Comment les «dinosaures» de Manchester United Ryan Giggs, Paul Scholes et Gary Neville ont inspiré Patrice Evra à s’entraîner plus fort

Le héros de Manchester United, Patrice Evra, a été coéquipier avec de véritables légendes du jeu, de Cristiano Ronaldo à Wayne Rooney.

Le Français populaire a remporté cinq titres de Premier League et la Ligue des champions lors de son illustre passage à Old Trafford.

Evra a remporté la Premier League à cinq reprises en son temps à Man United

Evra a rejoint talkSPORT Breakfast vendredi matin et on lui a demandé qui était le meilleur entraîneur de United au cours de ses huit années avec les Red Devils.

Vous supposeriez naturellement que la superstar mondiale Ronaldo ou le buteur record de Man United Rooney seraient les premiers noms qui vous viennent à l’esprit…

Mais, en fait, ce sont les « dinosaures » du club qui ont le plus inspiré le défenseur français… et par « dinosaures », il entend trois des plus grandes icônes du club.

« Je me sens béni et chanceux de m’entraîner avec eux et aussi pour eux de s’entraîner avec moi », a déclaré Evra au talkSPORT Breakfast.

« Beaucoup de gens disent ‘Patrice, qui était le meilleur joueur à l’entraînement avec qui jouer’ et ils s’attendent à ce que je dise Cristiano [Ronaldo] ou Wayne [Rooney].

« Je mentionne toujours Ryan Giggs et Paul Scholes en raison de leur régularité. J’ai une petite histoire et elle est inspirante.

Giggs est une légende de Man United et a joué 963 fois pour le club

«Nous étions à l’entraînement et nous avons eu un match samedi. Vendredi, le médecin a dit « Patrice, il vaut mieux qu’on ne prenne aucun risque et que tu ne t’entraînes pas aujourd’hui ».

« J’étais chez le kiné et j’ai vu Ryan Giggs, il avait un problème de dos et faisait des étirements et est sorti.

« Ensuite, c’était Paul Scholes. Il avait un problème au genou et boitait et il est sorti.

«Gary Neville, il avait un problème avec son mollet et s’étirait, faisait un massage, et il est sorti.

Scholes, Neville et Giggs sont tous passés par l’académie United

«À un moment, je me suis dit:« Si ces trois dinosaures vont dehors, alors je ne vais pas rester à l’intérieur sur la table de massage ».

« J’ai mis mes chaussures de football et le kiné m’a dit que je ne pouvais pas m’entraîner, mais je suis sorti et je me suis entraîné. Le lendemain, j’ai joué et j’ai fait un bon match.

« C’est pourquoi parfois, je n’aime pas blâmer la prochaine génération si elle n’a pas de caractère ou de personnalité pour les inspirer. »

