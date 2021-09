Comment les disparités entre les femmes et les minorités se sont creusées pendant la pandémie

Stephan Blandford (à gauche) et Celestina Barbosa-Leiker. (Photos via Children’s Alliance et WSU)

La pandémie a accéléré les tendances économiques déjà existantes, telles que l’augmentation du travail à distance. Mais en même temps, elle exacerbe également les disparités économiques existantes.

Les conférenciers lors d’une récente réunion organisée par la Washington State Academy of Sciences ont examiné comment la pandémie affecte les femmes et augmente les inégalités raciales et socio-économiques dans l’État de Washington et ailleurs.

L’élargissement des disparités pendant la pandémie est un phénomène mondial, comme le souligne un nouveau rapport de la Fondation Bill & Melinda Gates qui a évalué les effets disproportionnés sur les femmes.

Aux États-Unis, les femmes ont un emploi moins sûr, des salaires globalement inférieurs et, en tant que groupe, ont des charges de soins plus élevées que les hommes. De plus, la majorité des ménages monoparentaux sont dirigés par des femmes.

De nombreuses recherches à l’échelle nationale ont déjà montré que la majeure partie de ce fardeau de la prestation de soins incombe à la mère ou à la mère qui travaille.

“Nous avons vu un tout autre problème ici, car les parents qui travaillaient devaient trouver comment jongler entre leur travail et les exigences de l’apprentissage à distance”, a déclaré la psychologue Celestina Barbosa-Leiker, vice-chancelière à la recherche et professeure agrégée à l’Université d’État de Washington en sciences de la santé Spokane. “De nombreuses recherches à l’échelle nationale ont déjà montré que la majeure partie de ce fardeau de la prestation de soins était imposée à la mère ou à la mère qui travaillait.”

Barbosa-Leiker a souligné une enquête suggérant que les scientifiques avec des enfants ont subi un coup dur en termes de productivité, les femmes scientifiques étant les plus à risque. Une étude distincte a suggéré que les publications scientifiques des chercheuses, par rapport à leurs homologues masculins, étaient affectées de manière disproportionnée par la pandémie.

Aux États-Unis, les femmes ont perdu leur emploi à un taux plus élevé que les hommes. Et les hommes sont réembauchés plus rapidement : moins de 12% des gains d’emplois en août sont allés aux femmes. Le chômage parmi les femmes noires et les Latinas a été particulièrement élevé.

Beaucoup plus de femmes que d’hommes ont tout simplement cessé de chercher un emploi et ont abandonné le marché du travail. La participation des femmes au marché du travail est tombée à son plus bas niveau en 33 ans en janvier, avec 2,3 millions de sorties depuis la pandémie, contre 1,8 million d’hommes.

Barbosa-Leiker a souligné sa récente étude sur le stress auquel sont confrontées 162 femmes enceintes et nouvelles mères pendant la pandémie de l’année dernière. Elle et ses collègues ont découvert que les femmes de couleur et les femmes à faible revenu rapportaient moins de soutien social et financier que les femmes à revenu plus élevé et les femmes blanches non hispaniques.

En avril 2020, près de la moitié des garderies de Washington ont déclaré qu’elles risquaient de fermer, et beaucoup d’entre elles l’ont fait, a déclaré Stephan Blandford, directeur exécutif de la Children’s Alliance. Son groupe a aidé à faire pression pour de nouvelles mesures de garde d’enfants dans la législature de l’État.

Désormais, la majeure partie du nouvel impôt sur les gains en capital de l’État ira à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants, soit environ 415 millions de dollars de 2021 à 2023.

D’autres disparités raciales notées lors de la réunion comprenaient un chômage plus élevé lié à la pandémie pour les Afro-Américains dans la région de Puget Sound et des disparités persistantes dans l’accession à la propriété.

Il existe également des disparités régionales dans l’État, avec plus de 15 % des personnes ayant accès aux services alimentaires de base dans certains comtés du sud-ouest et de l’est de Washington, contre 8 % dans le comté de King. “Le nord-est de Washington ne s’était même pas remis de la dernière récession lorsque nous avons commencé à entrer dans la pandémie”, a déclaré Lisa Brown, directrice du département du commerce de l’État de Washington.

Tous les chiffres économiques se superposent à des charges de santé nettement plus élevées du COVID-19 dans de nombreuses communautés minoritaires. Le taux de mortalité cumulé du COVID-19 pour les Hispaniques, par exemple, est plus de trois fois supérieur à celui des Blancs de l’État, et le recours au vaccin est plus faible.

Alors que près de 76% des personnes de l’État âgées de 12 ans et plus ont reçu au moins une injection de vaccin, l’absorption varie considérablement dans un environnement d’hésitation et de méfiance vis-à-vis de la vaccination.

« Le problème que nous avons, c’est que dans certaines communautés, vous avez une participation de 80 à 90 % et d’autres de 30 à 40 % », a déclaré Umair Shah, le secrétaire d’État à la Santé. « C’est le plus gros défi que nous ayons à relever.

Blandford a encouragé les participants à la réunion à « réfléchir très profondément à la façon dont vous pouvez vous engager avec les communautés qui ont été profondément touchées par le virus et par le virus jumeau du racisme ».