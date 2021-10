Comment les dirigeants peuvent-ils créer un milieu de travail psychologiquement sûr

Lors de la gestion ou de la direction d’une équipe, le bien-être mental de l’équipe doit être une priorité de premier plan afin d’encourager la productivité. La plupart des employés passent la majorité de leur journée à accomplir des tâches liées à leur carrière. Il est donc de votre responsabilité en tant que leader de rendre leur espace aussi psychologiquement sûr que possible.

La pandémie a été un catalyseur pour un style de travail différent et a peut-être été la source de beaucoup d’anxiété car les gens travaillent principalement à domicile. L’incertitude de la situation actuelle ou potentiellement une autre période de transition pour votre entreprise signifie que le bien-être mental de votre personnel est plus important que jamais.

Qu’est-ce que la sécurité psychologique ?

La sécurité psychologique est la notion selon laquelle les nouvelles idées et préoccupations exprimées sur le lieu de travail se heurteront à l’humiliation et à la punition, ce qui entraînera à son tour la perte du bien-être d’un employé. Créer un espace sûr pour faire des erreurs et améliorer ses compétences de manière saine, non seulement se traduira par une équipe plus performante, mais réduira la contribution que le travail peut jouer sur la santé mentale d’une personne.

Le travail hybride et le travail à domicile étant désormais un mode de fonctionnement important, l’établissement d’un espace ouvert de communication permettra à votre équipe de se sentir en sécurité et capable de venir à vous en cas de problème. L’importance de la sécurité psychologique vous donnera, en tant que leader, une compréhension précieuse des meilleures façons de travailler en équipe et des types de structures de travail qui fonctionnent le mieux et de celles qui ne sont pas bien reçues.

Auto-évaluation

Lorsqu’il s’agit d’établir une sécurité psychologique, l’analyse de votre style de leadership est indispensable. Ce faisant, vous serez en mesure d’ajuster votre technique de réponse à divers problèmes et problèmes en conséquence. Gérer votre équipe, même en télétravail, ne consiste pas seulement à décrire les tâches à accomplir pour la journée, mais aussi à être conscient de votre style de réponse et de la façon dont vous pouvez mieux aider votre équipe.

Vous pouvez commencer à définir votre style de réponse en passant un test sur votre style de personnalité et sur ce que vous êtes enclin à faire dans certaines situations. Le thaï à son tour vous permettra de remédier à tout parti pris inconscient que vous pourriez avoir lorsqu’il s’agit de certaines personnes présentant certaines idées et fera de vous un leader plus ouvert d’esprit à long terme.

Communication individualisée

Solliciter activement des questions à votre équipe en tant que leader est un excellent moyen de créer une passerelle de communication et de réfléchir aux besoins de votre équipe de manière plus individualisée. Ceci est important lorsqu’il s’agit d’examens de développement personnel ou simplement de conversations générales en tête-à-tête, que ce soit par appel vidéo ou dans un environnement de bureau. Par exemple, si vous comprenez que le temps qui précède un appel vidéo personnel provoque l’anxiété d’un membre de l’équipe, peut-être que décrire brièvement le sujet de l’appel réduira l’anxiété d’attendre le membre de votre équipe. Une solution simple et une manière individualisée de répondre aux besoins de cet employé.

Créer un environnement sûr pour les idées

Montrer votre appréciation pour les nouvelles idées et concepts est un excellent moyen d’encourager des discussions plus ouvertes et des contributions des membres de votre équipe. Établir des horaires fixes dédiés aux nouvelles idées et un forum de discussion peut donner à votre équipe l’opportunité d’exprimer des choses qui ont bien fonctionné et des choses qu’ils ont trouvées fonctionneraient encore mieux. Créer un espace sûr pour la discussion et les idées contribuera à un espace psychologiquement sûr au travail.

Soyez transparent

C’est dans la nature humaine de faire des erreurs, et être ouvert et honnête au sujet des erreurs que vous avez commises peut créer un environnement ouvert et sûr pour que vos employés fassent de même. En ouvrant la parole au dialogue, vous pouvez aider à définir les difficultés de votre équipe et à améliorer ses compétences de manière plus rapide et plus efficace. Encourager les questions et tirer le meilleur parti de l’expertise de l’équipe est un excellent moyen de mettre votre équipe à l’aise lorsqu’elle discute de ses performances. Non seulement vous êtes ouvert sur votre situation, mais vous devenez également un catalyseur pour que vos employés évaluent sainement leurs propres performances de manière constructive et ne vous inquiétez pas de votre jugement en tant que leader.

Avoir un espace psychologiquement sûr, qu’il soit distant, hybride ou au bureau devient de plus en plus une nécessité pour les employés, il est donc important de s’assurer que vous en créez un. En encourageant une communication ouverte, sans jugement et honnête, vous pouvez créer un environnement d’équipe productif et communicatif. Il est important d’évaluer les besoins de vos employés et de reconnaître la façon dont vous travaillez et réagissez afin de créer un environnement psychologiquement sécuritaire. S’adapter à la fois aux besoins numériques et physiques de votre équipe sera tout simplement un plus pour votre entreprise.