Les taux d’intérêt des prêts MCLR, par exemple, sont généralement réinitialisés une fois tous les six mois. Cependant, si vous estimez que la différence entre le taux d’intérêt qui vous est applicable et les taux offerts dans le cadre du régime de pension livrée par votre prêteur est élevée – par exemple, plus de 50 points de base – vous pourriez refinancer le prêt.

Vous pouvez le faire soit avec votre propre prêteur en payant des frais de traitement, soit en transférant votre prêt à un autre prêteur vous offrant de meilleures conditions. Un refinancement vers une référence moins chère est utile, surtout s’il vous reste plus de la moitié de la durée de votre prêt. Prendre la deuxième voie impliquerait plus de paperasse, mais le passage à un prêt lié au repo pourrait entraîner non seulement une réduction de l’EMI, mais également des économies importantes dans l’obligation d’intérêt totale qui pourraient vous aider à vous libérer beaucoup plus rapidement de vos dettes.

2. Impact sur les nouveaux emprunteurs de crédit automobile

Bien que les taux d’intérêt des prêts automobiles ne soient pas évalués en externe comme les prêts immobiliers neufs et suivent généralement un régime à taux fixe pendant toute la durée du prêt (disponible jusqu’à 84 mois dans la plupart des cas), la plupart des banques ont réduit leurs taux d’intérêt sur les prêts automobiles neufs au cours des dernières quelques années dans un régime de taux repo bas. Voici un tableau comparatif des taux d’intérêt les plus bas annoncés pour les prêts automobiles neufs proposés par quelques grandes banques en mai 2019 par rapport à mai 2021 :

Données comparatives extraites des sites Web respectifs des banques le *29 mai 2019 et **13 mai 2021.

En tant que tel, si vous envisagez de contracter un nouveau prêt automobile, vous souhaiterez peut-être finaliser votre décision dans un proche avenir afin de pouvoir profiter des taux fixes inférieurs tout au long de la durée du prêt. Si vous gérez déjà un prêt automobile à un taux plus élevé, vous pouvez envisager de transférer votre prêt à un autre prêteur offrant des taux inférieurs si cela vous permet d’économiser considérablement sur le solde des intérêts après avoir pris en compte les frais de saisie du prêt.

3. Impact sur les investisseurs en dépôt fixe

La décision de la banque centrale de maintenir le taux des prises en pension inchangé depuis plus d’un an maintenant a également contribué à la baisse des taux d’intérêt des FD – quelque chose qui a eu un impact sur d’innombrables investisseurs averses au risque comme les seniors qui comptent souvent sur leurs rendements FD même pour leur quotidien dépenses de la journée. L’annonce du MPR d’aujourd’hui signifierait que ces faibles taux FD se poursuivront pour le moment. Et puisque les rendements FD sont entièrement imposables en fonction du taux de dalle applicable de l’investisseur, ce qui réduit encore les rendements réels, il doit apporter des ajustements intelligents à sa stratégie d’investissement si nécessaire pour atteindre ses objectifs financiers en temps opportun.

La plupart des banques offrent actuellement des taux d’intérêt de l’ordre de 4,25 % à 5,75 % par an pour les FD non seniors pour des mandats allant jusqu’à 5 ans pour un montant inférieur à 1 crore de roupies. Cependant, il existe encore quelques banques de financement privées et de petite taille qui offrent des taux plus élevés jusqu’à 7,25 % par an. Les investisseurs pourraient envisager d’investir une partie de leurs fonds dans les FD de ces banques après une évaluation approfondie des risques et si cela est conforme à leurs attentes de rendement et tolérance au risque. Ils pourraient également envisager d’investir dans d’autres produits d’investissement dans diverses classes d’actifs, comme les fonds d’actions et de créances les mieux notés et certains petits programmes d’épargne comme PPF, SSY, SCSS, etc. garder le risque sous contrôle. Les investisseurs ne devraient pas hésiter à consulter un conseiller en placement agréé s’ils ne sont pas en mesure de planifier eux-mêmes leurs investissements.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.