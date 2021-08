Comment les détaillants hors ligne luttent-ils contre la pandémie avec la numérisation

En connectant les deux ponts, les détaillants peuvent plus probablement cibler leurs efforts de publicité et de renforcement de la marque sur différents points de contact pour répondre facilement au besoin d’une expérience client avancée.

Depuis la propagation du coronavirus, les frontières entre notre monde en ligne et hors ligne sont devenues floues. En outre, les technologies ont permis aux détaillants ainsi qu’aux clients d’obtenir une expérience d’achat transparente sur l’un ou l’autre des supports. Mais les clients d’aujourd’hui approchent les détaillants par différents supports, ils ont tous un objectif : découvrir ce qu’ils aiment et l’acheter. Que cela se produise sur le site Web ou en magasin, cela a peu ou pas d’effet, s’ils achètent.

Les lignes obscures entre la recherche, les médias sociaux et les affaires en ligne ne font qu’il est difficile d’étudier la recherche du client pour acheter le parcours de décision. Alors, comment les détaillants décident-ils à quel média donner plus d’importance qu’à l’autre ? Progressivement, les propriétaires d’entreprise se tournent vers une stratégie omnicanale qui intègre à la fois des transitions en ligne et hors ligne dans leur façon de travailler.

Mais pourquoi?

Les magasins physiques sont difficiles à mettre en place par rapport à une boutique en ligne – c’est pourquoi nous constatons une augmentation des inquiétudes qui impliquent que les détaillants reconsidèrent la place de leurs magasins physiques dans un marché où en ligne continue de gagner. Aujourd’hui, les fournisseurs locaux coordonnent leurs recommandations en ligne et hors ligne pour répondre aux besoins changeants des clients et mieux se positionner pour utiliser tout ce qu’ils pensent d’un client afin de transmettre une expérience profondément personnalisée.

En connectant les deux ponts, les détaillants peuvent plus probablement cibler leurs efforts de publicité et de renforcement de la marque sur différents points de contact pour répondre facilement au besoin d’une expérience client avancée.

Et comment?

L’objectif est d’établir une connexion cohérente entre les clients, les spécialistes et la direction sur une seule plateforme. Cela permet aux propriétaires d’entreprise d’agir sans échanger d’outils rapidement, de manière adéquate et, par la suite, d’offrir une expérience client incroyable.

La présentation omnicanale est un moyen essentiel de traiter différents canaux en tant que composant de diffusion de la marque, du site de l’organisation aux réseaux sociaux, en passant par les e-mails, les discussions en direct sur le site et les documents en magasin. L’objectif de ce formulaire est de créer une expérience client cohérente à travers les gadgets et les étapes.

La présentation reconnaît et aborde la manière dont le client de pointe n’est pas, à ce stade limité à une étape, et, par conséquent, s’efforce de transmettre une expérience d’achat en ligne et hors ligne plus fluide aux clients qui accordent peu d’importance au canal, à l’étape ou à la phase de leur entreprise d’achat. Chaque point de contact qu’un client a avec votre organisation est lié.

Voici comment les entreprises s’approprient leur stratégie de vente au détail en 2021

En donnant une rencontre prévisible à travers différentes étapes, en personnalisant un message pour s’adresser aux tomates pour une foule alternative. Cette méthodologie compatissante aide à faire confiance aux personnalités de votre public, ce qui améliore l’expérience client générale et favorise une maintenance et une fidélité accrues du client. , l’emplacement de vente au détail, etc. Les éléments de connaissance aident les marques à distinguer la conduite et les intérêts de leurs clients et à répondre à toutes les demandes de renseignements le cas échéant. Comprendre comment les clients agissent tout au long de la chaîne améliore sûrement l’exécution de l’organisation et réduit les points d’abandon dans les parcours des clients . Un flux cohérent sur l’excursion des clients leur permet de communiquer avec l’organisation d’une manière caractéristique sur tous les canaux. Être à plus d’un endroit. Plus une marque apparaît dans les endroits, plus elle s’avère effectivement indubitable par rapport à d’autres homologues génériques.

Il est important de comprendre le parcours client dans son ensemble. Cela nécessite d’étudier toutes les possibilités ; reconnaître chacun des résultats imaginables qui conduisent à un gain client possible ; séparer les entrepôts et évaluer les différents appareils nécessaires dans le processus de travail quotidien. Avec la combinaison des achats en ligne et en magasin, mis à niveau et modifiés pour une expérience client complète sur de nombreux canaux, les organisations peuvent se développer à plusieurs niveaux.

L’auteur est fondateur et directeur général de Big Boy Toyz. Les opinions exprimées sont personnelles.

